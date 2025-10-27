Più di cento aziende hanno partecipato all’evento “Packaging Vincente”, organizzato dal Gruppo Chimar di Soliera, presso la sede di Ducati Motor.

È stato il prestigioso palcoscenico dell’auditorium Ducati di Bologna a fare da cornice all’evento “Packaging Vincente”, organizzato dal gruppo Chimar di Limidi di Soliera, da oltre 25 anni leader nella produzione di imballaggi industriali in legno, cartone e servizi logistici.

La tavola rotonda ha visto la partecipazione di una qualificata platea composta da imprenditori, ceo, direttori delle funzioni Operations, Supply Chain e Acquisti, in rappresentanza di oltre cento aziende.

Ducati, laureata da poche settimane Campione del Mondo MotoGP 2025, la multinazionale tedesca Körber Technologies, leader nella produzione di impianti per la lavorazione primaria del tabacco e Robomagister, l’azienda emiliana che sta rivoluzionando il mondo della robotica in cucina: sono alcune delle aziende che hanno condiviso la propria esperienza sul palco e sperimentano quotidianamente le soluzioni innovative di Chimar.

Tra gli interventi istituzionali, di grande interesse è stato il contributo dell’università LUIC - Carlo Cattaneo di Varese; dal 2021 l’ateneo lombardo, infatti, ha istituito il Green Transition Hub, un centro di aggregazione e ricerca dedicato ai temi di transizione ecologica, con focus specifico sul mondo della logistica e del green packaging. Il team ha illustrato quelle che sono, ad oggi, le esigenze e le priorità delle imprese in ambito logistico e l’offerta di soluzioni sostenibili presenti sul mercato.

“Da anni abbiamo una partnership consolidata con Ducati per la fornitura degli imballaggi in legno e da pochi mesi, anche per il packaging in cartone ondulato fornito da CBM, azienda del gruppo Chimar e Ducati Official Supplier. Questa nuova collaborazione ci ha dato l’opportunità di riunire clienti e prospect in casa Ducati, un ambiente dove si respirano innovazione e tecnologia ai massimi livelli, e di confrontarci sulle nuove tendenze del mondo del packaging, della logistica e di poter illustrare le nostre ultime soluzioni come Giott0, il pallet sostenibile creato a partire dai rifiuti di materia legnosa, un concreto esempio di economia circolare applicato alla logistica,” ha dichiarato Marco Arletti, AD Chimar.

La giornata si è poi conclusa con la Borgo Panigale experience: un’occasione esclusiva per visitare il plant produttivo e il museo Ducati e vedere dal vivo come vengono creati questi capolavori di tecnologia e potenza, orgoglio emiliano del “made in Italy” in tutto il mondo.