Giorno dei defunti, Polizia Locale e volontari nei cimiteri di Modena per visite in sicurezza

MODENA - In occasione delle giornate dedicate alla Commemorazione dei defunti sono tanti i visitatori che frequentano i cimiteri della città e del forese, che nell’occasione ampliano l’orario di apertura e vedono anche la presenza di volontari delle associazioni che collaborano con la Polizia locale per la sicurezza. Fino al 7 novembre, il cimitero di San Cataldo è aperto continuativamente alle visite dalle 8 del mattino fino alle 17; i cimiteri del forese osservano l'orario di apertura estivo e sono quindi accessibili dalle ore 8 alle ore 20. Solo dopo entreranno in vigore gli orari invernali validi fino al 31 marzo 2026, che prevedono l’apertura del cimitero di San Cataldo dalle 8 alle 16 e dei cimiteri del forese dalle 8 alle 18.

In tutto il periodo della commemorazione dei defunti la Polizia locale di Modena aumenta i servizi di controllo nei cimiteri. In particolare, fino a martedì 4 novembre a San Cataldo sono previsti servizi dal mattino alla sera per presidi interni ed esterni. Nello stesso periodo si svolgono controlli itineranti anche nei cimiteri di Albareto, Baggiovara, Cittanova-Marzaglia, Freto, Ganaceto, Lesignana, San Martino Mugnano-Portile, San Donnino-Collegarola, Saliceto Panaro e Villanova con le pattuglie degli operatori di Quartiere. Gli operatori della Polizia locale controlleranno anche i veicoli in sosta per evitare situazioni che possono causare intralci nei giorni di maggiore affluenza; l’invito è a sostare correttamente evitando di lasciare in auto oggetti di valore incustoditi.

Per rendere più sicure le visite, come gli scorsi anni, prestano servizio di presidio nei cimiteri anche i volontari di alcune delle associazioni che collaborano con la Polizia locale per la sicurezza. In particolare, sono presenti incaricati di Ana (Associazione Nazionale Alpini), Anc (Associazione Nazionale Carabinieri), Fare Ambiente, Narxis e Gev. I volontari, che agiscono col coordinamento del Comando di via Galilei e sono riconoscibili dalla divisa dell’associazione a cui appartengono, intendono rappresentare un punto di riferimento per i visitatori, sensibilizzando anche a adottare comportamenti utili a prevenire alcune tipologie di reati. A tale scopo distribuiscono materiali informativi, in accordo con l’Ufficio Legalità e sicurezze del Comune, incentrati sui consigli per comportamenti utili a una visita in sicurezza e, più in generale, sulla prevenzione dei reati.

Quanto all'ufficio amministrativo di San Cataldo, durante il periodo di commemorazione dei defunti, sarà aperto dalle 8 alle 17. Al di fuori del suddetto periodo, l'orario di apertura al pubblico è dalle 8 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17, escluso i festivi nei quali l'apertura è prevista solo al mattino dalle 8 alle ore 12.30. Per le giornate dell’1 e 2 novembre sarà inoltre potenziato il trasporto pubblico: la linea 2 viaggerà con una frequenza di 15 minuti nel tratto tra Sant’Anna e Largo Garibaldi.