“Meglio veri che perfetti”: Enrico Galiano incanta il pubblico con un toccante talk a San Possidonio

Successo per la serata promossa dal Centro per le Famiglie dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, incentrata sull'autenticità, il ruolo della scuola e l'essere genitori oggi.

SAN POSSIDONIO (MO). Una serata ricca di emozioni, spunti di riflessione e grande partecipazione quella che si è tenuta ieri sera a San Possidonio, dove il noto scrittore e professore Enrico Galiano ha presentato il suo toccante talk "Meglio veri che perfetti".

L'evento, magistralmente organizzato dal Centro per le Famiglie dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord in collaborazione con il Comune di San Possidonio, ha offerto al folto pubblico l'occasione di confrontarsi su temi cruciali della vita contemporanea, in particolare sul complesso e affascinante mondo dei ragazzi.

Galiano ha guidato i presenti in una profonda esplorazione sul valore della scuola, sul ruolo fondamentale delle insegnanti e, soprattutto, sull'essere genitori oggi. In un tempo caratterizzato dalla velocità e dalle sfide, l'autore ha messo in luce l'importanza dell'autenticità e dell'ascolto.

Durante il talk, Galiano ha citato il concetto giapponese di Ikigai (ragione d'essere), e ha esaltato la "bellezza fragile e potente che esiste nell'imperfezione", ricordando che la vera connessione si trova nella vulnerabilità e nell'essere semplicemente "veri".

Il pubblico ha risposto con grande calore e attenzione, confermando la necessità di momenti di confronto "veri, sinceri, umani" su queste tematiche.

Gli organizzatori hanno espresso un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno reso possibile la serata e un grazie speciale a Enrico Galiano per aver lasciato un messaggio essenziale: "soprattutto con i nostri figli, non servono genitori perfetti, ma genitori presenti".

Un ringraziamento è stato inoltre rivolto a Fiordiluna per l'allestimento del palco, che ha contribuito a creare l'atmosfera ideale per l'evento, e al Centro per le Famiglie Unione Comuni Modenesi Area Nord per l'impegno profuso nell'organizzazione.