08 Ottobre 2025
Salute, firmata la convenzione tra Guardia di Finanza Lazio e Policlinico Campus Bio-Medico

(Adnkronos) - Una nuova intesa rafforza la rete di assistenza sanitaria per i militari della Guardia di Finanza e i loro familiari nel Lazio. Questa mattina, presso la caserma “M.A.V.M. Ten. Arcioni” di via Nomentana a Roma, il Comando regionale Lazio della Guardia di Finanza e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico hanno sottoscritto una convenzione che facilita l’accesso a visite, diagnostica e check-up dedicati, con tariffe agevolate, per il personale in servizio e in congedo e per i parenti entro il primo grado. L’accordo è valido fino alla fine del 2026.  A firmare l’intesa sono stati il comandante regionale Lazio, generale di divisione Mariano La Malfa, e l’amministratore delegato e direttore generale del Policlinico, Paolo Sormani. Presenti, tra gli altri, per la Guardia di Finanza il capo di stato maggiore colonnello Andrea Tesi e il capo ufficio sanitario tenente colonnello Valentina Gulotta; per il Policlinico Campus Bio-Medico il direttore sanitario Antonella Venditti e il direttore customer management e privati Michele Urbano.   Cosa prevede la convenzione  L’accordo introduce un pacchetto di agevolazioni economiche e organizzative su numerosi servizi sanitari e diagnostici, comprese le prestazioni di odontoiatria e programmi di prevenzione strutturati come i check-up completi per uomo e donna. L’obiettivo è offrire percorsi di cura dedicati e continui, con particolare attenzione alla prevenzione, per rispondere in modo concreto ai bisogni di salute di militari e familiari.   Le dichiarazioni  “La firma di questa convenzione s’inquadra nella policy perseguita dal Corpo di accrescere il network dell’assistenza a beneficio dei militari, network composto anche da strutture sanitarie pubbliche e private, presenti sul territorio e a loro supporto”, ha dichiarato il generale di divisione Mariano La Malfa, aggiungendo: “Poter contare su una struttura di riferimento come il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, centro riconosciuto a livello nazionale e anche internazionale, è per noi motivo di orgoglio e rappresenta una garanzia di assoluta affidabilità nell’assistenza”.  “Questo accordo rappresenta un passo importante per facilitare l’accesso ai nostri servizi da parte dei militari della Guardia di Finanza e dei loro familiari”, ha sottolineato Paolo Sormani. “Mettere a disposizione percorsi dedicati significa anche assicurare maggiore continuità nell’assistenza, nel segno della prossimità e dell’attenzione alla persona che da sempre contraddistinguono il nostro Policlinico”.  .  [email protected] (Web Info)
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

