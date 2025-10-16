In uscita a novembre il libro “Automobili Lamborghini. Passato. Presente. Futuro.”

Dai modelli più classici alle supersportive del nuovo millennio, dalle immagini della nuovissima Temerario al concept elettrico della Lanzador, questo straordinario libro ripercorre la storia dell’iconica casa automobilistica Lamborghini. Al suo interno, oltre alle immagini selezionate insieme al team Lamborghini e alle descrizioni dei modelli più celebri del marchio, trovano posto anche gli schizzi di Mitja Borkert, Design Director dal 2016, e l’intervista al Chairman and CEO Stephan Winkelmann. Per mettersi comodi, allacciare le cinture e godersi il viaggio.

Dalla Miura all’addio di Ferruccio, dal 60esimo anniversario al presente elettrificato, questo pregiato libro sulle Lamborghini è un’ode a una delle più grandi eccellenze italiane. Il volume sarà disponibile in due edizioni, di cui una esclusiva proposta in un lussuoso cofanetto a tiratura limitata, per ripercorrere la storia della Lamborghini. Un volume da collezionare, perfetto per chi ama i motori e soprattutto le Lamborghini. Questa edizione in cofanetto, con texture che richiama il carbonio, include un poster esclusivo con i bozzetti della nuova Temerario. La copertina è rivestita in microfibra Corsatex by Dinamica, la stessa dei sedili Lamborghini.

“Lamborghini è da sempre sinonimo di innovazione, design all’avanguardia ed emozioni senza compromessi. Questo volume, che celebra la nostra passione per l’eccellenza, è molto più di un semplice annuario: è un viaggio interattivo nell’universo Lamborghini, arricchito da contenuti esclusivi accessibili tramite QR code. Attraverso queste pagine ripercorriamo la storia del marchio, dalla sua fondazione fino ai giorni nostri, raccontandola con la voce di chi ha contribuito a costruirne il mito: ingegneri, designer, manager e tutte le persone che, con dedizione e talento, hanno reso Lamborghini un’icona globale. A dare ulteriore valore a questo racconto è la firma di Simonluca Pini, giornalista affermato nel mondo automotive nonché vero appassionato. Avendo provato la maggior parte delle vetture descritte in questo libro, il suo punto di vista aggiunge un tocco autentico e coinvolgente, capace di trasmettere al lettore l’emozione di vivere una Lamborghini. Vi invito a immergervi in questa esperienza unica, per scoprire non solo il nostro passato straordinario, ma anche il futuro entusiasmante che ci attende - dichiara Stephan Winkelmann, Chairman and CEO di Automobili Lamborghini -".

Simonluca Pini è un Automotive Media Expert e scrive su Il sole 24 ore ed Economia Impresa&Territori. Collabora inoltre con riviste specializzate (Quattroruote e Auto) e ha partecipato alla maggior parte delle presentazioni stampa di Automobili Lamborghini. Nel corso della sua innovazione, offrendo al pubblico esperienze di grande impatto visivo.

Fondata nel 1984, White Star è una casa editrice italiana riconosciuta a livello internazionale per la qualità delle sue pubblicazioni illustrate. Specializzata in libri fotografici, reportage, volumi di viaggio, arte, natura e lifestyle, si distingue per l’eccellenza grafica e l’impatto visivo delle sue opere. Ogni titolo è un invito a esplorare il mondo con occhi curiosi e mente aperta. Grazie a una rete globale di autori, fotografi ed editori partner, White Star propone contenuti originali e sempre aggiornati, capaci di raccontare la bellezza della Terra e delle culture che la abitano. Dal fascino delle città d’arte ai paesaggi più remoti, dai grandi fotografi naturalistici alle guide pratiche per esploratori contemporanei, ogni pubblicazione è curata nei minimi dettagli. Le sue collane si rivolgono a un pubblico trasversale: viaggiatori, appassionati di fotografia, bambini e famiglie. Con un catalogo di oltre 750 titoli distribuiti in sei Paesi - Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna - e tradotti in oltre 60 lingue grazie a una solida rete di co-editori internazionali, White Star è tra i principali protagonisti dell’editoria illustrata per adulti e bambini. Dal 2001 è licenziataria ufficiale dei marchi National Geographic e National Geographic Kids in Italia e, più recentemente, in altri mercati europei (Germania, Spagna), con la missione di creare opere che coniugano tradizione e innovazione, offrendo al pubblico esperienze di grande impatto visivo.

Leggi anche: Debutta la Lamborghini “Few Off” Fenomeno