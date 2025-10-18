Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Neopatentati: 1 milione di genitori pronti a cambiare auto

(Adnkronos) - In Italia quando un figlio prende la patente a cambiare è spesso anche l'auto. Secondo una recente indagine commissionata da Facile.it e condotta dall’istituto mUp Research﻿, sono quasi 1,1 milioni i genitori italiani che dichiarano di dover cambiare automobile perché la potenza del veicolo di famiglia è troppo elevata per essere guidata da un neopatentato, come previsto dal Codice della Strada aggiornato nel 2024. Il fenomeno coinvolge circa il 18,6% delle famiglie italiane, ma con forti differenze territoriali. Nel Nord Est, dove le auto di piccola cilindrata sono più diffuse, la quota di genitori intenzionati a sostituire l’auto scende al 10,3%. Al contrario, nel Mezzogiorno il dato cresce fino a toccare quasi il 24%.  Non tutti, però, si preparano al cambio. Il 32,6% dei genitori dichiara che non sarà necessario acquistare un’altra automobile perché quella attuale rientra nei limiti di potenza consentiti ai neopatentati. Il dato cresce tra le madri, dove la percentuale arriva al 38,8%, e nelle piccole realtà urbane, dove la tradizione dell’utilitaria compatta resta fortemente radicata. Infine, circa un milione di genitori ha scelto una strada intermedia: acquistare un’auto per il figlio o la figlia, senza rinunciare alla propria. Una decisione che, oltre a riflettere l’indipendenza dei nuovi guidatori, racconta anche un’evoluzione culturale: la famiglia italiana resta unita, ma con due volanti invece di uno solo.  [email protected] (Web Info)
Controlli dei Carabinieri: in una settimana denunciate 21 persone e segnalati 11 assuntori di sostanze stupefacenti
I controlli
Controlli dei Carabinieri: in una settimana denunciate 21 persone e segnalati 11 assuntori di sostanze stupefacenti
Tra i reati contestati, porto illegale di armi, detenzione di stupefacenti, ricettazione, furto, minacce e guida in stato di ebrezza.
Al via il campionato di Serie A3 di volley: domenica 19 ottobre la Stadium Mirandola in trasferta a Mantova
Sport
Al via il campionato di Serie A3 di volley: domenica 19 ottobre la Stadium Mirandola in trasferta a Mantova
Tante le novità sia tra i padroni di casa che tra gli ospiti.
Palestra Digitale MakeitModena, in dieci anni migliaia le persone coinvolte
I dati
Palestra Digitale MakeitModena, in dieci anni migliaia le persone coinvolte
Sabato 18 ottobre l'open day.
Gattino di due mesi incastrato nel motore: salvato e adottato dal proprietario dell’auto
Animali
Gattino di due mesi incastrato nel motore: salvato e adottato dal proprietario dell’auto
Sul posto anche un’operatrice del Gattile intercomunale.
Settimana della Salute Mentale: domenica 19 ottobre a Modena Vivian Lamarque e la storia del liutaio Wandrè
Vestiti, usciamo
Settimana della Salute Mentale: domenica 19 ottobre a Modena Vivian Lamarque e la storia del liutaio Wandrè
Un pomeriggio di riflessione, letture e poesia.
Il team LINE di Unimore conquista il secondo posto alla StartCup Emilia-Romagna 2025
Il riconoscimento
Il team LINE di Unimore conquista il secondo posto alla StartCup Emilia-Romagna 2025
Il progetto punta a creare una nuova generazione di generatori locali di potenza termica ed elettrica.
Aimag, il Pd rilancia il confronto unitario tra i territori nell’interesse pubblico
Politica
Aimag, il Pd rilancia il confronto unitario tra i territori nell’interesse pubblico
Riconosciuta la necessità di ripartire da un percorso collegiale e condiviso.
Presentata la nuova Ferrari SC40, una berlinetta pura senza compromessi
L'avvenimento
Presentata la nuova Ferrari SC40, una berlinetta pura senza compromessi
Fa il suo debutto una nuova Ferrari One-Off progettata sulla base delle richieste di un cliente
Disegno di legge sull'educazione affettiva a scuola, l'assessora Venturelli: "Un grave passo indietro nella prevenzione della violenza di genere"
La polemica
Disegno di legge sull'educazione affettiva a scuola, l'assessora Venturelli: "Un grave passo indietro nella prevenzione della violenza di genere"
Il DDL "Valditara" richiede il consenso informato preventivo delle famiglie per poter svolgere nelle scuole attività legate all’affettività e alla sessualità.
Corso di autodifesa femminile a Mirandola, donato un nuovo tatami per le partecipanti
L'iniziativa
Corso di autodifesa femminile a Mirandola, donato un nuovo tatami per le partecipanti
Partecipazione in crescita per l’iniziativa guidata dai maestri Nicoletta Magnoni e Dino Ghelli.
Modena, presentato in Municipio il volume di Lucio Diegoli e Gian Carlo Montanari, “Al teimp al pasa come un curidor”
L'iniziativa
Modena, presentato in Municipio il volume di Lucio Diegoli e Gian Carlo Montanari, “Al teimp al pasa come un curidor”
Musica e poesia protagoniste nella canzone dialettale emiliana
Controlli dei Nas in ristoranti e market, trovati sporco, muffe e prodotti contraffatti
I controlli
Controlli dei Nas in ristoranti e market, trovati sporco, muffe e prodotti contraffatti
Sanzioni da 1000 a 4000 euro per i titolari.
Comolake, Barachini: "La prima legge italiana sull’AI tutela startup, talenti e cittadini"
Comolake, Barachini: "La prima legge italiana sull’AI tutela startup, talenti e cittadini"
Schlein-Meloni è scontro. Leader Pd: "Democrazia a rischio". Premier: "Falsità sull'Italia"
Schlein-Meloni è scontro. Leader Pd: "Democrazia a rischio". Premier: "Falsità sull'Italia"
Comolake, Noci (PoliMi): "L'AI può essere il Commissario straordinario dell’Italia"
Comolake, Noci (PoliMi): "L'AI può essere il Commissario straordinario dell’Italia"
Comolake, Tornaghi (Ibm): "Digitalizzazione della PA con agenti AI e sicurezza post-quantistica"
Comolake, Tornaghi (Ibm): "Digitalizzazione della PA con agenti AI e sicurezza post-quantistica"
Ascolti tv, 'Tale e Quale Show' su Rai1 vince la prima serata
Ascolti tv, 'Tale e Quale Show' su Rai1 vince la prima serata
Comolake, Damour: "Le onde gravitazionali ci fanno sentire il suono dello spazio"
Comolake, Damour: "Le onde gravitazionali ci fanno sentire il suono dello spazio"
Comolake, Kavanagh (TikTok): "Project Clover è la garanzia europea per la sicurezza dei dati"
Comolake, Kavanagh (TikTok): "Project Clover è la garanzia europea per la sicurezza dei dati"
Comolake, Baratz (D-Wave): "Dieci milioni di euro per portare il calcolo quantistico in Italia"
Comolake, Baratz (D-Wave): "Dieci milioni di euro per portare il calcolo quantistico in Italia"
Comolake, Vitagliano (Carabinieri): "Così seguiamo le tracce digitali delle criptovalute"
Comolake, Vitagliano (Carabinieri): "Così seguiamo le tracce digitali delle criptovalute"
Comolake, Primo (Txt): "AI e cybersecurity italiane per garantire la sovranità digitale del Paese"
Comolake, Primo (Txt): "AI e cybersecurity italiane per garantire la sovranità digitale del Paese"
Comolake, De Persio (Reply): "Interoperabilità e AI per una sanità più predittiva e personalizzata"
Comolake, De Persio (Reply): "Interoperabilità e AI per una sanità più predittiva e personalizzata"
Milan, ansia Pulisic e Rabiot. Allegri: "Torneranno dopo la sosta"
Milan, ansia Pulisic e Rabiot. Allegri: "Torneranno dopo la sosta"
Comolake, Accenti (HPE Networking): "Automazione e AI per la trasformazione digitale della PA"
Comolake, Accenti (HPE Networking): "Automazione e AI per la trasformazione digitale della PA"
M5S, Chiara Appendino si dimette da vicepresidente del movimento
M5S, Chiara Appendino si dimette da vicepresidente del movimento
Napoli, tenta di sedare una lite in strada: accoltellato 18enne
Napoli, tenta di sedare una lite in strada: accoltellato 18enne
Formula 1, Verstappen in pole nella Sprint. Deludono le Ferrari: la griglia di partenza
Formula 1, Verstappen in pole nella Sprint. Deludono le Ferrari: la griglia di partenza
Almasri, Corte penale internazionale: "L'Italia con mancato arresto non ha ottemperato ai suoi obblighi"
Almasri, Corte penale internazionale: "L'Italia con mancato arresto non ha ottemperato ai suoi obblighi"
Tumori, cancro seno precoce: terapie orali migliorano sopravvivenza
Tumori, cancro seno precoce: terapie orali migliorano sopravvivenza
Tumori, in ricerca Cina avanti a Usa e Italia, oncologi "Serve Agenzia nazionale ad hoc"
Tumori, in ricerca Cina avanti a Usa e Italia, oncologi "Serve Agenzia nazionale ad hoc"
Treviso, per StatisticAll giornata finale fra giovani e musica
Treviso, per StatisticAll giornata finale fra giovani e musica

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

Salute, comuni abitudini che falsano esami e test, medici svelano quali sono
Salute, comuni abitudini che falsano esami e test, medici svelano quali sono
Salvare il Ssn, la proposta di Vaia: "Va potenziato non indebolito, serve welfare integrato, moderno e umano"
Salvare il Ssn, la proposta di Vaia: "Va potenziato non indebolito, serve welfare integrato, moderno e umano"
Malattie rare, arriva la prima serie di podcast che dà voce all'Atassia di Friedreich
Malattie rare, arriva la prima serie di podcast che dà voce all'Atassia di Friedreich
Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica, ok Ue a nuova terapia  
Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica, ok Ue a nuova terapia  
Puglia terza regione per Mici, fa tappa a Bari l'Academy per giovani gastroenterologi 
Puglia terza regione per Mici, fa tappa a Bari l'Academy per giovani gastroenterologi 
50 anni di Italpol Vigilianza, a Roma serata di solidarietà a favore di Komen Italia
50 anni di Italpol Vigilianza, a Roma serata di solidarietà a favore di Komen Italia
'Il cuore del VI municipio', al via progetto prevenzione cardiovascolare per over65
'Il cuore del VI municipio', al via progetto prevenzione cardiovascolare per over65
Salute, 1 italiano su 10 colpito da fatica perenne, ecco perché cervello 'amplifica' sforzi
Salute, 1 italiano su 10 colpito da fatica perenne, ecco perché cervello 'amplifica' sforzi
Menopausa vista da 'lui', solo 40% è informato sui cambiamenti di 'lei'
Menopausa vista da 'lui', solo 40% è informato sui cambiamenti di 'lei'
Ricerca, fra Dna e Big data a Milano la 'Bollywood' dell'Ifom si prepara per il Diwali
Ricerca, fra Dna e Big data a Milano la 'Bollywood' dell'Ifom si prepara per il Diwali
Giornata mondiale dell'alimentazione, le 20 buone abitudini per i bimbi a tavola
Giornata mondiale dell'alimentazione, le 20 buone abitudini per i bimbi a tavola
Giornata mondiale Alimentazione, pediatra '20 buone abitudini per bimbi a tavola'
Giornata mondiale Alimentazione, pediatra '20 buone abitudini per bimbi a tavola'

    • WatchTurismo nella Bassa Modenese, aprono 16 punti informativi in otto Comuni
    • WatchDenunciato minorenne per truffa ad un'anziana: parla Mario Paternoster capo della Polizia di Stato
    KTM 990 RC R 2026: la nuova Supersport di Mattighofen
    KTM 990 RC R 2026: la nuova Supersport di Mattighofen
    Audi e-tron GT quattro FISI: sportività elettrica e stile inedito a Trento
    Audi e-tron GT quattro FISI: sportività elettrica e stile inedito a Trento
    PEUGEOT semplifica la mobilità elettrica
    PEUGEOT semplifica la mobilità elettrica
    Fleet Pro 2025: il diesel domina ancora, ma l’elettrificazione è partita
    Fleet Pro 2025: il diesel domina ancora, ma l’elettrificazione è partita
    MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025: eleganza e creatività britannica
    MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025: eleganza e creatività britannica
    Ferrari SC40: quando il mito incontra l’unicità
    Ferrari SC40: quando il mito incontra l’unicità
    Cardiff frena i SUV, i veicoli di grandi dimensioni sono altamente inquinanti
    Nuova Nissan LEAF: l’elettrico che cambia le regole del viaggio
    Nuova Nissan LEAF: l’elettrico che cambia le regole del viaggio
    Neopatentati: 1 milione di genitori pronti a cambiare auto
    Neopatentati: 1 milione di genitori pronti a cambiare auto
    L'economia a bassa quota è il nuovo motore di sviluppo cinese
    L'economia a bassa quota è il nuovo motore di sviluppo cinese
    Colletta Alimentare, si parte dalla Casa di Reclusione Milano Opera
    Colletta Alimentare, si parte dalla Casa di Reclusione Milano Opera
    Osservatorio Angi: IA e VR creano nuove professioni per la leadership digitale italiana
    Osservatorio Angi: IA e VR creano nuove professioni per la leadership digitale italiana

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

