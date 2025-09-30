Processo discarica di Finale Emilia, udienza rinviata al 13 novembre
FINALE EMILIA - Nuovo rinvio nell'ambito del processo inerente alla discarica di Finale Emilia. Di seguito la nota stampa di Maria Paltrinieri, presidente dell'Osservatorio civico "Ora tocca a noi".
"E rieccomi ancora qui, fra i banchi di quelle aule in cui i cittadini chiedono giustizia... Sono come sempre emozionata ma concentrata, non intendo perdere una parola di quello che il giudice dirà.... Per quello che potrà sfuggirmi so già che potrò contare sui nostri avvocati, oggi entrambi presenti. Entra la corte, mi siedo ed ascolto, il giudice procede con i nomi delle parti offese, mi alzo....Presente! ci sono e con me Maurizio e idealmente tutti i miei ragazzi, che adesso sono al lavoro ed attendono buone notizie.. Nella mia mente solo una parola: Giustizia per il mio paese. Si parla di un avviso correttamente notificato a Feronia, quindi il giudice rigetta l'accezione ..stavolta finalmente li hanno trovati.. Si procede.
Il problema stavolta nasce dalla nomina dell'avvocato che difende sia l'ente che il legale rappresentante” indagato del reato presupposto”.....c'è un conflitto di interesse. L'udienza viene rinviata al 13 Novembre ore 10.00...ancora... Il cittadino si chiede se bisogna arrivare in aula, dopo che si sono attesi mesi dall'ultimo rinvio, per assistere ad un altro rinvio per una motivazione che dovrebbe essere ben nota agli avvocati: l'avvocato non può essere “nominato” dal legale rappresentante dell'ente indagato del reato e che non può difendere entrambi.... Gli avvocati dovrebbero conoscere la legge o no? Intanto assisto ai commiati, ai saluti..sono tutti tranquilli, sono abituati a questi rinvii ..sono delusa solo io?!! Non mi abituerò mai..La legge è veramente strana...bastava che il legale rappresentante delegasse qualcun altro per la nomina... si procede con l'avvocato d'ufficio.
Un'altra cosa che non capisco è il cambiamento dell'avvocato del Comune e la nomina di un avvocato civilista ..... ma io sono una persona normale e per me semplice sarebbe stato far proseguire il percorso a chi conosceva la questione dall'inizio.. Una luce in fondo tunnel c'è.....abbiamo il patrocinio gratuito e il processo si farà!! Il 13 Novembre non è lontano..ma in due mesi niente cambia e l'inquinamento continua.... i camion passano tutti i giorni e le analisi non sono buone... Che dire?!! la giustizia in Italia è lenta, con un perocorso tortuoso e difficile...ma alla fine ci arriviamo!! Ai miei cittadini, ai miei ragazzi chiedo di non mollare mai, che tutto arriva per chi sa attendere.."
