Estorsione dopo aver concordato un appuntamento su un sito di incontri, 31enne agli arresti domiciliari
MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha proceduto all’esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, nei confronti di un cittadino turco di 31 anni, gravemente indiziato del reato di estorsione continuata in concorso.
Nel pomeriggio del 7 agosto scorso, la Squadra Volante era intervenuta in via Emilia Est all’altezza di via Araldi, a seguito di segnalazione alla linea d’emergenza 112NUE da parte di un giovane, che era stato appena derubato della somma di 310 euro. La vittima aveva riferito che quella stessa mattina aveva concordato attraverso un sito online di incontri un appuntamento a scopo sessuale con un uomo e una donna.
La coppia, salita sull’auto nel luogo dell’incontro, aveva richiesto 250 euro quale compenso per la prestazione. Al rifiuto da parte della vittima, l’indagato era andato in escandescenza, inveendo contro di lui e minacciandolo, per poi costringerlo con violenza, consistita nell’afferrarlo per un braccio strattonandolo, a recarsi presso uno sportello bancomat per prelevare il denaro e a consegnarglielo unitamente ad altre banconote che aveva nella sua disponibilità.
L’attività d’indagine condotta dalla Squadra Mobile ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 31enne. Fondamentale il contributo del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica che ha evidenziato sul telefono cellulare della vittima impronte papillari riconducibili all’indagato.
- Estorsione dopo aver concordato un appuntamento su un sito di incontri, 31enne agli arresti domiciliari
- Giorno dei defunti, Polizia Locale e volontari nei cimiteri di Modena per visite in sicurezza
- Concordia è pronta per una Fiera d'Ognissanti che celebra la riapertura di Palazzo Corbelli e il rinnovato campanile
- Ictus e Parkinson, in Emilia-Romagna riabilitazione personalizzata con guanti robotici e realtà virtuale
- Il lungo ingresso delle donne all’Università di Modena presentato in una ricerca di Unimore e Centro Documentazione Donna
- 5 persone coinvolte in mega incidente a Mirandola
- Ricostruzione a Finale Emilia, il sindaco Poletti replica a Forza Italia: "Politica seria si attiene ai fatti reali"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026