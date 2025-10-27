Paolo Negro (Pd): “Con l’inaugurazione a Concordia dell’ultimo nucleo di microresidenze “La Libellula” si completa il progetto di cohousing sociale CASAINSIEME nella Bassa Modenese”

"Sabato è stato un giorno davvero speciale - dichiara Paolo Negro - non solo per Concordia ma per l’intera Bassa Modenese: è stato inaugurato il nuovo nucleo di microresidenze “La Libellula”, parte e tassello conclusivo del progetto di cohousing sociale CASAINSIEME, a Concordia sulla Secchia. Il progetto CASAINSIEME, promosso dall’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) della Bassa Modenese nelle settimane successive al terremoto, nacque con un’ambizione grande e concreta: realizzare un servizio innovativo a sostegno delle persone fragili, ispirandosi alle esperienze europee più avanzate di cohousing sociale, con l’obiettivo di costruire un nucleo in ciascuno dei nove Comuni soci dell’Azienda"

“Come allora Presidente dell’ASP – spiega Paolo Negro, oggi capogruppo del gruppo Liste civiche di centrosinistra e PD nell’Unione dei Comuni – promossi questo progetto insieme ai Sindaci, con la volontà di dare una risposta nuova ai bisogni di autonomia e socialità delle persone fragili. Riuscimmo a concludere quasi tutti i nuclei prima della fine del mandato, grazie a un eccezionale lavoro di squadra con l’allora direttrice Loreta Gigante, i Comuni e i tanti donatori privati che hanno risposto con entusiasmo alla nostra proposta. Con l’inaugurazione di ieri, quel disegno si completa: oggi in ognuno dei nove Comuni della Bassa Modenese esiste un nucleo CASAINSIEME, ognuno con una propria vocazione distrettuale.

Il nuovo nucleo “La Libellula” sarà dedicato in particolare ai giovani adulti con disabilità, al “dopo di noi” e al “durante noi”.



Un modello innovativo di cohousing sociale di rilievo nazionale

"CASAINSIEME - spiega Paolo Negro - è nato per risponde in modo concreto e innovativo ai bisogni di autonomia delle persone fragili e almeno parzialmente autosufficienti. Si basa su piccole strutture dedicate, vere case composte da appartamenti personali e da spazi comuni che favoriscono socialità, condivisione e supporto reciproco, con la cornice dell’assistenza domiciliare dell’ASP modulata sui bisogni di ciascuno. Questo modello di cohousing sociale, che combina abitazioni private e spazi condivisi, promuove inclusione, autonomia e comunità, rappresentando un’alternativa alle forme tradizionali di residenzialità assistenziale e garantendo una dimensione domestica, flessibile e comunitaria.

La Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto CASAINSIEME come il più innovativo progetto di rigenerazione sociale ideato e realizzato all’indomani del sisma, considerandolo un modello nazionale.

“Non credo esista in Italia un altro Distretto socio-sanitario con un’esperienza così radicata e diffusa di cohousing sociale – sottolinea Negro – dal più piccolo al più grande Comune, CASAINSIEME oggi rappresenta un patrimonio condiviso di tutta la nostra comunità.”





I ringraziamenti

"Un sincero ringraziamento - rimarca Paolo Negro - va a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato:

i donatori, veri protagonisti del cambiamento (da cui raccogliemmo oltre 5 milioni di euro) ed in particolare, per quest’ultimo nucleo, la Cassa Edile di Modena;

l’attuale Presidente dell’ASP, Stefano Paltrinieri, che ha portato a termine il progetto con impegno;

l’ex direttrice Loreta Gigante e l’architetto Mauro Frate, che tradusse l’idea in un progetto concreto;

la direttrice attuale, Roberta Gatti;

l’Amministrazione Comunale di Concordia, che ha accompagnato con grande cura e determinazione questo “ultimo miglio”.



Guardare avanti

“Il nostro impegno non si deve fermare qui – conclude Paolo Negro –. Questo è un nuovo passo verso un futuro di coesione, autonomia e bellezza per le persone fragili. Non solo CasaInsieme, ma più in generale INSIEME, costruiamo comunità che vivono, a fianco e con strutture e servizi che ospitano. E’ il cosiddetto welfare comunitario e per questo generativo. Grazie davvero a tutti. E avanti con fiducia!”

