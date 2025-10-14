Finale Emilia, nove rapine ai danni di minorenni fuori da scuola o sugli autobus: arrestato 20enne

FINALE EMILIA - Nella mattina di oggi, martedì 14 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un giovane di 20 anni, gravemente indiziato della commissione di più rapine aggravate commesse nel mese di febbraio 2025, in concorso con due indagati minorenni.

L’odierno provvedimento cautelare è stato emesso all’esito di un’articolata attività d’indagine, avviata a seguito della consumazione di rapine in danno di minorenni, nei pressi di istituti scolastici locali e a bordo di autobus di linea, con il furto di denaro, cellulari ed altri oggetti. Sono complessivamente ben nove le rapine ricostruite dai Carabinieri, tra le quali due consumate a bordo delle corriere in danno di minori, i quali, dopo essere stati strattonati e minacciati dall’indagato e dai suoi complici, erano stati costretti a consegnare somme di denaro.

In altri casi, le vittime, sempre minorenni, erano state avvicinate all’uscita degli istituti scolastici e, dopo aver subito percosse e minacce con bombolette di spray urticante, erano state costrette a consegnare loro denaro e, in una circostanza, anche un telefono cellulare e le cuffiette.

Le immediate indagini avviate dai Carabinieri, attraverso l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e le dichiarazioni rese dalle persone offese e dai testimoni oculari, hanno permesso di identificare l’indagato

LEGGI ANCHE: