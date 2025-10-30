Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
30 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Ravarino – Nonantola > Nonantola, la seguono dopo il prelievo al bancomat e le rubano la borsa contenente 600 euro

Nonantola, la seguono dopo il prelievo al bancomat e le rubano la borsa contenente 600 euro

|30 Ottobre 2025 | In Primo Piano, | Ravarino – Nonantola, | Nonantola

NONANTOLA - Una donna è stata vittima del furto della borsetta, contenente, oltre ai documenti e alle chiavi dell'auto, anche circa 600 euro in contanti, almeno in parte frutto di un prelievo al bancomat effettuato poco prima.

E' accaduto - come riporta la "Gazzetta di Modena" - martedì 28 ottobre a Nonantola. La donna, dopo aver effettuato un prelievo di contanti al bancomat, è stata evidentemente seguita in auto da una coppia di ladri, che probabilmente si erano appostati nella zona del bancomat proprio attendendo che qualche persona prelevasse denaro.

Quando la donna si è fermata dopo un breve tragitto in macchina seguito al prelievo, è stata subito affiancata da un'altra vettura, il cui conducente le ha chiesto informazioni stradali per poi ripartire. Una volta che la macchina è ripartita, la donna si è resa conto che la borsetta, dove aveva appena riposto le chiavi dell'auto dopo essersi fermata e, soprattutto, il denaro appena prelevato, non c'era più.

A quel punto si è resa conto del furto subito: mentre il conducente dell'auto fingeva di essere interessato ad informazioni stradali, probabilmente un complice, sfruttando la distrazione della donna, ha messo in atto la sottrazione della borsetta dal sedile del passeggero.

Immagine di repertorio

LEGGI ANCHE:

 

Ultim’ora

Notizie del giorno

Nonantola, la seguono dopo il prelievo al bancomat e le rubano la borsa contenente 600 euro
Cronaca
Nonantola, la seguono dopo il prelievo al bancomat e le rubano la borsa contenente 600 euro
Un'auto si è accostata a quella della donna e, mentre il conducente fingeva di chiedere informazioni, un complice effettuava il furto
Concordia ritrova il suono delle sue campane
La cerimonia
Concordia ritrova il suono delle sue campane
Dopo i lavori, la parrocchia restituisce alla comunità il campanile della chiesa dedicata alla Conversione di San Paolo. Inaugurazione il 2 novembre
In corso le ricerche del 53enne Hajjaj Moutawakil, scomparso il 22 ottobre da Pieve di Cento
Cronaca
In corso le ricerche del 53enne Hajjaj Moutawakil, scomparso il 22 ottobre da Pieve di Cento
La sua auto è stata ritrovata ieri, mercoledì 29 ottobre, a San Carlo, località del Comune di Terre del Reno
Cavezzo, ipotesi malore per Paolo Colucci, deceduto nello schianto mortale in piazza Don Zucchi
Cronaca
Cavezzo, ipotesi malore per Paolo Colucci, deceduto nello schianto mortale in piazza Don Zucchi
Per l'uomo, morto sul colpo, non c'è stato niente da fare nonostante l'intervento dei soccorsi
Carpi, l’istituto "Focherini" va in palestra al Club Giardino
Scuola e università
Carpi, l’istituto "Focherini" va in palestra al Club Giardino
La struttura sportiva a disposizione di alunni e alunne per tutto l’anno scolastico
Allerta meteo per criticità idraulica anche nel modenese
Previsioni
Allerta meteo per criticità idraulica anche nel modenese
Nella giornata di oggi, giovedì 30 ottobre, sono previste precipitazioni intense, localmente a carattere di rovescio
Pallavolo, Modena Volley vince 3-1 a Piacenza
I risultati
Pallavolo, Modena Volley vince 3-1 a Piacenza
Secondo successo consecutivo per i gialloblù dopo quello conquistato al PalaPanini contro Monza
Calcio, Promozione e Coppa Seconda Categoria: vittorie per Medolla San Felice, Solierese e Possidiese
I risultati
Calcio, Promozione e Coppa Seconda Categoria: vittorie per Medolla San Felice, Solierese e Possidiese
I risultati delle gare che hanno visto in campo le formazioni della Bassa modenese
Ciclabile Modena-Nonantola, FdI: "La Regione intervenga per completare l'opera"
Politica
Ciclabile Modena-Nonantola, FdI: "La Regione intervenga per completare l'opera"
"Ricomincia lo scaricabarile del Pd che altro non sa fare se non addossare le colpe al Governo Meloni" affermano i consiglieri regionali Pulitanò e Arletti
Modena, sequestri di sostanze stupefacenti e sanzioni per uso di droghe
Controlli sulle strade
Modena, sequestri di sostanze stupefacenti e sanzioni per uso di droghe
Proseguono le verifiche della Polizia Locale nei parchi cittadini. Denunciata anche una persona risultata irregolare sul territorio italiano
Loris Monzoni eletto vicepresidente nazionale di Immagine e Benessere Confesercenti
La novità
Loris Monzoni eletto vicepresidente nazionale di Immagine e Benessere Confesercenti
Alcuni giorni fa era stato riconfermato alla guida della Federazione modenese
Presunto pedaggio autostradale non pagato, attenzione alla nuova truffa tramite Sms
Da sapere
Presunto pedaggio autostradale non pagato, attenzione alla nuova truffa tramite Sms
Il messaggio, da cui mette in guardia la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara, invita a saldare un importo tramite un link ingannevole che imita il sito di Autostrade per l’Italia
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Ponte sullo Stretto, riunione di governo a Palazzo Chigi. Corte dei Conti: "Valutati solo profili giuridici"
Ponte sullo Stretto, riunione di governo a Palazzo Chigi. Corte dei Conti: "Valutati solo profili giuridici"
Addio a Floyd Roger Myers Jr., baby star in 'Willy, il Principe di Bel-Air' aveva 42 anni
Addio a Floyd Roger Myers Jr., baby star in 'Willy, il Principe di Bel-Air' aveva 42 anni
Francesca Fagnani mette in cantiere 'Belve Nip'
Francesca Fagnani mette in cantiere 'Belve Nip'
Elisabetta Gregoraci "diffida Rosita Gentile", il legale: "Minacciata sui social, basta falsità"
Elisabetta Gregoraci "diffida Rosita Gentile", il legale: "Minacciata sui social, basta falsità"
Morte Evan Delogu, il papà: "Eri un angelo, ho dormito nel tuo letto"
Morte Evan Delogu, il papà: "Eri un angelo, ho dormito nel tuo letto"
Meteo, vigilia di Halloween con maltempo: ecco dove colpirà
Meteo, vigilia di Halloween con maltempo: ecco dove colpirà
Ucraina-Russia, Putin e l'assedio a Pokrovsk: chi controlla la città decisiva? L'analisi
Ucraina-Russia, Putin e l'assedio a Pokrovsk: chi controlla la città decisiva? L'analisi
Pulmino esce di strada nell'Aretino, feriti quattro 15enni e il conducente
Pulmino esce di strada nell'Aretino, feriti quattro 15enni e il conducente
Webuild, inaugurato il primo lotto della direttrice ferroviaria ad Alta Capacità Palermo-Catania
Webuild, inaugurato il primo lotto della direttrice ferroviaria ad Alta Capacità Palermo-Catania
Pisa-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Pisa-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Elezioni Olanda, testa a testa tra liberali D66 e partito Wilders
Elezioni Olanda, testa a testa tra liberali D66 e partito Wilders
X Factor, stasera 30 ottobre secondo 'Live Show': Emma superospite
X Factor, stasera 30 ottobre secondo 'Live Show': Emma superospite
Usa, Trump annuncia: "Riprenderemo test armi nucleari"
Usa, Trump annuncia: "Riprenderemo test armi nucleari"
Furto al Louvre, media: "Arrestato terzo sospetto"
Furto al Louvre, media: "Arrestato terzo sospetto"
Sonego-Medvedev oggi a Parigi: orario, precedenti e dove vederla
Sonego-Medvedev oggi a Parigi: orario, precedenti e dove vederla
Turmp incontra Xi: "Un grande successo, accordo su terre rare"
Turmp incontra Xi: "Un grande successo, accordo su terre rare"
Sinner-Cerundolo oggi a Parigi: orario, precedenti e dove vederla
Sinner-Cerundolo oggi a Parigi: orario, precedenti e dove vederla
Dal cacao ai frutti di bosco, cibi ricchi di flavonoidi scudo contro effetti sedentarietà
Dal cacao ai frutti di bosco, cibi ricchi di flavonoidi scudo contro effetti sedentarietà
Temporali sull'Italia, scatta l'allerta gialla per maltempo in otto regioni
Temporali sull'Italia, scatta l'allerta gialla per maltempo in otto regioni
Infarto e ictus, aumenta il rischio dopo influenza e covid: lo studio
Infarto e ictus, aumenta il rischio dopo influenza e covid: lo studio

Rubriche

ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

SALUTE

Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Burioni 'trasloca' su Substack, Vaia: "Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news"
Burioni 'trasloca' su Substack, Vaia: "Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news"
Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà
Medicina salva vita, focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico
Medicina salva vita, focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico
Chikungunya, vaccino in Italia dal 30 ottobre
Chikungunya, vaccino in Italia dal 30 ottobre

Sul Panaro on air

    • WatchRicostruzione post sisma 2012, il punto a Finale Emilia
    • WatchL'Università a Mirandola diventa realtà: inaugurato il primo corso di laurea
    • WatchVaro del ponte sul Rio Torto, sull'Appennino Modenese

    • ATTUALITÀ

    Federlegnoarredo a Ecomondo 2025, conferma impegno per transizione sostenibile
    Cib a Ecomondo 2025 con 'Connessioni naturali'
    Gruppo Cap a Ecomondo nuove frontiere transizione green in 'water-energy-waste'
    Gruppo Cap a Ecomondo nuove frontiere transizione green in 'water-energy-waste'
    Ecomondo 2025, dal 4 al 7 novembre il think tank globale per la transizione
    Ecomondo 2025, dal 4 al 7 novembre il think tank globale per la transizione
    Vino: il mondo dell'enoturismo a Fine Italy, buyer ed espositori premiano primo format b2b
    Vino: il mondo dell'enoturismo a Fine Italy, buyer ed espositori premiano primo format b2b
    Exelentia a Ecomondo 2025 con gamma di mobilità elettrica urbana e multiservizio
    Exelentia a Ecomondo 2025 con gamma di mobilità elettrica urbana e multiservizio
    Green Building Forum Italia: Milano guida la transizione green
    Green Building Forum Italia: Milano guida la transizione green
    Digitale, web e dispositivi connessi: ecco decalogo per sicurezza consumatori
    Digitale, web e dispositivi connessi: ecco decalogo per sicurezza consumatori
    GEELY, al via il piano di sviluppo del marchio nel mercato nazionale
    GEELY, al via il piano di sviluppo del marchio nel mercato nazionale
    eBay conferma la sua presenza a EICMA
    eBay conferma la sua presenza a EICMA
    Dacia Bigster: tecnologia e comfort per una guida quotidiana senza stress
    Dacia Bigster: tecnologia e comfort per una guida quotidiana senza stress
    Volkswagen Car2X: due milioni di veicoli connessi per una guida più sicura
    Volkswagen Car2X: due milioni di veicoli connessi per una guida più sicura

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
    Sport
    Riqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
    L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
    I dati
    Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
    AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore

    Curiosità

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Curiosità
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

    chiudi