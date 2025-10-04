Martedì 7 ottobre proiezione del docufilm su Ermanno Gorrieri con Michele De Pascale e Romano Prodi
BOLOGNA - Martedì 7 ottobre 2025 alle ore 10.00 a Bologna, presso l'Aula Magna della Regione Emilia-Romagna in Viale Aldo Moro 30, si terrà la proiezione del docufilm "Parti uguali fra disuguali. L'eredità del pensiero di Ermanno Gorrieri", realizzato col patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Comune di Modena e col contributo della Camera di Commercio di Modena e Emilbanca.
All'appuntamento bolognese interverranno, oltre al Presidente della Fondazione Paolo Pombeni, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e Romano Prodi, già Presidente del Consiglio e della Commissione Europea.
Il documentario, diretto da Mario Piredda e realizzato da KoreLab, ripercorre l'attualità delle riflessioni e delle proposte di Ermanno Gorrieri raccolte nel volume "Parti uguali fra disuguali" del 2002, attraverso le interviste e le testimonianze di studiosi di sociologia e economia quali Chiara Saraceno, Antonio Schizzerotto, Massimo Baldini, Elena Granaglia, Andrea Brandolini, Paolo Onofri, Giorgio Tonini e Stefano Toso.
"Quest'anno si sono volute richiamare alla memoria le riflessioni e le proposte di politica economica e sociale a cui Gorrieri ha dedicato tempo e impegno dopo la Resistenza e l'esperienza sindacale - ha commentato Paolo Pombeni, Presidente della Fondazione Gorrieri - per dimostrare quanto il suo pensiero sia stato capace di intuire questioni che oggi risultano urgenti da affrontare, come il tema demografico e salariale".
"Questa iniziativa - conclude Pombeni - sarà inoltre un'occasione per ricordare l'impegno di Gorrieri in consiglio regionale, di cui ha fatto parte nel corso della prima legislatura tra il 1970 e il 1975".
