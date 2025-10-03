Dehors e pubblicità, a Novi partono i controlli sulle imposte non pagate
Novi di Modena, al via i controlli sul Canone Unico 2025: invito a regolarizzare con ravvedimento. Dehors e pubblicità, a Novi partono i controlli sulle imposte non pagate
ICA S.p.A., concessionaria per la riscossione del Canone Unico del Comune di Novi di Modena, avvierà da ottobre le attività di accertamento sui mancati o insufficienti versamenti relativi al 2025 per esposizioni pubblicitarie e occupazioni di suolo. La scadenza per il pagamento era fissata al 31 marzo 2025.
Il Comune invita i contribuenti non in regola a sanare spontaneamente la posizione tramite l’istituto del ravvedimento operoso, contattando ICA S.p.A. ai seguenti recapiti: 059 690469 – [email protected].
Capitolo dehors. Per le occupazioni di suolo con dehors, da marzo 2025 è in vigore il nuovo regolamento (Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2025). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito comunale; per chiarimenti è possibile rivolgersi al SUAP:
