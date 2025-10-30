Nonantola, la seguono dopo il prelievo al bancomat e le rubano la borsa contenente 600 euro
NONANTOLA - Una donna è stata vittima del furto della borsetta, contenente, oltre ai documenti e alle chiavi dell'auto, anche circa 600 euro in contanti, almeno in parte frutto di un prelievo al bancomat effettuato poco prima.
E' accaduto - come riporta la "Gazzetta di Modena" - martedì 28 ottobre a Nonantola. La donna, dopo aver effettuato un prelievo di contanti al bancomat, è stata evidentemente seguita in auto da una coppia di ladri, che probabilmente si erano appostati nella zona del bancomat proprio attendendo che qualche persona prelevasse denaro.
Quando la donna si è fermata dopo un breve tragitto in macchina seguito al prelievo, è stata subito affiancata da un'altra vettura, il cui conducente le ha chiesto informazioni stradali per poi ripartire. Una volta che la macchina è ripartita, la donna si è resa conto che la borsetta, dove aveva appena riposto le chiavi dell'auto dopo essersi fermata e, soprattutto, il denaro appena prelevato, non c'era più.
A quel punto si è resa conto del furto subito: mentre il conducente dell'auto fingeva di essere interessato ad informazioni stradali, probabilmente un complice, sfruttando la distrazione della donna, ha messo in atto la sottrazione della borsetta dal sedile del passeggero.
