Cimitero Massa Finalese, la protesta dei cittadini: “Salme intrappolate dal terremoto 2012”

Monta la protesta sulla situazione in cu versa il cimitero di Massa Finalese, dove si susseguono le segnalazioni di disagio dei cittadini.

Scrive ad esempio un lettore:

Sarebbe importante che anche il vostro notiziario scrivesse in merito al problema del Cimitero di Massa Finalese che per buona parte è ancora inagibile – con salme intrappolate comprese – dal terremoto del 2012 : l’amministrazione NON HA ANCORA PROVVEDUTO AL RIPRISTINO nonostante i fondi ricevuti ma “ dormienti"

Ulteriore cedimento di porzione del tetto nella parte storica con frattura nella trave di colmo e adagiamento di tratti di falda sulla struttura muraria a loculi sottostante. Anche l'edicola presenta una situazione di complessivo degrado in aggravamento.

C'era poi il problema del cancello di accesso al Cimitero di Massa Finalese che alla sera e durante la notte, da almeno un anno, rimaneva aperto. ieri sera si è regolarmente chiuso.Si trattava di un mal funzionamento, e il caso sollevato nel corso dell' incontro del 16 settembre scorso tra cittadini e Amministrazione organizzato dalla Consulta Territoriale di Massa Finalese ha avuto soluzione. Si spera definitiva