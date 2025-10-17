Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
L’economia a bassa quota è il nuovo motore di sviluppo cinese

17 Ottobre 2025

(Adnkronos) - La Cina sta vivendo una rapida espansione della sua economia a bassa quota, un modello futuristico che si sta integrando progressivamente nella vita quotidiana e che promette di trasformare profondamente settori strategici come il soccorso di emergenza, la logistica con droni, l’ispezione delle infrastrutture energetiche e il turismo aereo. Il dinamismo del comparto è emerso chiaramente durante il Forum per lo Sviluppo degli Elicotteri 2025, evento centrale del 7° Expo Internazionale di Elicotteri della Cina (Tianjin), organizzato dall’Aviation Industry Corporation of China (AVIC). L’impiego dei sistemi a pilotaggio remoto sta ridefinendo le industrie tradizionali, migliorandone l’efficienza anche in condizioni estreme. Nel cantiere fotovoltaico di Gansu, nel nord-ovest del Paese, i droni vengono già utilizzati per raccogliere immagini ad alta risoluzione e rilevare difetti come danni ai pannelli o punti caldi, raggiungendo una precisione superiore al 95%. L’ascesa del settore è perfettamente allineata con le priorità strategiche nazionali. L’economia a bassa quota è stata citata per la prima volta nel Rapporto di lavoro del Governo cinese 2024, accanto alla biofabbricazione e all’economia spaziale commerciale, come nuovo motore di crescita del Paese. La Terza Sessione Plenaria del 20° Comitato Centrale del PCC ha poi definito una roadmap precisa per lo sviluppo dell’aviazione generale e dell’economia a bassa quota, delineando obiettivi di lungo periodo per l’intero ecosistema. Le prospettive di crescita sono notevoli. Secondo la Civil Aviation Administration of China (CAAC), il valore complessivo dell’industria raggiungerà circa 200 miliardi di euro nel 2025 (pari a 1,5 trilioni di yuan) e supererà i 450 miliardi di euro entro il 2035 (3,5 trilioni di yuan). Un segnale di fiducia che conferma la centralità di questo comparto nell’evoluzione dell’industria cinese, se si tiene da conto che quasi tutte le amministrazioni provinciali hanno già integrato l’economia a bassa quota nelle proprie strategie di sviluppo. Hangzhou ha identificato l’aviazione e il traffico a bassa quota come una delle cinque industrie pionieristiche del futuro, mentre Wuhan punta a costruire 1.000 hangar per droni e un sistema di gestione integrato entro il 2030. Gli elicotteri continuano a rappresentare un pilastro fondamentale di questa nuova economia, come sottolineato da Gong Quan, direttore generale della China Flying Dragon General Aviation Co.: "Gli elicotteri di produzione nazionale hanno già dimostrato un’elevata affidabilità in diversi scenari, ma il futuro passerà attraverso la creazione di sistemi cooperativi uomo-macchina (“manned-unmanned collaborative systems”) per operazioni complesse come i salvataggi."     Parallelamente, gli aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) stanno emergendo come la prossima frontiera della mobilità aerea urbana. Secondo Liu Wenqi, vicedirettore progettista dell’AVIC China Helicopter Research and Development Institute, "gli eVTOL eccellono in termini di eco-compatibilità, sicurezza, silenziosità e convenienza, promettendo un’ampia gamma di applicazioni future”. Verso un ecosistema industriale integrato Gli esperti del settore sollecitano una collaborazione intersettoriale per accelerare lo sviluppo delle infrastrutture, della ricerca e sviluppo e dei nuovi ecosistemi operativi, con l’obiettivo di trasformare il potenziale dell’economia a bassa quota in produttività reale. Un obiettivo ambizioso, ma coerente con la visione di Pechino: unire tecnologia, sostenibilità e innovazione per creare una nuova frontiera economica nel cielo cinese.  [email protected] (Web Info)
Tentano di uscire da un supermercato senza pagare la merce, tre persone arrestate dai Carabinieri
Cronaca
Tentano di uscire da un supermercato senza pagare la merce, tre persone arrestate dai Carabinieri
La merce, del valore complessivo di 200 euro circa, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.
Sabato 18 ottobre l’arte incontra la Sclerosi sistemica al centro servizi del Policlinico di Modena
L'iniziativa
Sabato 18 ottobre l’arte incontra la Sclerosi sistemica al centro servizi del Policlinico di Modena
L'appuntamento rientra tra le iniziative dell’850° anniversario dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Carabinieri uccisi nell'esplosione a Castel D'Azzano: il comando provinciale di Modena ringrazia i cittadini per la vicinanza dimostrata all'Arma
L'iniziativa
Carabinieri uccisi nell'esplosione a Castel D'Azzano: il comando provinciale di Modena ringrazia i cittadini per la vicinanza dimostrata all'Arma
Fiori davanti alla Caserma di Modena e presso le Compagnie della provincia, accompagnati da parole di affetto e solidarietà.
Cade sulle sterpaglie che sta bruciando in campagna, gravemente ustionato un ottantenne di Medolla
Cronaca
Cade sulle sterpaglie che sta bruciando in campagna, gravemente ustionato un ottantenne di Medolla
Portato in elisoccorso al centro grandi ustionati di Parma.
Carpi accende i riflettori sulla solidarietà: domenica 19 ottobre sfilata di moda e pranzo conviviale di Fondazione ANT
L'iniziativa
Carpi accende i riflettori sulla solidarietà: domenica 19 ottobre sfilata di moda e pranzo conviviale di Fondazione ANT
Dalle ore 12,30 al Circolo Guerzoni.
I Carabinieri arrestano un 27enne senza fissa dimora autore di un furto su un camper in cui bivaccava
Cronaca
I Carabinieri arrestano un 27enne senza fissa dimora autore di un furto su un camper in cui bivaccava
Alla vista dei militari ha dato in escandescenza e tentato di fuggire.
Modena torna sul set: al via le riprese della serie “Laundry Heroes”
L'avvenimento
Modena torna sul set: al via le riprese della serie “Laundry Heroes”
Si potrà vedere nel 2026 su Amazon Prime Video Italia.
Modena, rissa all'istituto "Corni", studente di 14 anni finisce in ospedale
Cronaca
Modena, rissa all'istituto "Corni", studente di 14 anni finisce in ospedale
E' stato aggredito e picchiato da un gruppo di compagni.
L'associazione Chiara Cassano dona due defibrillatori alla Polizia Locale delle Terre d’Argine
Volontariato
L'associazione Chiara Cassano dona due defibrillatori alla Polizia Locale delle Terre d’Argine
I fondi raccolti grazie al progetto musicale di beneficienza CantaMO con lo spettacolo “All you need si love”.
E' passato un anno dal cantiere di via Roosevelt a Carpi, Carletti e Casolari (FdI): "L'amministrazione dia risposte precise sui tempi"
Politica
E' passato un anno dal cantiere di via Roosevelt a Carpi, Carletti e Casolari (FdI): "L'amministrazione dia risposte precise sui tempi"
La fine dei lavori era stata scadenzata a fine ottobre.
Comune di Medolla, riaperto lo stato di agitazione dei lavoratori e delle lavoratrici
Lavoro
Comune di Medolla, riaperto lo stato di agitazione dei lavoratori e delle lavoratrici
Il motivo è sempre lo stesso: il mancato pagamento del salario accessorio relativo agli anni 2019-2022 e 2023-2024 da parte dell’Amministrazione comunale.
Sanità, per la prima volta i due distretti di Carpi e Mirandola al lavoro insieme in un’ottica di integrazione
L'avvenimento
Sanità, per la prima volta i due distretti di Carpi e Mirandola al lavoro insieme in un’ottica di integrazione
Sindaci e Azienda Usl si sono riuniti per discutere di strategie presenti e future, verso due ospedali complementari e interdipendenti.
