L’innovazione in cardiochirurgia si fa a Medolla: presentato l’ossigenatore 8AF di Eurosets

Atene, 27 ottobre 2025 – In occasione dell’edizione 2025 dell’Europerfusion, Eurosets, azienda italiana leader nella progettazione e produzione di dispositivi medici avanzati, presenta 8AF, il nuovo ossigenatore ad alte prestazioni destinato alla circolazione extracorporea in cardiochirurgia adulta.

È noto come la chirurgia cardiaca tradizionale a cuore aperto stia evolvendo sempre più verso un approccio mininvasivo (MICS - minimally invasive cardiac surgery, ovvero chirurgia cardiaca mininvasiva). Questa tecnica comporta un’incisione chirurgica le cui dimensioni risultano notevolmente ridotte, pertanto il decorso post operatorio è caratterizzato da minor dolore, riduzione del rischio infettivo, migliore funzionalità polmonare e riduzione importante della degenza. Gli approcci mininvasivi richiedono però strumentazioni all’avanguardia, estremamente precise e performanti, a supporto del lavoro del cardiochirurgo.

Interamente progettato e realizzato in Italia, 8AF rappresenta il risultato di un percorso di evoluzione continua, fondato su ricerca, innovazione di prodotto ed eccellenza ingegneristica. Il nuovo dispositivo si inserisce come componente chiave della macchina cuore-polmoni, garantendo ottime performance di ossigenazione, scambio termico e biocompatibilità, consentendo di affrontare con adeguata sicurezza anche gli interventi cardiochirurgici sempre più complessi.

Con una capacità di flusso fino a 8 litri al minuto, il design compatto e modulare consente l’integrazione in tutti i circuiti per la circolazione extracorporea presenti sul mercato, garantendo semplicità operativa e sicurezza.

“Il congresso Europerfusion rappresenta per noi un momento di confronto fondamentale con la comunità scientifica internazionale - dichiara Antonio Petralia, Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Eurosets -. Con 8AF introduciamo sul mercato una soluzione tecnologicamente avanzata e completamente made in Italy, espressione della nostra capacità di innovare con qualità, competenza e visione”.

Eurosets continua a investire nella ricerca di soluzioni che anticipano i bisogni in evoluzione della cardiochirurgia, sviluppando dispositivi in grado di unire alte performance, sicurezza e semplicità d’uso.

“8AF è un passo importante nella nostra strategia di crescita - aggiunge Petralia -. Conferma la volontà di Eurosets di rafforzare il proprio ruolo di riferimento nel settore, offrendo risposte concrete ai professionisti e ai pazienti che necessitano di dispositivi sempre più performanti”.