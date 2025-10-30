Criticità idraulica, allerta arancione in alcune zone dell’Emilia-Romagna: nel modenese resta gialla

Nuova allerta meteo, valida dalle 12:00 del 30 ottobre 2025 fino alle 00:00 del 01 novembre 2025. Dalle 12:00 del 30 ottobre 2025, allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di BO, RA e per frane e piene dei corsi minori nella provincia di BO. Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA e per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN.



Nella seconda parte della giornata di giovedì 30 ottobre permangono condizioni di tempo instabile con precipitazioni che interesseranno principalmente le aree appenniniche centro-occidentali della regione con tendenza ad attenuazione dei fenomeni nella serata. Le precipitazioni in atto e previste determinano piene sui corsi d’acqua del settore centro-occidentale, che si propagheranno nei tratti vallivi con livelli superiori alle soglie 1. Sul fiume Reno si prevede una piena con livelli superiori alle soglie 2 nel tratto montano, in progressiva laminazione verso valle. Le precipitazioni previste sui rilievi centro occidentali potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua montani più probabili e diffusi sul bolognese. Sono ancora previsti venti fino a burrasca moderata (62-74 km/h) sulle aree del crinale appenninico.











Dalle 00:00 del 31 ottobre 2025, allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di BO, FE, RA. Nella giornata di venerdì 31 ottobre non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento. Si prevede la propagazione delle piene nei tratti vallivi dei corsi d'acqua del settore centro-occidentale, con livelli prossimi alle soglie 1 sul settore occidentale e superiori alle soglie 1 nel tratto vallivo del fiume Reno. Non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua montani a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.