Discarica Finale Emilia, l’Osservatorio: “Il sindaco attivi un’ordinanza di blocco dei rifiuti”

FINALE EMILIA - Nota stampa a firma Maurizio Poletti, portavoce dell'osservatorio civico "Ora Tocca a Noi":

"Nei giorni scorsi l'assessora regionale Priolo, in Consiglio regionale, rispondendo ad una interrogazione relativa ad una possibile nuova discarica a Galliera, ha espresso un concetto molto particolare, cosa ha detto? Afferma che in Emilia-Romagna esiste una regola aurea, non scritta, per cui se un'amministrazione comunale non vuole nel proprio territorio una discarica, lì non si farà. In effetti, nello specifico, a Galliera la discarica non si farà perchè il sindaco di Galliera da una posizione iniziale di neutralità è passato ad una posizione nettamente contraria. Ha aperto una discussione pubblica, attivando un percorso partecipato in cui tutta la comunità è stata resa partecipe di questa situazione relativamente alla discarica. In questa discussione, noi dell'Osservatorio Civico siamo stati chiamati in causa, interpellati ed abbiamo partecipato. Abbiamo detto molto chiaramente ai cittadini di Galliera che c'erano evidenti criticità nell'arrivo di questa nuova discarica. In tutta questa discussione, il sindaco di Galliera, ha preso atto e ha preso una posizione di netta contrarietà quindi la discarica non si farà.

Ma a questo punto sorge spontanea una domanda, una riflessione, ma perchè a Finale Emilia esistono tre discariche? Evidentemente, seguendo questa regola aurea non scritta, a Finale Emilia i sindaci che hanno governato negli anni precedenti erano d'accordo con queste discariche. A questo punto noi faremo una cosa, cercheremo di incontrare l'assessora Priolo affinché ci spieghi bene questa regola aurea e ci spieghi altrettanto bene cosa è accaduto a Finale Emilia per cercare di capire quali sono le responsabilità.