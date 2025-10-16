Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
16 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos - salute > Salute, 1 italiano su 10 colpito da fatica perenne, ecco perché cervello ‘amplifica’ sforzi

Salute, 1 italiano su 10 colpito da fatica perenne, ecco perché cervello ‘amplifica’ sforzi

|16 Ottobre 2025 | adnkronos - salute

(Adnkronos) - Già stanchi fin dal mattino. Accade a 1 italiano su 10, persone che si trascinano sentendosi prive di energia da oltre 6 mesi, senza stare meglio neppure dopo il riposo. E' una stanchezza perdurante, fenomeno che si accentua ai cambi di stagione e in particolare nel passaggio verso l'autunno, quando i cambiamenti nella temperatura, nelle ore di luce e nella routine quotidiana aumentano in molti la sensazione di fatica. Secondo gli studi di ricercatori dell'università di Verona condotti nell’ambito del programma 'Mnesys' sulle neuroscienze, il più ampio mai realizzato in Italia e in Europa con circa 800 scienziati a lavoro in oltre 90 centri in tutto il Paese, potrebbe dipendere da un 'cortocircuito' nel cervello, meno capace del dovuto di valutare realisticamente quanto sforzo serva per compiere un'azione. Mirta Fiorio e Angela Marotta, del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'Università di Verona, lo hanno dimostrato in persone con patologie neurologiche in cui la stanchezza è molto comune, come la malattia di Parkinson, e in persone sane che si sentono più affaticate del normale nella vita di tutti i giorni. "La fatica è utile, serve a proteggerci da uno stress eccessivo che potrebbe essere dannoso per il benessere fisico e mentale - spiega Fiorio, professore ordinario di neuropsicologia dell'Università di Verona - Può però diventare un problema, se è così pervasiva da non risolversi neanche con il riposo o se è un tratto di personalità, una tendenza a sentirci stanchi ancora prima di agire. I nostri dati mostrano che esiste una stretta relazione fra la stanchezza e un 'difetto' nel processo che integra le informazioni sensoriali e motorie che arrivano al cervello e che è fondamentale per il controllo volontario delle azioni. Quando vogliamo compiere un gesto, infatti, il cervello 'prevede' sulla base dell'esperienza le sensazioni che proverà affrontandolo e ne regola l'intensità percepita". "Studiando 77 persone con Parkinson o disturbi neurologici funzionali in cui la fatica è un sintomo frequente e invalidante, utilizzando un test di forza target (cioè la pressione esercitata su un dito da un braccio robotizzato) abbiamo osservato che nei pazienti con stanchezza patologica, e non in quelli senza, le sensazioni motorie vengono percepite più intense del dovuto - interviene Marotta, ricercatrice del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'ateneo veronese - ciò porta il cervello a commettere errori di previsione, ad attribuire un livello di sforzo maggiore alle proprie azioni e ritenerle perciò più faticose di quanto siano in realtà. La fatica patologica sembra derivare dal ripetersi di queste previsioni errate associate al movimento". I ricercatori Mnesys hanno quindi studiato lo stesso fenomeno nella popolazione generale, analizzando 50 persone in cui la fatica non è un sintomo di malattia ma una compagna assidua di tutte le giornate. "Le prime osservazioni rivelano che anche in chi ha la tendenza più marcata a sentirsi affaticato nella vita di tutti i giorni il cervello ha una minore capacità di ridurre l'intensità delle sensazioni che provengono dai propri movimenti - riprende Fiorio - Questo fa ritenere le azioni più faticose del dovuto, amplificando la stanchezza, e porta anche ad avere una percezione di minor controllo sulle proprie azioni".  Ciò spiega, continua l'esperta, "perché sentirsi affaticati spesso si accompagna alla sensazione di non essere pienamente in grado di portare a termine i compiti che ci prefiggiamo, come se qualcosa ci impedisse appunto di avere il pieno controllo delle nostre azioni. Sulla base di questi primi risultati potremmo perciò ipotizzare nuove strategie di intervento, preventive e di trattamento per migliorare la qualità di vita di chi convive con la fatica patologica e anche di chi ha una predisposizione a sentirsi privo di energie. In tal senso, una strada da esplorare in studi futuri potrebbe essere, per esempio, quella di sfruttare tipi di attività fisica, come lo yoga e il pilates, che aiutano a rafforzare la consapevolezza del proprio corpo e potrebbero rappresentare un utile allenamento per il nostro cervello a prevedere in modo corretto le sensazioni legate al movimento, prevenendo così il senso di stanchezza".  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Finale Emilia, sabato 25 ottobre si presenta il libro "Un anno con Dante. Diario di lettura"
Vestiti, usciamo
Finale Emilia, sabato 25 ottobre si presenta il libro "Un anno con Dante. Diario di lettura"
L'autrice Alessandra Mantovani dialogherà con Raffaella Breveglieri e Camilla Vancini
San Felice, in corso la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in via Vettora
Lavori in corso
San Felice, in corso la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in via Vettora
L'opera si inserisce nel più ampio tracciato della Ciclovia regionale della Memoria del Sisma 2012
Prime lauree magistrali al Polo universitario di Carpi
La cerimonia
Prime lauree magistrali al Polo universitario di Carpi
I primi cinque ingegneri magistrali hanno concluso un percorso accademico in Sustainable Industrial Engineering
35enne sorpreso con 16 dosi di crack e arrestato dalla Polizia di Stato
Cronaca
35enne sorpreso con 16 dosi di crack e arrestato dalla Polizia di Stato
Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia
Economia, a settembre rallentamento dell'inflazione nel modenese
I dati
Economia, a settembre rallentamento dell'inflazione nel modenese
Nic a +0,8% su base annua, -0,3% a livello congiunturale
All’auditorium "Loria" di Carpi specialisti a confronto per discutere di menopausa
Salute
All’auditorium "Loria" di Carpi specialisti a confronto per discutere di menopausa
"Meno-pausa… più salute" è il titolo del convegno che si svolgerà sabato 18 ottobre
Ucman, il presidente Poletti a Bruxelles alla cerimonia del Patto dei sindaci dell’UE 2025
L'incontro
Ucman, il presidente Poletti a Bruxelles alla cerimonia del Patto dei sindaci dell’UE 2025
"Aderendo all'iniziativa – ha detto Poletti - ci impegniamo volontariamente come amministrazioni a realizzare gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE"
"Finale Emilia con Gaza", appuntamento venerdì 17 ottobre al Nuovo Cinema Corso
L'iniziativa
"Finale Emilia con Gaza", appuntamento venerdì 17 ottobre al Nuovo Cinema Corso
La giornata prenderà il via alle 18.30 con la presentazione delle opere di 24 artisti che hanno scelto di donare i propri lavori per sostenere il presidio di Medici Senza Frontiere a Gaz
Soliera, domenica 19 ottobre 30ª edizione de “Il Profumo del Mosto Cotto”
Vestiti, usciamo
Soliera, domenica 19 ottobre 30ª edizione de “Il Profumo del Mosto Cotto”
Tante iniziative in programma per la festa che da tre decenni accompagna l’arrivo dell’autunno con i suoi sapori, i suoi colori e le sue tradizioni
Modena, alla primaria "Sant'Agnese" si inaugura la nuova mensa scolastica
Da sapere
Modena, alla primaria "Sant'Agnese" si inaugura la nuova mensa scolastica
È la prima delle cinque strutture cofinanziate con fondi Pnrr che arriva a conclusione
Concordia si prepara per la Fiera d'Ognissanti: il programma completo
Vestiti, usciamo
Concordia si prepara per la Fiera d'Ognissanti: il programma completo
L'1 e il 2 novembre tornano il mercato straordinario e la mostra del prodotto tipico: il 1° novembre ci sarà anche la riapertura di Palazzo Corbelli
Carpi, messo in sicurezza il piazzale per guide ed esami per le patenti di ciclomotori e motocicli a Cibeno
La novità
Carpi, messo in sicurezza il piazzale per guide ed esami per le patenti di ciclomotori e motocicli a Cibeno
Barriere in Jersey e segnaletica stradale per poter continuare a utilizzare lo spazio in cui si esercitano circa 300 persone ogni anno
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

StatisticAll 2025, a confronto tra dati, Ia e nuove transizioni sociali
StatisticAll 2025, a confronto tra dati, Ia e nuove transizioni sociali
Cecilia Rodriguez, la gioia dopo il parto: "Tutto quello che ho desiderato per anni"
Cecilia Rodriguez, la gioia dopo il parto: "Tutto quello che ho desiderato per anni"
Coronavirus, pipistrelli e suini, lo studio sui rischi negli allevamenti del Nord Italia
Coronavirus, pipistrelli e suini, lo studio sui rischi negli allevamenti del Nord Italia
Cultura, Pollice (Aiam): "Valutare fondi pubblici in base alla produttività"
Cultura, Pollice (Aiam): "Valutare fondi pubblici in base alla produttività"
Citato da Pietro Orlandi in tv su pista di Londra, Vittorio Baioni: "L'ho querelato"
Citato da Pietro Orlandi in tv su pista di Londra, Vittorio Baioni: "L'ho querelato"
Giostraio morto dopo pestaggio a Capena, tre indagati
Giostraio morto dopo pestaggio a Capena, tre indagati
Versari (Biorepack): "Italia avanti nel riciclo degli imballaggi compostabili"
Versari (Biorepack): "Italia avanti nel riciclo degli imballaggi compostabili"
ComoLake, Barachini: "Legge su ia darà solidità a innovazioni"
ComoLake, Barachini: "Legge su ia darà solidità a innovazioni"
Urologi: "Antibioticoresistenza rischia di diventare catastrofe sanitaria"
Urologi: "Antibioticoresistenza rischia di diventare catastrofe sanitaria"
Manovra, Tajani: "Tassa su extraprofitti concetto da Unione Sovietica, non ci sarà"
Politica
Manovra, Tajani: "Tassa su extraprofitti concetto da Unione Sovietica, non ci sarà"
Agsm Aim, Cerved conferma rating pubblico A3.1 grazie a fondamentali solidi
Agsm Aim, Cerved conferma rating pubblico A3.1 grazie a fondamentali solidi
Ordine dei medici: "Acquisto antibiotici senza ricetta malcostume italiano"
Ordine dei medici: "Acquisto antibiotici senza ricetta malcostume italiano"
Gemmato: "Da governo impegno concreto contro l’antibioticoresistenza"
Gemmato: "Da governo impegno concreto contro l’antibioticoresistenza"
Fiaso: "Antibioticoresistenza tema centrale per cittadini e sostenibilità Ssn"
Fiaso: "Antibioticoresistenza tema centrale per cittadini e sostenibilità Ssn"
Antibiotico resistenza, urologi: "Ora nuova stagione di consapevolezza e responsabilità"
Antibiotico resistenza, urologi: "Ora nuova stagione di consapevolezza e responsabilità"
Aragno (Eikon): "Tema entrato nella sfera del benessere quotidiano"
Aragno (Eikon): "Tema entrato nella sfera del benessere quotidiano"
Comolake, Primo (Txt Group): "Sovranità digitale passa da quella del dato"
Comolake, Primo (Txt Group): "Sovranità digitale passa da quella del dato"
Sostenibilità: utenti in rete bocciano il Gree Deal e chiedono soluzioni concrete
Sostenibilità: utenti in rete bocciano il Gree Deal e chiedono soluzioni concrete
Cultura, Mazzi: "Contributo pubblico deve essere un investimento, non assistenzialismo"
Cultura, Mazzi: "Contributo pubblico deve essere un investimento, non assistenzialismo"
Comolake, Dominici: "Pa non gestisca solo emergenze, ma preveda trend e bisogni"
Comolake, Dominici: "Pa non gestisca solo emergenze, ma preveda trend e bisogni"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

SALUTE

50 anni di Italpol Vigilianza, a Roma serata di solidarietà a favore di Komen Italia
50 anni di Italpol Vigilianza, a Roma serata di solidarietà a favore di Komen Italia
'Il cuore del VI municipio', al via progetto prevenzione cardiovascolare per over65
'Il cuore del VI municipio', al via progetto prevenzione cardiovascolare per over65
Salute, 1 italiano su 10 colpito da fatica perenne, ecco perché cervello 'amplifica' sforzi
Salute, 1 italiano su 10 colpito da fatica perenne, ecco perché cervello 'amplifica' sforzi
Menopausa vista da 'lui', solo 40% è informato sui cambiamenti di 'lei'
Menopausa vista da 'lui', solo 40% è informato sui cambiamenti di 'lei'
Ricerca, fra Dna e Big data a Milano la 'Bollywood' dell'Ifom si prepara per il Diwali
Ricerca, fra Dna e Big data a Milano la 'Bollywood' dell'Ifom si prepara per il Diwali
Giornata mondiale dell'alimentazione, le 20 buone abitudini per i bimbi a tavola
Giornata mondiale dell'alimentazione, le 20 buone abitudini per i bimbi a tavola
Giornata mondiale Alimentazione, pediatra '20 buone abitudini per bimbi a tavola'
Giornata mondiale Alimentazione, pediatra '20 buone abitudini per bimbi a tavola'
Vaccini anti-Rsv, appello di specialisti e pazienti per rimborsabilità in adulti fragili
Vaccini anti-Rsv, appello di specialisti e pazienti per rimborsabilità in adulti fragili
L'indagine, solo 16% italiani pronto a intervenire in caso arresto cardiaco
L'indagine, solo 16% italiani pronto a intervenire in caso arresto cardiaco
Giornata alimentazione, ecco il 'piatto smart' ispirato alla dieta mediterranea
Giornata alimentazione, ecco il 'piatto smart' ispirato alla dieta mediterranea
Hiv, nuovi dati su PrEP due volte l'anno e terapie Gilead all'Eacs 2025
Hiv, nuovi dati su PrEP due volte l'anno e terapie Gilead all'Eacs 2025
Tumore alla prostata, rimborsata nuova terapia orale per le forme con mutazioni Brca
Tumore alla prostata, rimborsata nuova terapia orale per le forme con mutazioni Brca

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Energia: Cina avvia la più grande smart microgrid con AI e V2G
    Energia: Cina avvia la più grande smart microgrid con AI e V2G
    Sanità digitale: il modello Lazio contro l’emergenza disturbi alimentari
    Sanità digitale: il modello Lazio contro l’emergenza disturbi alimentari
    Manovra, Feltrin (FederlegnoArredo): "Bene se rinnovo bonus mobili sarà confermato"
    Manovra, Feltrin (FederlegnoArredo): "Bene se rinnovo bonus mobili sarà confermato"
    Lenovo presenta a Milano il futuro dell’intelligenza artificiale on-device
    Lenovo presenta a Milano il futuro dell’intelligenza artificiale on-device
    Apple lancia M5 sui nuovi iPad Pro e MacBook Pro da 14 pollici, prezzi e date
    Apple lancia M5 sui nuovi iPad Pro e MacBook Pro da 14 pollici, prezzi e date
    Just Eat conquista l'elettronica on-demand con gaming e tech
    Just Eat conquista l'elettronica on-demand con gaming e tech
    AI & VR Festival: innovazione, cybersicurezza e mobilità intelligente
    AI & VR Festival: innovazione, cybersicurezza e mobilità intelligente
    GBC Italia lancia la roadmap nazionale per l’edilizia sostenibile
    GBC Italia lancia la roadmap nazionale per l’edilizia sostenibile
    I concorsi di Lucca Junior
    I concorsi di Lucca Junior
    LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!
    LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!
    Kids: fra cinema, tv, gioco e videogame
    Kids: fra cinema, tv, gioco e videogame
    Gli eventi da non perdere di Lucca Junior
    Gli eventi da non perdere di Lucca Junior

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi