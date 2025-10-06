Mirandola, frontale su via Diversivo: auto finisce nel canale
Incidente stradale in Via Diversivo: nessun ferito, veicoli fuori strada
Alle ore 01:30 circa del 5 ottobre 2025, la Polizia Locale di Mirandola è intervenuta per un sinistro stradale avvenuto in Via Diversivo, nei pressi del civico 4. Coinvolti due veicoli che procedevano in direzioni opposte e si sono scontrati lateralmente/frontale.
A seguito dell’urto, uno dei mezzi è finito nel fossato (direzione San Possidonio), mentre l’altro è terminato ribaltato nel canale sul lato opposto (direzione Mirandola), risultando quasi completamente sommerso.
All’arrivo della pattuglia, sul posto non erano presenti persone. Gli operatori hanno subito attivato il 115 e il servizio sanitario, e provveduto a verificare l’interno del veicolo nel canale per escludere la presenza di persone, con esito negativo.
Poco dopo, si presentavano sul luogo i quattro occupanti: due donne a bordo del veicolo finito nel fossato e un uomo e una donna a bordo del veicolo finito nel canale. Tutti dichiaravano di essere usciti autonomamente e di non aver riportato ferite.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco – volontari di Mirandola e personale del reparto di San Felice – che hanno confermato l’assenza di persone all’interno dell’abitacolo e provveduto a mettere in sicurezza l’area, delimitandola con nastro bianco e rosso.
- Mirandola, frontale su via Diversivo: auto finisce nel canale
- Calcio, Serie B: il Modena batte 2-0 l'Entella ed è di nuovo solo in testa alla classifica
- Calcio, Serie C: il Carpi supera 2-0 il Perugia e aggancia la zona playoff
- Calcio, Seconda e Terza Categoria: alla Novese il derby contro il Concordia, vincono Athletic Valli, Solarese, Vallalta, Baracca Beach e Roveretana
- Calcio, Promozione e Prima Categoria: il Medolla San Felice vince lo scontro diretto con il Castellarano. 2-2 nel derby tra Mirandolese e Cavezzo
- Finestra sulla moda: il 9 ottobre a Carpi un incontro per orientarsi tra le tendenze del fashion che verrà
- Dighe che collassano e incidenti industriali: dal 7 al 15 ottobre quattro nuove simulazioni in Emilia-Romagna per ‘IT-Alert’
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre