Immagine e Benessere Confesercenti Modena, Loris Monzoni riconfermato presidente

CARPI - Imprenditore del settore immagine e benessere, Loris Monzoni è stato riconfermato alla guida di Immagine e Benessere Confesercenti Modena, la Federazione di categoria dei parrucchieri, estetisti e servizi alla persona. La sua rielezione è avvenuta nel corso dell'assemblea elettiva provinciale, alla presenza di numerosi professionisti del comparto.

"Sono onorato di essere stato rieletto Presidente Provinciale di Immagine e Benessere Confesercenti Modena e ringrazio tutti per la fiducia e il sostegno dimostrati. Il mio impegno sarà focalizzato per valorizzare il settore con passione e professionalità. Come Federazione dobbiamo continuare ad impegnarci per contrastare l'abusivismo, fenomeno che colpisce il nostro settore e mette a rischio la salute di chi ne usufruisce", ha affermato Loris Monzoni, presidente Immagine e Benessere Confesercenti Modena.

La sua riconferma rappresenta un segnale di continuità e di fiducia da parte degli operatori del settore, che riconoscono nella Federazione un punto di riferimento del settore immagine e benessere.





Tra le priorità del nuovo mandato, oltre al contrasto all'abusivismo, vi è la volontà di rafforzare la rete tra imprese regolari, promuovere la cultura della legalità e sensibilizzare i consumatori sull'importanza di affidarsi a professionisti qualificati.

"Il settore dell'immagine e benessere è una risorsa fondamentale per il territorio, sia in termini economici che occupazionali. Va tutelato e valorizzato", ha concluso Monzoni.

