Esplode un ordigno sotto l’auto del conduttore di Report Sigfrido Ranucci: il mezzo è stato distrutto

Esplode un ordigno sotto l’auto del conduttore di Report Sigfrido Ranucci

Nella notte tra giovedì e venerdi un ordigno è stato piazzato sotto l’auto parcheggiata del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto.

La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento.

A dare la notizia è la pagina social della trasmissione Rai Report.

L'ordigno è esploso verso le 22:00 a Campo Ascolano, una località tra Roma e Pomezia, a sud della Capitale. L'attentato ha avuto come obiettivo proprio l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci e ha causato danni anche al secondo veicolo della famiglia, parcheggiato dalla figlia circa venti minuti prima. Anche la parte esterna della palazzina del conduttore ha riportato danni. Fortunatamente, non ci sono stati né morti né feriti.

Il conduttore di Report ha espresso la sua preoccupazione al Corriere della Sera poco dopo le due di notte: "Mia figlia è passata davanti alla mia auto pochi minuti prima dell'esplosione, potevano ucciderla...". Ranucci ha suggerito che l'attacco "potrebbe non essere una coincidenza" poiché solo pochi giorni prima aveva reso pubblici i temi delle nuove inchieste del programma.

Sul luogo dell'esplosione, i Carabinieri, i Vigili del fuoco (intervenuti per spegnere le fiamme che hanno distrutto i mezzi e per mettere in sicurezza l'area) e la Polizia Scientifica hanno condotto i rilievi. Secondo la testimonianza di Ranucci, per l'attentato sarebbe stato impiegato "almeno un chilo di esplosivo".