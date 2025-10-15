Morto a 38 anni per un malore, a San Felice i funerali di Mihail Grisca

SAN FELICE SUL PANARO - Sono in programma nella mattinata di oggi, mercoledì 15 ottobre, i funerali di Mihail Grisca, camionista di 38 anni morto lo scorso venerdì in seguito ad un malore accusato mentre si trovava con il suo camion nel cesenate per una consegna.

L'ultimo saluto all'uomo, di origini moldave e residente a San Felice, è in programma alle ore 10 con la celebrazione della Messa nella chiesa di San Felice, con partenza alle 9.40 dalla Casa Funeraria Domus Mirandola e dopo un breve passaggio nell'azienda di Medolla per cui lavorava. Alla cerimonia sarà presente anche il suo amato camion, guidato per l'occasione da un amico. Si procederà, poi, per il cimitero di San Felice. Mihail lascia la moglie Cristina e i fratelli e sorelle Svetlana, Gheorge, Oleg e Pavel.

