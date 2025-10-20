Discarica Finale Emilia, l’Osservatorio: “Il sindaco attivi un’ordinanza di blocco dei rifiuti”
FINALE EMILIA - Nota stampa a firma Maurizio Poletti, portavoce dell'osservatorio civico "Ora Tocca a Noi":
"Nei giorni scorsi l'assessora regionale Priolo, in Consiglio regionale, rispondendo ad una interrogazione relativa ad una possibile nuova discarica a Galliera, ha espresso un concetto molto particolare, cosa ha detto? Afferma che in Emilia-Romagna esiste una regola aurea, non scritta, per cui se un'amministrazione comunale non vuole nel proprio territorio una discarica, lì non si farà. In effetti, nello specifico, a Galliera la discarica non si farà perchè il sindaco di Galliera da una posizione iniziale di neutralità è passato ad una posizione nettamente contraria. Ha aperto una discussione pubblica, attivando un percorso partecipato in cui tutta la comunità è stata resa partecipe di questa situazione relativamente alla discarica. In questa discussione, noi dell'Osservatorio Civico siamo stati chiamati in causa, interpellati ed abbiamo partecipato. Abbiamo detto molto chiaramente ai cittadini di Galliera che c'erano evidenti criticità nell'arrivo di questa nuova discarica. In tutta questa discussione, il sindaco di Galliera, ha preso atto e ha preso una posizione di netta contrarietà quindi la discarica non si farà.
Ma a questo punto sorge spontanea una domanda, una riflessione, ma perchè a Finale Emilia esistono tre discariche? Evidentemente, seguendo questa regola aurea non scritta, a Finale Emilia i sindaci che hanno governato negli anni precedenti erano d'accordo con queste discariche. A questo punto noi faremo una cosa, cercheremo di incontrare l'assessora Priolo affinché ci spieghi bene questa regola aurea e ci spieghi altrettanto bene cosa è accaduto a Finale Emilia per cercare di capire quali sono le responsabilità.
Naturalmente, nell'incontrare l'assessora Priolo denunceremo a gran voce la gravissima situazione d'inquinamento delle falde che si sta verificando a Finale Emilia negli ultimi vent'anni e diremo che è uno scandalo e che non si può continuare a conferire in una situazione drammatica come quella di Finale Emilia dove, tra l'altro ci sono due processi giudiziari in atto che hanno dimostrato tutta una serie di illegalità. Poi ci attiveremo per una raccolta firme, per chiedere al sindaco di Finale Emilia, che attivi immediatamente un'ordinanza di blocco dei rifiuti qui a Finale Emilia. Che si blocchino i conferimenti dei rifiuti. Di fronte ad una situazione di inquinamento che sta peggiorando di giorno in giorno, il sindaco, deve emettere un'ordinanza di blocco, ne ha il potere, facoltà.
Il sindaco ha molti poteri nell'ambito della salute pubblica. Ma a questo punto ci chiediamo, questo sindaco vuole uscire da questa ambiguità? Vuole si o no prendere iniziativa forte che contrasti l'avanzamento di questa discarica? Con questa petizione metteremo il sindaco difronte alle proprie responsabilità e richiederemo a gran voce l'ordinanza di blocco immediato del conferimento rifiuti. Quindi cittadini siete chiamati a darci davvero una mano. Quanto stiamo facendo non è solo per noi, ma per tutti noi. Facciamo arrivare al sindaco tante firme in modo che sia costretto davanti ad una cittadinanza consapevole e partecipativa ad attivare l'ordinanza di blocco immediato".
