Finale Emilia, Pasteggiando e Magnafinal: i 12mila euro raccolti donati a tre associazioni
FINALE EMILIA - Una domenica a tavola per ringraziare i tantissimi volontari che hanno lavorato per la buona riuscita delle edizioni 2025 di Pasteggiando e Magnafinal. L’associazione culturale Nonna Summer ha invitato domenica 12 ottobre al campo sportivo di Scortichino tutti i volontari (tra i quali anche la stessa Nuova Aurora che gestisce la struttura sportiva) impegnati nelle manifestazioni organizzate. Circa 200 quelli che hanno partecipato al pranzo, confermando la forza di una comunità fatta di persone sempre pronte a mettere disposizione degli altri il proprio tempo, i propri locali e il proprio talento.
In rappresentanza di Nonna Summer, Milly Braida e Valentina Ferretti, a nome anche di Carolina Paltrinieri, assente nell'occasione perché impegnata all’estero, hanno annunciato la destinazione dei fondi raccolti con le due manifestazioni: ben 12mila euro, che andranno in parti uguali (e cioè 4 mila euro ciascuna) ad Alma Finalis, Lato B circolo musicale e Circolo ricreativo culturale Parco dell’ovest.
“In questo modo – ha detto il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, ospite dell’evento - Nonna Summer, sottolinea ancora una volta come la collaborazione tra associazioni sia un elemento fondamentale per la nostra comunità e rappresenti una vera e propria forza motrice capace di rendere migliore il nostro Paese”.
- Auto esce di strada in via Marconi a Camposanto, ferito 26enne
- Salute e inclusione, a Mirandola al via la "Banca dello sport"
- Furto in villa, rubati gioielli e orologi: bottino da 50mila euro
- Campo sportivo di Rivara, sabato 18 ottobre si inaugura la nuova copertura della tribuna
- Controlli al parco XXII Aprile a Modena, sequestrate 14 dosi di sostanza stupefacente
- Finale Emilia, Pasteggiando e Magnafinal: i 12mila euro raccolti donati a tre associazioni
- Lavori all'ospedale di Carpi, "Patto per il Nord": "Mirandola resta un distretto sanitario minore destinato a scomparire"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE