Messi a bando 315mila euro per rigenerare gli spazi verdi pubblici

Restituire centralità al verde urbano e periurbano, trasformandolo in luogo di incontro, socialità e partecipazione. È questo lo scopo della nuova edizione del Bando Verde Comune, promosso dalla Fondazione di Modena, che mette a disposizione 315.000 euro per progetti di valorizzazione degli spazi pubblici.

Il bando sostiene interventi di creazione di nuove aree verdi e di riqualificazione di quelle già esistenti, purché siano di proprietà pubblica, accessibili alla cittadinanza e situate all’interno del territorio di riferimento della Fondazione.

Chi può partecipare

Possono presentare domanda Comuni, Aziende Sanitarie e Università, in qualità di enti proprietari delle aree da trasformare o riqualificare. Saranno particolarmente apprezzati i progetti capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini, rendendo i parchi e i giardini luoghi di aggregazione e inclusione.

Criteri di valutazione

Riceveranno maggiore attenzione le proposte che:

prevedono un piano di manutenzione e gestione almeno triennale ,

includono attività sociali, educative, culturali o ricreative,

favoriscono la partecipazione attiva della cittadinanza, non solo nella progettazione ma anche nella cura successiva degli spazi,

rafforzano la sensibilizzazione sulle sfide ambientali.

Territorio coinvolto

Gli interventi dovranno interessare aree situate in uno dei Comuni del territorio di riferimento della Fondazione: Modena, Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Lama Mocogno, Maranello, Montecreto, Montefiorino, Nonantola, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano, Ravarino, Riolunato, San Cesario, Sassuolo, Serramazzoni, Sestola.

Scadenze e modalità di presentazione

Le domande dovranno essere inoltrate entro le ore 13.00 di martedì 16 dicembre 2025, esclusivamente tramite la piattaforma ROL (Richieste On Line) disponibile sul sito www.fondazionedimodena.it.

Per assistenza tecnica è attivo l’help desk (051 483724 – [email protected]). Informazioni sul contenuto del bando possono essere richieste all’indirizzo [email protected].