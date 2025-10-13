San Felice, si festeggia il patrono con la Sagra della frittella
SAN FELICE SUL PANARO - Domenica 19 ottobre si svolgerà a San Felice sul Panaro la Sagra della frittella, in occasione della festa del patrono, che si celebra venerdì 24 ottobre. La festa sarà completata dal ritorno, da mattino a sera, del mercatino delle antiche meraviglie dell’ingegno. Alle 10.30 ci sarà la messa nel piazzale della Rocca. Dalle 16 alle 17.30, in Largo Posta, burattini con spettacoli.
Alle 16.30 in piazzale Rocca si svolgerà un’asta di biciclette, mentre in via Mazzini sarà possibile ammirare una esposizione di biciclette storiche. In piazza Matteotti ci saranno i gonfiabili e in via Mazzini la pesca a premi. Per tutta la giornata sbaracco. Sarà anche presente uno stand con il concorso “Frittella d’oro 2025”, in cui sarà possibile votare la miglior frittella. Organizza la Pro Loco con la collaborazione delle Botteghe di San Felice e il patrocinio del Comune.
LEGGI ANCHE:
- Incidente in tangenziale, auto si ribalta: grave una ragazza di 15 anni
- Anno santo e via Romea Imperiale, conferenza a San Possidonio
- San Felice, si festeggia il patrono con la Sagra della frittella
- Dopo 13 anni dal sisma, al via la ricostruzione della Torre Civica di Novi
- Bondeno, dopo il successo di “Houston, abbiamo un gomitolo”, grande attesa per il laboratorio creativo sull'incinetto
- Mercoledì 15 ottobre si elegge il nuovo segretario Cgil di Modena, presente Maurizio Landini
- "Dalla violenza puoi uscire" un dépliant informativo in sei lingue realizzato dalla Regione
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Abk Group, la produzione lascerà Finale Emilia