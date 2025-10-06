Mirandola, frontale su via Diversivo: auto finisce nel canale

Incidente stradale in Via Diversivo: nessun ferito, veicoli fuori strada

Alle ore 01:30 circa del 5 ottobre 2025, la Polizia Locale di Mirandola è intervenuta per un sinistro stradale avvenuto in Via Diversivo, nei pressi del civico 4. Coinvolti due veicoli che procedevano in direzioni opposte e si sono scontrati lateralmente/frontale.

A seguito dell’urto, uno dei mezzi è finito nel fossato (direzione San Possidonio), mentre l’altro è terminato ribaltato nel canale sul lato opposto (direzione Mirandola), risultando quasi completamente sommerso.

All’arrivo della pattuglia, sul posto non erano presenti persone. Gli operatori hanno subito attivato il 115 e il servizio sanitario, e provveduto a verificare l’interno del veicolo nel canale per escludere la presenza di persone, con esito negativo.

Poco dopo, si presentavano sul luogo i quattro occupanti: due donne a bordo del veicolo finito nel fossato e un uomo e una donna a bordo del veicolo finito nel canale. Tutti dichiaravano di essere usciti autonomamente e di non aver riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco – volontari di Mirandola e personale del reparto di San Felice – che hanno confermato l’assenza di persone all’interno dell’abitacolo e provveduto a mettere in sicurezza l’area, delimitandola con nastro bianco e rosso.