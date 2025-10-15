Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
15 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos - salute > Hiv, nuovi dati su PrEP due volte l’anno e terapie Gilead all’Eacs 2025

Hiv, nuovi dati su PrEP due volte l’anno e terapie Gilead all’Eacs 2025

|15 Ottobre 2025 | adnkronos - salute

(Adnkronos) - Gilead Sciences sarà presente alla 20esima Conferenza europea sull'Aids (Eacs), che si tiene a Parigi dal 15 al 18 ottobre e illustrerà gli aggiornamenti sulle proprie iniziative, collaborazioni e nuovi dati scientifici provenienti dai programmi di ricerca e sviluppo sull'Hiv. Le ricerche presentate, insieme ai simposi guidati da Gilead e ai forum supportati, riflettono l'approccio person-centered, spiega l'azienda in una nota, e sottolineano l’importanza della partnership con le comunità per contribuire a porre fine all'epidemia di Hiv. In particolare, riguardo all'espansione della PrEP a popolazioni europee non ancora raggiunte - riporta la nota - saranno presentate le strategie di arruolamento adottate nello studio di Fase 2 Purpose 5, condotto in Francia e nel Regno Unito, che valuta la persistenza di lenacapavir somministrato 2 volte l'anno tra persone che necessitano o desiderano la PrEP ma non hanno mai avuto accesso alle opzioni esistenti. Grazie alla collaborazione con vari gruppi delle community, alla selezione mirata dei siti e a obiettivi di arruolamento specifici per popolazioni sottorappresentate, il team ha raggiunto gli obiettivi di inclusione, definendo un modello per futuri studi sulla prevenzione dell'Hiv. Lo studio Purpose 2 - si legge ancora - ha invece analizzato l'uso di lenacapavir in persone che assumono anche statine (per il colesterolo) e inibitori della PDE-5 (per la disfunzione erettile). I risultati suggeriscono che lenacapavir, come altri inibitori moderati del CYP3A4, può essere somministrato insieme a questi farmaci con monitoraggio e aggiustamento del dosaggio. Sul fronte dei trattamenti, fra i dati presentati ci sono anche i risultati a 5 anni dello studio BICSTaR. Sono stati analizzati dati real-world a lungo termine relativi a persone con Hiv arruolate in Canada, Francia e Germania. I risultati a cinque anni - dettaglia la nota - sono coerenti con quelli osservati in numerosi studi clinici di Fase 3 che hanno valutato le risposte al trattamento con bictegravir 50 mg/emtricitabina 200 mg/tenofovir alafenamide 25 mg, B/F/TAF. Nel gruppo di partecipanti allo studio con cinque anni di follow-up nel mondo reale, B/F/TAF ha continuato a dimostrare una soppressione virale sostenuta, un profilo di sicurezza e tollerabilità favorevole e una barriera elevata alla resistenza. Questi benefici sono stati osservati sia in persone naïve al trattamento sia in quelle con esperienza terapeutica, con un elevato carico di comorbidità. I risultati sottolineano l'importanza degli esiti riportati dai pazienti come approccio centrato sulla persona nella ricerca sull'Hiv e possono contribuire a comprendere meglio l'impatto sulla qualità della vita correlata alla salute, in particolare sullo stato di salute mentale delle persone con Hiv. Queste evidenze potrebbero aiutare a orientare le strategie terapeutiche per questi gruppi. Lo studio di Fase 3 Artistry-1 valuta il passaggio da regimi complessi a una combinazione orale giornaliera di lenacapavir e bictegravir. I risultati contestualizzano il bisogno non soddisfatto delle persone che vivono con Hiv e che seguono regimi terapeutici complessi, le quali potrebbero trarre beneficio da un regime in compresse singole. A settembre, l'ultimo paziente ha completato la visita della settimana 48 nella parte di Fase 3 dello studio. La lettura dei dati principali relativi all'endpoint primario è prevista entro la fine dell'anno. Verranno inoltre illustrati i risultati a 96 settimane della combinazione orale settimanale islatravir + lenacapavir: lo studio di Fase 2 mostra che la combinazione consente di mantenere la soppressione virale fino a due anni. Il 100% dei partecipanti ha mantenuto una carica virale non rilevabile (
Ultim’ora

Notizie del giorno

Alessandro De Nicola è il nuovo segretario della Cgil di Modena
La novità
Alessandro De Nicola è il nuovo segretario della Cgil di Modena
Subentra a Daniele Dieci, eletto lo scorso giugno nella segreteria Cgil Emilia-Romagna
Modena, si riunisce il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: movida e centro, nuove ordinanze e più controlli
Cronaca
Modena, si riunisce il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: movida e centro, nuove ordinanze e più controlli
Prevista l’attivazione di pattuglie appiedate nelle serate di venerdì e di sabato per una più incisiva vigilanza nelle zone a maggior rischio
Nove giorni da Màt, dal 18 al 26 ottobre a Modena la Settimana della Salute Mentale
L'iniziativa
Nove giorni da Màt, dal 18 al 26 ottobre a Modena la Settimana della Salute Mentale
Oltre 80 eventi in programma per raccontare il disagio psichico
Estate modenese, oltre 100mila presenze per gli eventi organizzati in città
I dati
Estate modenese, oltre 100mila presenze per gli eventi organizzati in città
Dai Giardini Ducali a piazza Sant’Agostino, dalla Pomposa ai parchi: numerosi gli appuntamenti che si sono svolti a Modena
Ottantesimo anniversario della morte di Gregorio Agnini, le iniziative in programma a Finale Emilia
Il ricordo
Ottantesimo anniversario della morte di Gregorio Agnini, le iniziative in programma a Finale Emilia
La commemorazione del politico finalese si svolgerà nella giornata di sabato 25 ottobre
Scappa in bici e lancia a terra 91 dosi di cocaina ed eroina: arrestato 41enne
Controlli sulle strade
Scappa in bici e lancia a terra 91 dosi di cocaina ed eroina: arrestato 41enne
Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto dei confronti dell’uomo la misura cautelare in carcere
A Cavezzo nuovo punto di Informazione e Accoglienza Turistica
La novità
A Cavezzo nuovo punto di Informazione e Accoglienza Turistica
E' attivo presso la tabaccheria Ivan, situata nella zona di ponte Motta: il Comune della Bassa entra ufficialmente nella rete dello IAT Diffuso
Medolla, cena solidale presso la Sala Arcobaleno venerdì 17 ottobre
L'iniziativa
Medolla, cena solidale presso la Sala Arcobaleno venerdì 17 ottobre
Parte del ricavato andrà a supportare i progetti di Artivismo e Sport per i diritti umani in Repubblica Democratica del Congo e Kenya
Soliera, nel suo negozio di animali palpeggiò una 14enne: 80enne a processo
Cronaca
Soliera, nel suo negozio di animali palpeggiò una 14enne: 80enne a processo
L'uomo avrebbe già molestato un'altra adolescente un anno prima
Mirandola, uccide la moglie malata e si toglie la vita: salme sotto esame
Cronaca
Mirandola, uccide la moglie malata e si toglie la vita: salme sotto esame
Gli accertamenti sono ancora in corso soprattutto per far luce sull'orario a cui è avvenuto l'omicidio-suicidio
Bomporto, al via la posa della nuova rete FiberCop in fibra ottica
Lavori in corso
Bomporto, al via la posa della nuova rete FiberCop in fibra ottica
Gli interventi inizieranno in via Piave, via Adige, via Po e via Ravarino Carpi a partire dal prossimo mese
Disabilità e inclusione, l'esperienza virtuosa de "La Frolleria" di Mirandola all'incontro tra le ministre di Italia e Turchia
Il riconoscimento
Disabilità e inclusione, l'esperienza virtuosa de "La Frolleria" di Mirandola all'incontro tra le ministre di Italia e Turchia
La presidente Manderioli è stata invitata a portare la testimonianza dell'attività de "La Frolleria"
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Atp Stoccolma, esordio vincente per Lorenzo Sonego
Atp Stoccolma, esordio vincente per Lorenzo Sonego
Cimice asiatica, torna l’emergenza: danni record a pere e mais, allarme degli agricoltori
Cimice asiatica, torna l’emergenza: danni record a pere e mais, allarme degli agricoltori
Mostro di Firenze, l'esperto Brogioni: "Forse non era un uomo solo, ma un 'qualcosa'"
Mostro di Firenze, l'esperto Brogioni: "Forse non era un uomo solo, ma un 'qualcosa'"
Sinner-Zverev, il gelido incontro a Riad dopo gli 'attacchi' del tedesco
Sinner-Zverev, il gelido incontro a Riad dopo gli 'attacchi' del tedesco
Gaza, Hamas a caccia di spie: "Giustizia severa per chi non le consegna"
Gaza, Hamas a caccia di spie: "Giustizia severa per chi non le consegna"
Ucraina, Rutte: "Metà alleati Nato ha firmato per armi Usa"
Ucraina, Rutte: "Metà alleati Nato ha firmato per armi Usa"
Ricerca, Quagliato (Centro Nazionale Rna): "CFBox innova la produzione di terapie avanzate"
Ricerca, Quagliato (Centro Nazionale Rna): "CFBox innova la produzione di terapie avanzate"
Luppi (Msd): "Investire in prevenzione un vantaggio per il Paese"
Luppi (Msd): "Investire in prevenzione un vantaggio per il Paese"
Medtronic inaugura nuova era monitoraggio cardiaco impiantabile con l'Ia
Medtronic inaugura nuova era monitoraggio cardiaco impiantabile con l'Ia
Rovere (Poste): "I lavoratori senior trasmettono esperienza a nuove generazioni"
Rovere (Poste): "I lavoratori senior trasmettono esperienza a nuove generazioni"
Ricerca, Quintarelli (Bambino Gesù): "CFBox automatizza produzione terapia genica"
Ricerca, Quintarelli (Bambino Gesù): "CFBox automatizza produzione terapia genica"
Consorzio Elis, ecco 'GenerAzione Talento' per valorizzare lavoratori senior
Consorzio Elis, ecco 'GenerAzione Talento' per valorizzare lavoratori senior
Cum (Elis): "Importante rivitalizzare risorse, loro valore non deve spegnersi"
Cum (Elis): "Importante rivitalizzare risorse, loro valore non deve spegnersi"
ComoLake: Locatelli: "Grazie a ia disabili possono avere opportunità di formazione e lavoro"
Malagò: "Milano Cortina 2026 nasce dalle ceneri di un disastro. Queste Olimpiadi faranno la storia"
Malagò: "Milano Cortina 2026 nasce dalle ceneri di un disastro. Queste Olimpiadi faranno la storia"
I vestiti che indossiamo sono sicuri? L'analisi dei medici anti-fake news
I vestiti che indossiamo sono sicuri? L'analisi dei medici anti-fake news
ComoLake, Polito (Indra Group): "Mobilità strategica per il futuro"
ComoLake, Polito (Indra Group): "Mobilità strategica per il futuro"
Conversano (Happy Ageing): "Prevenzione alla base dell'invecchiamento in salute"
Conversano (Happy Ageing): "Prevenzione alla base dell'invecchiamento in salute"
Milan, si ferma Pulisic: le condizioni del fantasista rossonero
Milan, si ferma Pulisic: le condizioni del fantasista rossonero
Eredità Agnelli, spunta bozza di donazione a Edoardo: al figlio quote della Dicembre
Eredità Agnelli, spunta bozza di donazione a Edoardo: al figlio quote della Dicembre

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

SALUTE

Giornata alimentazione, ecco il 'piatto smart' ispirato alla dieta mediterranea
Giornata alimentazione, ecco il 'piatto smart' ispirato alla dieta mediterranea
Hiv, nuovi dati su PrEP due volte l'anno e terapie Gilead all'Eacs 2025
Hiv, nuovi dati su PrEP due volte l'anno e terapie Gilead all'Eacs 2025
Tumore alla prostata, rimborsata nuova terapia orale per le forme con mutazioni Brca
Tumore alla prostata, rimborsata nuova terapia orale per le forme con mutazioni Brca
A Roma 'Bra Day' Sicpre 2025, vedersi 'come prima' del tumore al seno importante per tornare alla vita
A Roma 'Bra Day' Sicpre 2025, vedersi 'come prima' del tumore al seno importante per tornare alla vita
Nutrizione e salute della pelle, congresso all'Idi-Irccs di Roma
Nutrizione e salute della pelle, congresso all'Idi-Irccs di Roma
Fake news sulla morte del primario di Ortopedia, Irccs di Negrar diffida Google
Fake news sulla morte del primario di Ortopedia, Irccs di Negrar diffida Google
Tiroide sotto osservazione, nel Lazio parte campagna di prevenzione
Tiroide sotto osservazione, nel Lazio parte campagna di prevenzione
Ricerca: lo sport come medicina per frenare declino cognitivo pazienti con Parkinson
Ricerca: lo sport come medicina per frenare declino cognitivo pazienti con Parkinson
Cancro al colon, microbioma può predirne rischio e guidare diagnosi precoce
Cancro al colon, microbioma può predirne rischio e guidare diagnosi precoce
A Francesco Vaia premio alla solidarietà Padre Pio: "Lo decido al coraggio degli italiani"
A Francesco Vaia premio alla solidarietà Padre Pio: "Lo decido al coraggio degli italiani"
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Salute
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    I concorsi di Lucca Junior
    I concorsi di Lucca Junior
    LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!
    LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!
    Kids: fra cinema, tv, gioco e videogame
    Kids: fra cinema, tv, gioco e videogame
    Gli eventi da non perdere di Lucca Junior
    Gli eventi da non perdere di Lucca Junior
    Hyundai IONIQ 9: il nuovo SUV elettrico premium arriva in Italia
    Hyundai IONIQ 9: il nuovo SUV elettrico premium arriva in Italia
    Marco Toro tra i 100 migliori CEO d’Italia nel 2025
    Marco Toro tra i 100 migliori CEO d’Italia nel 2025
    Nuova Alfa Romeo Tonale: design, tecnologia e dinamica ai vertici
    Nuova Alfa Romeo Tonale: design, tecnologia e dinamica ai vertici
    Mercedes-Benz Vision Iconic: sicurezza, innovazione ed energia solare
    Mercedes-Benz Vision Iconic: sicurezza, innovazione ed energia solare
    Ripartono Open day e arriva nuova piattaforma E-Cap
    Ripartono Open day e arriva nuova piattaforma E-Cap
    Manovra, Bordignon (Forum Ass. Familiari): "Prima casa fuori da Isee passo significativo"
    Manovra, Bordignon (Forum Ass. Familiari): "Prima casa fuori da Isee passo significativo"
    Stiga lancia i robot tagliaerba "Antenna-FREE" con GPS-RTK incluso
    Stiga lancia i robot tagliaerba "Antenna-FREE" con GPS-RTK incluso
    Energia, dal post Pnrr alla riqualificazione degli edifici: i temi della Conferenza Fire
    Energia, dal post Pnrr alla riqualificazione degli edifici: i temi della Conferenza Fire

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi