Mirandola in lutto per morte di Franco Mazerti, per 41 anni al servizio della comunità

MIRANDOLA - L’Amministrazione Comunale di Mirandola esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Mazerti, mirandolese classe 1960, per 41 anni al servizio della comunità.

Mazerti ha lavorato con dedizione e professionalità prima nell’Agenzia Comunale Onoranze Funebri e successivamente presso l’Ufficio Interventi Economici, distinguendosi sempre per il senso del dovere, la serietà e il rispetto con cui ha svolto il proprio lavoro a contatto con i cittadini.

La sindaca Letizia Budri, a nome dell’intera Amministrazione comunale, si unisce al dolore della famiglia, ricordando con gratitudine il valore umano e professionale di un collega stimato da tutti.

