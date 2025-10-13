San Felice, si festeggia il patrono con la Sagra della frittella

SAN FELICE SUL PANARO - Domenica 19 ottobre si svolgerà a San Felice sul Panaro la Sagra della frittella, in occasione della festa del patrono, che si celebra venerdì 24 ottobre. La festa sarà completata dal ritorno, da mattino a sera, del mercatino delle antiche meraviglie dell’ingegno. Alle 10.30 ci sarà la messa nel piazzale della Rocca. Dalle 16 alle 17.30, in Largo Posta, burattini con spettacoli.

Alle 16.30 in piazzale Rocca si svolgerà un’asta di biciclette, mentre in via Mazzini sarà possibile ammirare una esposizione di biciclette storiche. In piazza Matteotti ci saranno i gonfiabili e in via Mazzini la pesca a premi. Per tutta la giornata sbaracco. Sarà anche presente uno stand con il concorso “Frittella d’oro 2025”, in cui sarà possibile votare la miglior frittella. Organizza la Pro Loco con la collaborazione delle Botteghe di San Felice e il patrocinio del Comune.

LEGGI ANCHE: