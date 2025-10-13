Restaurato un foglio di Talmud della parrocchia di Finale Emilia

Ecco le iniziative per il mese di ottobre proposte a Finale Emilia da Alma Finalis.

Giovedì prossimo, 16 ottobre, sarà presentato in Duomo il restauro di un foglio di Talmud di proprietà della parrocchia, restaurato lo scorso anno grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

L’evento avrà inizio alle 15.30 e terminerà alle 17.45. Dalle 18.00 ci sarà un momento conviviale nella sala di nostra gestione in Corso Cavour 1 nel palazzo Ex guardia nazionale, con un buffet Kasher.

"Sarà un evento davvero importante dal momento che ritrovamenti come quello nell’archivio parrocchiale raramente comprendono manufatti integri e completi come il “nostro”, spiegano da Alma Finalis, aggiungendo: "Grazie ai relatori che hanno accettato il nostro invito sarà possibile scoprire come le pratiche di "riciclo" di pergamene fossero diffuse già dal Medioevo, conoscere meglio cos'è il Talmud per gli ebrei, scoprire cosa è scritto sulla pergamena conservata nell'archivio parrocchiale".

Sabato 25 ottobre alle 17.30, sarà inaugurata la nuova mostra "Restauro del monumento a Gregorio Agnini - Immagini e documenti" nella sala espositiva del palazzo Ex guardia nazionale. La mostra è dedicata al recente restauro promosso da Alma Finalis, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e al prezioso lavoro della restauratrice finalese Elisabetta Belluti e delle restauratrici Emanuela Sarti e Francesca Serra della ditta Minerva Arte.

L'intento della nuova esposizione è quello di raccontare la storia dei monumenti dedicati al nostro concittadino, risalenti al 1960, e il restauro appena terminato.