Domenica si commemora l’Ammiraglio Bergamini a San Felice
SAN FELICE SUL PANARO - Domenica 12 ottobre San Felice sul Panaro renderà omaggio all’Ammiraglio d’Armata Carlo Bergamini, Medaglia d’Oro al Valor Militare, e a tutti coloro che persero la vita nell’affondamento della corazzata “Roma”, in occasione dell’82° anniversario della tragedia.
Il programma prevede alle 10.15 il ritrovo in piazza Italia del gruppo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e delle autorità civili e militari.
Alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale.
Successivamente, alle 11.30, si terrà un corteo per le vie del centro cittadino, accompagnato dalla Banda giovanile “John Lennon”, con la deposizione di una corona d’alloro presso la casa natale dell’Ammiraglio Bergamini.
La cerimonia proseguirà alle 11.45 al Parco Marinai d’Italia con l’alzabandiera, la deposizione di una corona d’alloro e i saluti delle autorità.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
L’evento è organizzato dal Comune di San Felice sul Panaro in collaborazione con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.
Chi era l’Ammiraglio Carlo Bergamini
Carlo Bergamini nacque a San Felice sul Panaro nel 1888 e divenne una delle figure più autorevoli della Marina Militare Italiana. Entrato giovanissimo all’Accademia Navale di Livorno, partecipò alla Prima Guerra Mondiale distinguendosi per capacità e coraggio. Durante la Seconda Guerra Mondiale ebbe il comando della Squadra Navale italiana, assumendo la guida della potente corazzata “Roma”, fiore all’occhiello della Regia Marina.
Il 9 settembre 1943, all’indomani dell’armistizio, la “Roma” fu colpita da bombe teleguidate tedesche mentre la flotta italiana si dirigeva verso Malta per consegnarsi agli Alleati. L’ammiraglia esplose al largo dell’isola dell’Asinara, e Bergamini trovò la morte insieme a oltre 1.300 uomini dell’equipaggio.
Per il suo sacrificio e per l’onore con cui affrontò quel tragico destino, gli fu conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria.
