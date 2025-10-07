Economia e lavoro in Emilia-Romagna, prosegue una sostanziale stagnazione della crescita

Nota stampa di Cgil e Ires Emilia-Romagna:

"Presentato nel salone Di Vittorio della Camera del Lavoro di Bologna l’ Osservatorio dell’Economia e del Lavoro in Emilia-Romagna sui dati 2024 curato da Ires Emilia-Romagna. Il periodico appuntamento della Cgil Emilia-Romagna e di Ires è stato introdotto e coordinato da Giuliano Guietti, presidente Ires Emilia-Romagna, e illustrato dai ricercatori Ires che lo hanno curato, Daniela Freddi e Davide Dazzi. Dopo gli interventi di Giovanni Paglia, assessore Regione Emilia-Romagna, e di Elisa Barbieri, economista dell'Università Ca’ Foscari, le conclusioni sono state affidate a Massimo Bussandri, segretario generale Cgil Emilia-Romagna.

Davide Dazzi e Daniela Freddi hanno confermato uno scenario di stagnazione: “come emerso nel 2023, anche 2024 e 2025 si consolida questa tendenza, la crescita è davvero modesta, 0,2%, e anche se le stime danno una leggera accelerazione siamo sempre intorno allo zero virgola. I dati che più preoccupano sono quelli relativi alla manifattura che nella nostra regione ha tradizionalmente trainato i servizi: la manifattura è in contrazione da due anni consecutivi e non abbiamo segnali di ripresa. Preoccupante anche la dinamica delle esportazioni, sono in contrazione da diversi trimestri. A tutto ciò si accompagna un mercato del lavoro anch’esso incerto, ricordando che l’andamento dell’economia si riflette sull’occupazione a distanza di tempo, quindi stiamo vivendo ancora lo strascico della ripresa post Covid e l’occupazione cresce sì ancora nel 2024 ma cresce sempre più lentamente e gli ultimissimi indicatori che abbiamo sul 2025 registrano invece un calo. Dal punto di vista qualitativo, la cosa più significativa e anche preoccupante è che quella piccola crescita riguarda solo la componente maschile mentre in quella femminile si registra una contrazione importante, probabilmente ciò avviene perché quella bolla di occupazione, precaria, instabile, a tempo determinato che durante il post covid aveva interessato molte donne si sta sgonfiando. Questi dati non ci fanno ben sperare in mancanza di interventi importanti che cambino questa traiettoria declinante”.

La professoressa Elisa Barbieri ha sottolineato l’incertezza che deriva dall’attuale fase di transizione dall’economia globalizzata a un nuovo ordine che ancora non si è delineato con chiarezza con la novità assoluta nella storia di un quadro composto da economie estremamente interconnesse. Secondo la studiosa: “le conseguenze della crisi del 2008 non sono state ben capite ancora, l’Europa in quell’anno interrompe la sua crescita mentre gli Usa non solo continuano a crescere, ma accelerano. Poi c’è la Cina che presenta una crescita stabile e costante. Chi invece langue da allora in stagnazione è l’Europa”.

L’assessore al Lavoro della Regione Emilia Romagna, Giovanni Paglia, ritiene che il calo dell’industria vada contrastato perché: “è la base del nostro benessere, è nell’industria che abbiamo i salari più alti e la produttività migliore non possiamo rassegnarci all’idea che si perdano posti di lavoro lì che magari vengono compensati in quei settori come il turismo dove abbondano contratti a termine, part - time, in cui le retribuzioni sono più basse. Esiste una responsabilità collettiva che la nostra regione deve prendere anche come traino per il resto del paese di proporre un modello che si basi su innovazione sviluppo competenza capitale umano e soprattutto sul valore del lavoro”.

Ha concluso l’incontro il segretario generale della Cgil Emilia Romagna, Massimo Bussandri, secondo il quale dal rapporto Ires emerge: ”un quadro di grande instabilità e incertezza dell'economia regionale che ovviamente si ripercuote sul lavoro ed esercita un enorme pressione sulle persone che lavorano, fatto che non è più testimoniato solo dai dati sulla cassa integrazione, che continua a crescere in maniera esponenziale, ma anche per esempio dalla crescita dei licenziamenti dettati da ragioni economiche quindi evidentemente in tanti settori non si riesce più a tenere i lavoratori agganciati al posto di lavoro. Ci sono poi 10.000 posti di lavoro appesi ai tavoli di crisi aperti in Regione o presso i Ministeri e quindi c'è un quadro complessivo appunto di grande preoccupazione per la tenuta del lavoro, soprattutto nella manifattura. Emerge anche qualche spiraglio positivo, per esempio il fatto che crescono i contratti di lavoro stabili a tempo indeterminato e a tempo pieno, segno che evidentemente c'è un pezzo del sistema produttivo di questa regione che inizia a rendersi conto che per gestire una fase di grandi transizioni e anche di inverno demografico occorre probabilmente offrire stabilità e certezze a chi lavora e questo è esattamente il punto da cui dobbiamo partire: il lavoro deve essere al centro, non possono essere dispersi i posti di lavoro con licenziamenti unilaterali in caso di crisi e bisogna sedersi intorno a un tavolo a discutere perché l’erosione lenta ma inesorabile del lavoro nella nostra regione rischia di determinare non solo un impoverimento materiale in termini di redditi, ma anche impoverimento di sapienza e cultura del lavoro nel nostro territorio. Un'ultima riflessione – conclude Bussandri - riguarda il lavoro povero; non è più un fatto marginale in Emilia Romagna, più del 40% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dei settori privanti non arrivano a 20.000 euro lordi di reddito all'anno più del 30% non arrivano a 15.000. C'è quindi un'emergenza salari anche in Emilia-Romagna che dobbiamo affrontare rapidamente a partire dai due punti più caldi: uno è il sistema turistico ricettivo e del terziario della nostra regione e l’altra è la giungla degli appalti privati che anche in Emilia-Romagna sono la prima fornace del lavoro povero precario mal sicuro. Dobbiamo esportare la gran parte delle regole che abbiamo introdotto sugli appalti pubblici e nel recentissimo Protocollo Hera, che rappresenta un modello avanzatissimo, anche agli appalti privati”.