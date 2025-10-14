Finale Emilia, Pasteggiando e Magnafinal: i 12mila euro raccolti donati a tre associazioni

FINALE EMILIA - Una domenica a tavola per ringraziare i tantissimi volontari che hanno lavorato per la buona riuscita delle edizioni 2025 di Pasteggiando e Magnafinal. L’associazione culturale Nonna Summer ha invitato domenica 12 ottobre al campo sportivo di Scortichino tutti i volontari (tra i quali anche la stessa Nuova Aurora che gestisce la struttura sportiva) impegnati nelle manifestazioni organizzate. Circa 200 quelli che hanno partecipato al pranzo, confermando la forza di una comunità fatta di persone sempre pronte a mettere disposizione degli altri il proprio tempo, i propri locali e il proprio talento.

In rappresentanza di Nonna Summer, Milly Braida e Valentina Ferretti, a nome anche di Carolina Paltrinieri, assente nell'occasione perché impegnata all’estero, hanno annunciato la destinazione dei fondi raccolti con le due manifestazioni: ben 12mila euro, che andranno in parti uguali (e cioè 4 mila euro ciascuna) ad Alma Finalis, Lato B circolo musicale e Circolo ricreativo culturale Parco dell’ovest.

“In questo modo – ha detto il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, ospite dell’evento - Nonna Summer, sottolinea ancora una volta come la collaborazione tra associazioni sia un elemento fondamentale per la nostra comunità e rappresenti una vera e propria forza motrice capace di rendere migliore il nostro Paese”.

