Finale Emilia, FdI: “La Regione prenda posizione sul futuro della discarica dopo il verbale di Arpae”

FINALE EMILIA - La Regione Emilia-Romagna prenda posizione sul futuro della discarica Feronia di Finale Emilia alla luce del verbale di Arpae. A chiederlo è un'interrogazione di Fratelli d'Italia a firma dei consiglieri regionali Ferdinando Pulitanò (primo firmatario) e Annalisa Arletti, in cui si ricordano i contenuti di un verbale di Arpae sulla discarica in questione in cui si legge che "Arpae SAC precisa che dalla valutazione della documentazione trasmessa, il Gestore non ha formulato ipotesi sulla potenziale origine della contaminazione e ha individuato un ulteriore strumento di indagine finalizzato a completare il quadro conoscitivo del piano di caratterizzazione".

Per FdI "in occasione dell’incontro che ha portato alla redazione del verbale, il sindaco di Finale Emilia ha chiesto l’immediata sospensione dei conferimenti fino al chiarimento del quadro conoscitivo. Arpae ha risposto che con la determina n. 2952 del 21/05/2025 sono state impartite le disposizioni nn. 9 e 10 finalizzate a non compromettere le attività avviate ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/06. Il sindaco ha infine fatto riferimento al filone processuale legato al sito suggerendo di posticipare il piano di caratterizzazione agli esiti degli accertamenti che verranno eseguiti in quel contesto".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dall'amministrazione regionale "quale sia la posizione della Regione alla luce del verbale di Arpae di fine luglio e delle evidenze in esso contenute nonché se la Regione intenda farsi parte diligente con l'Amministrazione finalese al fine di richiedere il piano di caratterizzazione".

