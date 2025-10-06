Francesco Biscozzo è il nuovo maresciallo per la stazione Carabinieri di Camposanto e San Felice

Ha preso servizio lo scorso 22 settembre a Camposanto e San Felice sul Panaro, il Maresciallo Francesco Biscozzo, 30 anni, nuovo Comandante della Stazione dei carabinieri dei due Comuni, che ha preso il posto del Maresciallo Stefano Di Antonio, andato a dirigere la Stazione di San Martino Spino.

A salutare il Maresciallo Biscozzo sono stati i sindaci Monja Zaniboni e Michele Goldoni che gli hanno dato il benvenuto a nome delle rispettive comunità, augurandogli buon lavoro. I primi cittadini hanno anche ringraziato Di Antonio per il servizio prestato a Camposanto e San Felice. Il Maresciallo Francesco Biscozzo è originario della provincia di Teramo.

Dopo gli studi ha intrapreso la carriera militare nell’Esercito Italiano dal 2014 al 2016, anno in cui è transitato nell’Arma dei Carabinieri prestando servizio per un quinquennio presso la Tenenza di Falconara Marittima (AN).

Dal 2021 al 2024 ha frequentato l’11º Corso Triennale presso la Scuola Marescialli di Firenze, conseguendo la laurea in Scienze giuridiche della sicurezza. Al termine del corso di formazione per sottufficiali, dal 2024 sino allo scorso 22 settembre è stato effettivo presso la Stazione di Novi di Modena.