Mirandola, uccide la moglie malata e si toglie la vita: salme sotto esame

MIRANDOLA - Sono ancora in corso gli accertamenti sulle salme dell'86enne Giuseppe Campi e della moglie 84enne Fedora Pedrazzi, protagonista e vittima del tragico omicidio-suicidio avvenuto sabato 11 ottobre a Mirandola. L'uomo avrebbe prima ucciso la moglie malata (soffriva di demenza senile), per poi togliersi la vita gettandosi dal terzo piano.

Gli inquirenti non hanno dubbi sulle modalità di quanto avvenuto, ma gli esami che sono ancora in corso mirerebbero - come riporta la "Gazzetta di Modena" - a far luce in particolar modo sugli orari a cui l'omicidio-suicidio è avvenuto. Si ipotizza che l'uomo possa aver strangolato la moglie intorno alle 3 o alle 4 del mattino.

