Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice

Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della Torre Borgo, in via Terrapieni 114 a San Felice sul Panaro. L’avvio dei lavori è previsto entro poche settimane, con termine stimato in circa un anno. L’investimento complessivo previsto è di circa 700.000 €, coperti interamente dai fondi del Commissario delegato alla Ricostruzione.

Torre Borgo è costituita dall’antica torre nord-occidentale del sistema murario medievale del castello, eretta tra il XIV secolo e successivamente ampliata e modificata, affiancata da una casa addossata risalente al XIX secolo. Il recupero si inserisce in un piano più ampio di ricostruzione post-sisma per gli edifici storici del centro.

Il sindaco Michele Goldoni ha commentato che, dopo l’avvio dei lavori per il teatro e lo sblocco dell’intervento per il municipio, «ora tocca a Torre Borgo». Ha definito il percorso di ricostruzione «non semplice e accidentato» ma, con «pazienza, impegno e tenacia», l’obiettivo è restituire al paese i beni storici lesionati dal sisma, rendendo San Felice «più bello e più sicuro di prima».

Interventi pubblici recenti a San Felice sul Panaro