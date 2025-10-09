Giornata salute mentale, TikTok Italia insieme a Parole O_Stili e Polizia di Stato per #BodyNeutrality
(Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, TikTok Italia, Parole O_Stili e Polizia di Stato hanno presentato il manifesto #BodyNeutrality: una guida che invita a diffondere un linguaggio consapevole, inclusivo e libero da stereotipi e giudizi sui corpi. L’iniziativa è stata annunciata a Roma, nel truck 'Una vita da social' della Polizia Postale, allestito in Piazza della Cancelleria e aperto a istituzioni, creator, scuole superiori e cittadini e cittadine. Da cinque anni, ottobre è per TikTok il mese dedicato al benessere mentale, con iniziative e campagne dentro e fuori dall’app. Nel 2025 il focus è sulla 'body neutrality', un tema sempre più presente in app e al centro del dibattito sociale e istituzionale. TikTok "vuole essere non solo una finestra sul mondo e un ponte tra generazioni, ma anche un facilitatore di dialogo e cambiamento positivo, mettendo la propria community al centro per costruire una consapevolezza autentica e duratura. L’obiettivo non è contrapporsi o sostituirsi ad altri movimenti legati al corpo, ma favorire una riflessione comune su come le parole plasmino la percezione di sé e degli altri. Perché il modo in cui raccontiamo i corpi — i nostri e quelli degli altri — può liberare, accogliere e unire. La verità è che non esiste un solo modo per stare bene nella propria pelle, così come non esiste un solo modo per raccontarsi online", sottolinea la nota. Il manifesto #BodyNeutrality è stato sviluppato da Parole O_Stili – fondazione atta a promuovere una comunicazione responsabile dentro e fuori la rete – in collaborazione con TikTok Italia e Polizia Postale, il documento si fonda su quattro principi chiave racchiusi nella parola Body: Benessere: il corpo è casa, non apparenza; Originalità: ogni corpo è unico e irripetibile; Dimensione: il corpo è profondità, storia e relazione; You (Tu): il primo riconoscimento parte da sé stessi. Per diffondere il messaggio alla sua community italiana – che oggi conta oltre 23,9 milioni di utenti mensili – TikTok ha coinvolto creator come BigMama, Lara Speranza, Alessia Conte, Andrea Verde e Francesco Alioto, che hanno condiviso il loro punto di vista sul tema della body neutrality. Le loro testimonianze, intime e autentiche, si trasformano in racconti capaci di ispirare e accrescere la consapevolezza, contribuendo a rendere la conversazione online più inclusiva e rispettosa. Nel corso di tutto il mese di ottobre, la piattaforma dedicherà uno spazio speciale a #SaluteMentale e al Manifesto #BodyNeutrality: una sezione in-app che raccoglierà contenuti educativi, video e storie personali, ma anche strumenti pratici per il benessere digitale in generale, con consigli utili per affrontare le sfide della vita online in modo sicuro e con risorse per personalizzare la propria esperienza. "Ogni giorno su TikTok nascono voci e storie che alimentano conversazioni autentiche e inclusive. Dall’ascolto della nostra community è nato il Manifesto su Body Neutrality: un impegno concreto per promuovere un dialogo consapevole su un tema che tocca giovani e adulti, dentro e fuori dal web, anche in ambito scolastico e istituzionale. Insieme vogliamo trasformare questo concetto di neutralità in libertà di espressione e in un valore condiviso", ha spiegato Luana Lavecchia, responsabile relazioni istituzionali TikTok Italia e Grecia. “Parole O_Stili da sempre lavora sulle parole, e con il Manifesto Body Neutrality vogliamo sottolineare che le parole con cui raccontiamo il nostro corpo sono una forma di cura. Possono liberare o ferire, farci sentire a casa o farci sparire. Imparare a comunicare con rispetto e consapevolezza è il primo passo per cambiare la narrazione di noi stessi e di chi ci guarda. Con TikTok e la Polizia Postale condividiamo una sfida comune: cambiare la narrazione dei corpi per costruire una cultura del rispetto", ha evidenziato Rosy Russo, presidente e fondatrice di Parole O_Stili. "La Polizia Postale è impegnata ogni giorno per rendere Internet un luogo più sicuro. Partecipiamo con convinzione a questa iniziativa perché crediamo nell’importanza di promuovere l’autostima, l’accettazione di sé, il rispetto delle differenze e incoraggiare le persone a comunicare in modo sano e rispettoso. Ognuno ha diritto di sentirsi libero di esprimere la propria identità, senza il timore di essere giudicato o attaccato. Contrastare il cyberbullismo, i commenti offensivi, i contenuti discriminatori e i messaggi d’odio – spesso legati all’aspetto fisico o alla percezione del corpo – è parte del nostro impegno quotidiano. Grazie a strumenti pensati per riconoscere e segnalare contenuti dannosi le persone possono vivere internet in modo più sicuro e consapevole. Educare al rispetto, all’inclusione e a una comunicazione corretta significa costruire un web dove nessuno si senta sbagliato, escluso o invisibile. Perché una rete davvero sicura è quella in cui ognuno può sentirsi se stesso, senza paura". Così Barbara Strappato, primo dirigente della Polizia di Stato, direttore della Prima Divisione del Servizio Polizia Postale. [email protected] (Web Info)
