Incendio in un capannone industriale

I vigili del fuoco di Modena dalle ore 19.15 sono impegnati con numerose squadre e mezzi per incendio capannone industriale in via San Dalmazio, Marano SP21 di Serramazzoni , Serramazzoni (MO)



Viste le numerose chiamate e le imponenti fiamme, stanno operando le squadre del distaccamento di Pavullo con APS( autopompa serbatoio) e piattaforma elevatrice, distaccamento di Vignola con APS e ABP(autobotte pompa), Modena con ABP e autoscala e funzionario. In arrivo anche l' autobotte chilolitrica contenente 25mila litri di acqua in supporto dal comando di Parma.

Al momento le operazioni di spegnimento e contenimento sono in atto.





