La Cina inaugura il primo data center sottomarino eolico del mondo
(Adnkronos) - La Cina ha completato la costruzione del primo data center sottomarino (UDC) al mondo alimentato interamente dall'energia eolica, segnando un nuovo benchmark globale nello sviluppo green dell'infrastruttura di computing. Il progetto, situato nell'Area Speciale di Lin-gang a Shanghai, ha richiesto un investimento di 1,6 miliardi di yuan (circa 226 milioni di dollari USA) e vanta una capacità totale di 24 megawatt. Secondo il comitato amministrativo dell'area, il completamento dell'iniziativa rappresenta una "svolta nello sviluppo integrato dei progetti UDC e dell'energia rinnovabile offshore", fornendo un esempio concreto di sviluppo a basse emissioni di carbonio. L'innovazione chiave di questo progetto risiede nella sua eccezionale efficienza ambientale. Su Yang, direttore generale di Shanghai Hicloud Technology, uno dei contraenti, ha illustrato i benefici: "Rispetto ai data center tradizionali terrestri, il progetto sottomarino è progettato per utilizzare oltre il 95% di elettricità verde — riducendo il consumo energetico del 22,8%, e l'uso di acqua e suolo rispettivamente del 100% e di oltre il 90%." Il maggiore risparmio deriva dal sistema di raffreddamento. Mentre nei data center convenzionali il raffreddamento assorbe circa il 40-50% del consumo totale, sfruttando l'acqua di mare come sistema di raffreddamento naturale, l'UDC sottomarino riesce a ridurre tale percentuale a "sotto il 10%". La prima fase di costruzione è stata completata con un obiettivo di PUE (Power Usage Effectiveness) non superiore a 1.15, un livello considerato all'avanguardia nel settore. Il basso PUE è cruciale, dato che le politiche cinesi del 2024 impongono che tutti i nuovi grandi data center raggiungano un PUE inferiore a 1.25 entro la fine del 2025. L'iniziativa non è solo un traguardo tecnico, ma un pilastro nella strategia di sviluppo economico di Shanghai. Wu Xiaohua, vicesegretario del comitato di Lin-gang, ha definito il completamento del data center una "pietra miliare per Lin-gang nell'integrare l'economia digitale, le nuove energie e l'economia marina". L'accesso a risorse eoliche offshore stabili è fondamentale. Huang Dinan, presidente di Shenergy Group, ha ricordato che il Mar Cinese Orientale offre a Shanghai risorse eoliche uniche, con ore di utilizzo annuale che superano le 3.000 ore, garantendo un approvvigionamento stabile per l'economia. Questa innovazione, ha aggiunto, "realizza un coordinamento efficiente delle risorse tra generazione di energia, rete e carico, in linea con i requisiti del data center per l'elettricità verde". Shanghai punta a espandere significativamente il settore computing. Il governo municipale ha delineato l'obiettivo di far crescere l'industria cloud computing intelligente a oltre 200 miliardi di yuan entro il 2027, con una capacità di calcolo mirata di 200 EFLOPS. Nonostante il successo, il settore è ancora nelle sue fasi iniziali. Wang Shifeng, presidente di China Communications Construction Company's Third Harbor Engineering Co., Ltd., ha osservato che la costruzione degli UDC è "ancora nella sua fase iniziale. Per realizzare la transizione dai progetti dimostrativi all'applicazione su larga scala, sono ancora necessari progressi in termini di maturità tecnologica e ottimizzazione dei costi". L'impianto sottomarino si inserisce nella più ampia strategia nazionale cinese "East Data, West Computing", lanciata nel 2022, che mira a bilanciare lo sviluppo della rete nazionale di computing convogliando l'elaborazione dei dati dalle regioni orientali economicamente più dinamiche verso le regioni interne meno sviluppate. Immagine di cover realizzata con il supporto di ChatGPT [email protected] (Web Info)
- San Felice, lunedì 27 ottobre si riunisce il Consiglio comunale
- Partita Modena-Empoli, cambia la viabilità in zona stadio
- Ammanco alla Fondazione di Modena, Pulitanò (FdI): "Serve chiarezza"
- Lavoro ed economia, occupati ed esportazioni in calo nel modenese. Aumentano gli inattivi
- Clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale, attenzione alla nuova truffa telefonica
- In distribuzione "Appunti Sanfeliciani" di ottobre
- A Limidi di Soliera tornano i "Viaggi in bicicletta"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- La Corte dei Conti boccia la cessione del controllo strategico di Aimag ad Hera
La buona notizia
La storiaNuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
L'avvenimentoA Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Curiosità
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.