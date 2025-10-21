San Felice, una conferenza sulla sicurezza digitale
SAN FELICE SUL PANARO - “Sicurezza digitale: proteggere la privacy, prevenire frodi e difendersi da fake news” è il titolo della conferenza che si svolgerà lunedì 27 ottobre a San Felice sul Panaro, presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, dalle 14.15 alle 15.30.
Nel corso dell’incontro si parlerà di come tutelare le informazioni personali, evitare le frodi on line, difendersi dalle fake news. L’iniziativa è aperta a tutti, ma rivolta in particolare ai cittadini di 60 anni e oltre.
Si tratta dell’ultimo di quattro incontri per avvicinare le persone non più giovani a internet e al suo utilizzo nella vita quotidiana, nell’ambito dei progetti del Pnrr sulla facilitazione digitale ai cittadini, ai quali collabora il Comune di San Felice.
