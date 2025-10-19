Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto

CAMPOSANTO - Smurfit Westrock Italia – Stabilimento Panaro (Camposanto sul Panaro)

Family Day e inaugurazione del nuovo magazzino – Sabato 18 ottobre 2025



Sabato 18 ottobre si è svolto il Family Day aziendale dello stabilimento Smurfit Westrock Italia di Camposanto sul Panaro (via per Cavezzo 16/1), noto anche come Plant “Panaro”. Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro.

La storia dello stabilimento è fatta di crescita ma anche di grandi sfide: fondato nel 1959 da Fiano Setti e Rodolfo Agnoletto con il nome di M.I.L.C.A. (Manifattura Italiana Lavorazione Cartone e Affini), contava allora solo 10 dipendenti. Nel 1970 divenne Ondulati Panaro S.p.A. con 40 dipendenti. Nel 1989 entrò nella compagine societaria la Nettingsdorfer, rilevando il 51% e portando lo stabilimento a circa 100 dipendenti.

Nel 1996 un incendio di grandi proporzioni distrusse buona parte della fabbrica: la ricostruzione richiese mesi di intenso lavoro e si concluse nel 1997. Nel 1998 Nettingsdorfer acquisì il 100% dell’azienda.

Poi, nel corso degli anni 2000, l’inserimento nel gruppo internazionale Smurfit Kappa: nel 2008 con l’acquisizione definitiva da parte del Jefferson Smurfit Group, che si era già fuso con Kappa Packaging nel 2005, dando vita al gruppo Smurfit Kappa.

Ma la storia del Plant Panaro è anche la storia della resilienza. Nel maggio 2012, il terremoto che colpì l’Emilia-Romagna causò ingenti danni anche allo stabilimento di Camposanto, mettendo a dura prova l’intera struttura e le sue attività.

Nel 2020, un nubifragio ad agosto causò ulteriori criticità, danneggiando macchinari e linee di produzione, in un momento già complesso per via dell’emergenza COVID-19, che come noto ha colpito duramente sia il tessuto economico che le persone.

Nonostante tutto, l’azienda ha sempre trovato la forza di ripartire, sostenuta dalla sua comunità di lavoratori e dal legame con il territorio.

L’ultima tappa di questa lunga evoluzione arriva l’8 luglio 2024, con la fusione tra il gruppo Smurfit Kappa e il colosso americano WestRock, dando vita alla nuova Smurfit Westrock, oggi con 150 dipendenti nello stabilimento di Camposanto.



Alla giornata ha partecipato anche la sindaca di Camposanto, Monja Zaniboni, che ha ricordato come l’azienda abbia rappresentato per decenni un fulcro di vita per il paese, portando lavoro, crescita e stabilità, anche nei momenti difficili.

Tra i momenti più significativi del Family Day: un buffet conviviale, giochi “come quelli di una volta” realizzati con materiali di recupero, principalmente in legno, e visite guidate allo stabilimento. Le famiglie hanno potuto seguire il percorso produttivo del cartone ondulato: dall’arrivo delle bobine al reparto ondulatore che crea i fogli, fino alla trasformazione in scatole e al magazzino dove il prodotto finito viene stoccato e spedito.







Discorso del General Manager – Moreno Donati

Moreno Donati, General Manager in carica dal 2006, ha voluto condividere il senso di questa giornata con parole cariche di significato:

«La nostra fabbrica qui a Camposanto è passata da pochi dipendenti ad essere parte di una famiglia molto, molto più grande: oggi facciamo parte di un gruppo che collega circa 26 stabilimenti in Italia e oltre 2.200 dipendenti, e che a livello mondiale supera i 100.000 collaboratori in oltre 40 paesi.

Anche noi, nel corso degli anni, ci siamo dovuti allineare a tutto questo, ci siamo allargati. Per rimanere competitivi abbiamo la necessità di rimanere aperti di mente, sempre pronti a cambiare e soprattutto dobbiamo mettere le persone al centro, perché sono le persone che fanno le aziende.

Oggi il nastro è stato tagliato da un nostro dipendente qui da molti anni, Silvestro Fusco, e da Sala Riccardo, un giovane da poco entrato: questo vuole essere un simbolo, un ponte tra due mondi, per augurare ai prossimi lavoratori gli onori di ciò che abbiamo costruito e gli oneri di provare a fare ancora meglio».