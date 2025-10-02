Nuovo impianto 5G a San Felice, fino al 23 ottobre è possibile presentare opposizione

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

stato depositato il progetto per l’installazione di un ripetitore 5G in via Costa Giani a San Felice. L’operatore Iliad ha presentato agli uffici dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord la documentazione tecnica con i dettagli dell’opera, avviando così l’iter autorizzativo.

Iter e caratteristiche

Fino al 23 ottobre i Comuni coinvolti potranno presentare osservazioni. L’intervento prevede la realizzazione di un palo metallico che sosterrà antenne e apparati tecnologici, oltre a un contatore elettrico collocato in una cassetta alla base. La stazione radio sarà dotata di quadri di distribuzione e dispositivi di protezione.

L’impianto opererà sulla banda a 700 megahertz, garantendo copertura con tecnologia 5G. Nella relazione tecnica sono state inserite misure di sicurezza aggiuntive: materiali resistenti al fuoco, guaine con basso contenuto di piombo e cavi in grado di limitare la propagazione di fiamme e gas corrosivi in caso di incendio.

Prossimi passi

Salvo osservazioni o rilievi da parte delle amministrazioni locali, i lavori dovrebbero iniziare nei prossimi mesi, in linea con il cronoprogramma presentato da Iliad.