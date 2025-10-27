L’Ufficio relazioni con il pubblico di Carpi chiude per lavori
L’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) del Comune di Carpi chiude da martedì 28 ottobre per circa una settimana per consentire lo svolgimento di lavori di ripristino imprevisti e urgenti all’impianto di riscaldamento a seguito di una rottura.
Durante il periodo di chiusura al pubblico, i servizi di autentica di firma potranno essere richiesti, su appuntamento, ai Servizi demografici (per prenotazioni: 059 649257), ed è sospeso anche il servizio per i riconoscimenti Spid Lepida che, tuttavia, si potranno effettuare nelle farmacie abilitate.
Gli operatori dell’Urp garantiranno comunque la risposta telefonica ai cittadini tutti i giorni: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 18, ai numeri consueti: 059 649213-059 649214.
Per informazioni e richieste, è possibile contattare l’ufficio anche tramite posta elettronica (all’indirizzo: [email protected]).
- Festival della Migrazione, don Mattia Ferrari sarà ospite a Mirandola
- Più di cento aziende hanno partecipato all’evento “Packaging Vincente”, organizzato dal Gruppo Chimar di Soliera, presso la sede di Ducati Motor.
- L’Ufficio relazioni con il pubblico di Carpi chiude per lavori
- Comandante Filippo Bonvicini da oggi è alla guida della Polizia Locale del Sorbara. Succede a Luca Di Niquili
- Paolo Negro (Pd): “L’arrivo dell’Università nella Bassa Modenese è un passaggio storico: un sogno che si realizza per la Bassa modenese e per il nostro Distretto Biomedicale”
- C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
- Finale Emilia svela il restaurato monumento a Gregorio Agnini, padre della cooperazione
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
- Anche a Modena, Carpi, Mirandola, San Prospero e Nonantola tornano i Giovedì Gastronomici