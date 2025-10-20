Omicidio-suicidio a Mirandola, mercoledì i funerali congiunti di Giuseppe Campi e Fedora Pedrazzi

MIRANDOLA - Si terranno in forma congiunta, come deciso dai familiari, i funerali di Giuseppe Campi e Fedora Pedrazzi: lo scorso sabato 11 ottobre, l'uomo, che aveva 87 anni, ha ucciso, strangolandola, la moglie 83enne affetta da demenza senile, per poi togliersi la vita gettandosi dal terzo piano. L'ultimo addio alla coppia, che lascia una figlia e due nipoti, è in programma mercoledì 22 ottobre, alle ore 9.45, partendo dalla casa funeraria Domus Mirandola per il Duomo della città dei Pico, dove alle 10 si celebrerà la Messa.

