Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della Torre Borgo, in via Terrapieni 114 a San Felice sul Panaro. L’avvio dei lavori è previsto entro poche settimane, con termine stimato in circa un anno. L’investimento complessivo previsto è di circa 700.000 €, coperti interamente dai fondi del Commissario delegato alla Ricostruzione.
Torre Borgo è costituita dall’antica torre nord-occidentale del sistema murario medievale del castello, eretta tra il XIV secolo e successivamente ampliata e modificata, affiancata da una casa addossata risalente al XIX secolo. Il recupero si inserisce in un piano più ampio di ricostruzione post-sisma per gli edifici storici del centro.
Il sindaco Michele Goldoni ha commentato che, dopo l’avvio dei lavori per il teatro e lo sblocco dell’intervento per il municipio, «ora tocca a Torre Borgo». Ha definito il percorso di ricostruzione «non semplice e accidentato» ma, con «pazienza, impegno e tenacia», l’obiettivo è restituire al paese i beni storici lesionati dal sisma, rendendo San Felice «più bello e più sicuro di prima».
Interventi pubblici recenti a San Felice sul Panaro
-
Teatro Comunale
Il progetto di restauro è stato presentato pubblicamente il 21 febbraio 2024, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Commissione congiunta regionale. SulPanaro | News
Nel corso del 2024, è arrivato il via libera definitivo della Regione al progetto esecutivo, aprendo la strada alla gara d’appalto dei lavori, che dovrebbero concludersi in circa due anni. SulPanaro | News
Il 28 ottobre 2024 è stato bandito il concorso per l’affidamento dell’intervento, con base d’asta superiore a 6 milioni di euro e modalità di aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa”. SulPanaro | News
Già dal 2023 erano stati stanziati fondi aggiuntivi per “coprire” il fabbisogno economico del teatro, integrando risorse tra Comune e Regione. SulPanaro | News
In parallelo, nel 2023 la Commissione congiunta regionale ha approvato il progetto esecutivo, sebbene con richieste di integrazioni tecniche. SulPanaro | News
Già nel 2021 era in corso la fase di progettazione tecnica (rilievi acustici, studi preliminari) per definirne l’assetto. SulPanaro | News
-
Torre dell’Orologio (Piazza Matteotti)
Nel marzo 2021 è stato approvato il progetto di ricostruzione post-sisma, inserito nel programma regionale per i beni culturali, per un importo di 2 milioni di euro (1,6 milioni deliberati come immediatamente eseguibili). SulPanaro | News
A dicembre 2023 l’Amministrazione ha presentato il rendering del nuovo aspetto della torre, insieme al progetto di ricostruzione che ha ottenuto via libera regionale. Si prevede la ricostruzione con materiali leggeri e forme semplificate, in continuità con i volumi storici. SulPanaro | News+1
Sempre nello stesso dicembre, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio e nel Documento unico di programmazione 2024–2026 si afferma che “avanza l’iter per Torre dell’Orologio e Teatro”. SulPanaro | News
Già nel 2020 era in discussione l’iter progettuale della torre, con interrogazioni in Consiglio comunale per avere aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori. SulPanaro | News
-
Torre Borgo
Il 24 gennaio 2024 è stato presentato pubblicamente il progetto di ricostruzione e restauro della Torre Borgo, che prevede un importo stimato di 880.000 euro, di cui 800.000 a carico del Commissario alla Ricostruzione. SulPanaro | News
Il progetto ha già avuto il via libera della Commissione congiunta regionale, consentendo agli uffici di preparare il progetto esecutivo e predisporre la gara.
