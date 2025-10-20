Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
20 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > San Prospero > San Prospero, Vignali (FI): “Irregolarità nella ricostruzione post-sisma? Serve chiarezza”

San Prospero, Vignali (FI): “Irregolarità nella ricostruzione post-sisma? Serve chiarezza”

|20 Ottobre 2025 | Taglio basso, | San Prospero

SAN PROSPERO - Chiarire sulla gestione dei fondi pubblici collegati alla ricostruzione post-sisma nel Comune modenese di San Prospero. La richiesta arriva, con un’interrogazione alla Giunta regionale, da Pietro Vignali (Forza Italia).

“Il Comune di San Prospero – rimarca il consigliereè stato segnalato per presunte irregolarità amministrative in relazione a procedure gestionali e decisionali, adottate dall’amministrazione, relativamente alla ricostruzione post sisma”.

Prosegue: “Il Comune di San Prospero gestisce cantieri sul post sisma e ha ricevuto, anche dalla Regione Emilia-Romagna, numerosi contributi pubblici”. Conclude Vignali: “È, quindi, necessario che la Giunta regionale acquisisca elementi informativi circa la vicenda in questione, valutando l’opportunità di attivare le forme di monitoraggio e controllo previste dall’ordinamento sulla materia”.

Pietro Vignali

LEGGI ANCHE:

 

Ultim’ora

Notizie del giorno

San Prospero, Vignali (FI): "Irregolarità nella ricostruzione post-sisma? Serve chiarezza"
Politica
San Prospero, Vignali (FI): "Irregolarità nella ricostruzione post-sisma? Serve chiarezza"
"Il Comune è stato segnalato per presunte irregolarità amministrative in relazione a procedure gestionali e decisionali adottate dall’Amministrazione" afferma il consigliere regionale in un'interrogazione alla Giunta regionale
L'arcivescovo Castellucci a San Possidonio per la conferenza sulla Via Romea Imperiale
L'iniziativa
L'arcivescovo Castellucci a San Possidonio per la conferenza sulla Via Romea Imperiale
"Se riuscissimo a vivere di più il rapporto con il territorio a passo d’uomo, se cominciassimo ad amare anche il cammino e non solo la meta, la nostra vita si arricchirebbe" ha evidenziato don Erio
Modena, controlli in centro e nelle zone della movida: identificate 120 persone
Controlli sulle strade
Modena, controlli in centro e nelle zone della movida: identificate 120 persone
Notificata ad un cittadino uomo la misura di prevenzione del Daspo urbano, emessa dal questore lo scorso 30 settembre
Come difendersi dalle truffe, a Carpi incontro formativo con la cittadinanza
Da sapere
Come difendersi dalle truffe, a Carpi incontro formativo con la cittadinanza
L’appuntamento, che si è svolto sabato 18 ottobre, ha avuto un ottimo riscontro, con la partecipazione di 47 persone
Avis Provinciale Modena, inaugurato il nuovo polo logistico e presentati i nuovi mezzi
Taglio del nastro
Avis Provinciale Modena, inaugurato il nuovo polo logistico e presentati i nuovi mezzi
Si tratta di una struttura moderna e funzionale per raccolta, stoccaggio e distribuzione di sangue e materiali sanitari destinati a sedi comunali e centri trasfusionali
Hockey, Under 18 èlite: esordio difficile per gli Scomed Bomporto, ko contro il Milano Quanta
I risultati
Hockey, Under 18 èlite: esordio difficile per gli Scomed Bomporto, ko contro il Milano Quanta
La formazione bomportese esce sconfitta dal match contro i campioni d’Italia in carica
A Mirandola il Biomedical Valley Workshop & Gala su intelligenza artificiale e connessioni umane
L'incontro
A Mirandola il Biomedical Valley Workshop & Gala su intelligenza artificiale e connessioni umane
Si è svolto lo scorso 16 ottobre, confermandosi appuntamento di riferimento per il mondo biomedicale italiano ed europeo per discutere di nuove tecnologie
Volley, Stadium Mirandola ko 3-1 a Mantova nella prima gara del campionato di Serie A3
I risultati
Volley, Stadium Mirandola ko 3-1 a Mantova nella prima gara del campionato di Serie A3
Serata da dimenticare per la formazione mirandolese in occasione della prima trasferta della stagione
Bondeno, completata l’aggiudicazione dei lavori per il completamento della riqualificazione del centro sportivo “Bihac”
Il finanziamento
Bondeno, completata l’aggiudicazione dei lavori per il completamento della riqualificazione del centro sportivo “Bihac”
Nell’appalto è previsto anche l’impianto di videosorveglianza per monitorare gli accessi.
Modena, dal 21 ottobre in stradello Masetti senso unico alternato al passaggio a livello
Lavori in corso
Modena, dal 21 ottobre in stradello Masetti senso unico alternato al passaggio a livello
Il provvedimento per consentire lavori di manutenzione straordinaria.
"Come garantire l'universalismo sanitario nella nostra società", se ne parla a Medolla il 6 novembre
L'incontro
"Come garantire l'universalismo sanitario nella nostra società", se ne parla a Medolla il 6 novembre
Relatore della conferenza, organizzata dal circolo medico "M. Merighi", sarà il prof. Stefano Zamagni dell'Università di Bologna
Carpi, torna "Mezz’ora", la pausa pranzo ai Musei di Palazzo dei Pio
Vestiti, usciamo
Carpi, torna "Mezz’ora", la pausa pranzo ai Musei di Palazzo dei Pio
Dal 30 ottobre, per quattro giovedì, ripartono le visite guidate, alle 13.15 e alle 13.45, a una sala o un’opera che terminano con il cestino del pranzo
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

A Prato un sospettato serial killer di prostitute, chi è Vasile Frumuzache
A Prato un sospettato serial killer di prostitute, chi è Vasile Frumuzache
Pompei, scoperta una possibile torre in una domus
Pompei, scoperta una possibile torre in una domus
Femminicidio Pamela Genini, l'amica e socia Bartolotti: "Tornerò in prima fila per lei"
Femminicidio Pamela Genini, l'amica e socia Bartolotti: "Tornerò in prima fila per lei"
Musica, report Aiam: oltre 2 milioni di spettatori e 11 mila concerti in mille città
Musica, report Aiam: oltre 2 milioni di spettatori e 11 mila concerti in mille città
L'infortunio di Rune allarma i tennisti. Draper: "Ci spingiamo al limite"
L'infortunio di Rune allarma i tennisti. Draper: "Ci spingiamo al limite"
Suicidio 14enne a Latina, l'ufficio scolastico: "Nessuna conclusione disciplinare anticipata"
Suicidio 14enne a Latina, l'ufficio scolastico: "Nessuna conclusione disciplinare anticipata"
Ucraina, Zelensky chiede 25 sistemi Patriot. Trump: "Con Putin non parlato del Donbass"
Ucraina, Zelensky chiede 25 sistemi Patriot. Trump: "Con Putin non parlato del Donbass"
Il ds del Como: "Comprendo dubbi su partita con Milan in Australia, aspettiamo ok Fifa"
Il ds del Como: "Comprendo dubbi su partita con Milan in Australia, aspettiamo ok Fifa"
Dolore, infertilità e complicanze in gravidanza: alert sulle infezioni vaginali
Dolore, infertilità e complicanze in gravidanza: alert sulle infezioni vaginali
Tumori, in Europa 20 mln pazienti oncologici cronici, 'potenziare psiconcologia'
Tumori, in Europa 20 mln pazienti oncologici cronici, 'potenziare psiconcologia'
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, chi era l'autista morto
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, chi era l'autista morto
Attentato a Ranucci, il giornalista: "No a strumentalizzazioni politiche"
Attentato a Ranucci, il giornalista: "No a strumentalizzazioni politiche"
Omicidio a Torvaianica, arrestato latitante Altin Sinomati: "Pagò 150mila euro per uccidere 'Passerotto'"
Omicidio a Torvaianica, arrestato latitante Altin Sinomati: "Pagò 150mila euro per uccidere 'Passerotto'"
Bonus patente, oggi il click day: a chi è destinato, a quanto ammonta, come fare domanda
Bonus patente, oggi il click day: a chi è destinato, a quanto ammonta, come fare domanda
Louvre riapre ai visitatori. Darmanin: "Furto dà immagine pessima della Francia"
Louvre riapre ai visitatori. Darmanin: "Furto dà immagine pessima della Francia"
Meloni: "Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket inaccettabile e folle"
Meloni: "Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket inaccettabile e folle"
StatisticAll 2025, Fornasier (Confindustria Veneto): "I giovani se ne vanno perchè mancano pezzi al nostro puzzle territoriale"
StatisticAll 2025, Fornasier (Confindustria Veneto): "I giovani se ne vanno perchè mancano pezzi al nostro puzzle territoriale"
Bolivia, eletto presidente di centrodestra Paz: finiscono 20 anni di socialismo
Bolivia, eletto presidente di centrodestra Paz: finiscono 20 anni di socialismo
Piogge e temporali violenti, cambio meteo netto sull'Italia: le previsioni
Piogge e temporali violenti, cambio meteo netto sull'Italia: le previsioni
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo

SALUTE

Sanità, a Kamel Ghribi il premio Dea Roma al gala del Niaf
Sanità, a Kamel Ghribi il premio Dea Roma al gala del Niaf
Torino, rimosso cancro prostata con robot e incisione di soli 3,5 cm sul paziente sveglio
Torino, rimosso cancro prostata con robot e incisione di soli 3,5 cm sul paziente sveglio
Microbiota target longevità, Ddl per l’accesso alle cure pazienti con disbiosi intestinale
Microbiota target longevità, Ddl per l’accesso alle cure pazienti con disbiosi intestinale
Migliorare la valutazione della postura in contesti clinici e sportivi, azienda di Guidonia fa scuola nel mondo
Migliorare la valutazione della postura in contesti clinici e sportivi, azienda di Guidonia fa scuola nel mondo
Disturbi alimentari e psicofarmaci: "Falsi miti sui social creano trend pericolosi". L'allarme arriva dagli esperti di Lilac-Centro Dca
Disturbi alimentari e psicofarmaci: "Falsi miti sui social creano trend pericolosi". L'allarme arriva dagli esperti di Lilac-Centro Dca
Salute, comuni abitudini che falsano esami e test, medici svelano quali sono
Salute, comuni abitudini che falsano esami e test, medici svelano quali sono
Salvare il Ssn, la proposta di Vaia: "Va potenziato non indebolito, serve welfare integrato, moderno e umano"
Salvare il Ssn, la proposta di Vaia: "Va potenziato non indebolito, serve welfare integrato, moderno e umano"
Malattie rare, arriva la prima serie di podcast che dà voce all'Atassia di Friedreich
Malattie rare, arriva la prima serie di podcast che dà voce all'Atassia di Friedreich
Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica, ok Ue a nuova terapia  
Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica, ok Ue a nuova terapia  
Puglia terza regione per Mici, fa tappa a Bari l'Academy per giovani gastroenterologi 
Puglia terza regione per Mici, fa tappa a Bari l'Academy per giovani gastroenterologi 
50 anni di Italpol Vigilianza, a Roma serata di solidarietà a favore di Komen Italia
50 anni di Italpol Vigilianza, a Roma serata di solidarietà a favore di Komen Italia
'Il cuore del VI municipio', al via progetto prevenzione cardiovascolare per over65
'Il cuore del VI municipio', al via progetto prevenzione cardiovascolare per over65

Sul Panaro on air

    • WatchTurismo nella Bassa Modenese, aprono 16 punti informativi in otto Comuni
    • WatchDenunciato minorenne per truffa ad un'anziana: parla Mario Paternoster capo della Polizia di Stato
    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo

    • ATTUALITÀ

    Maxi-down globale: anche Amazon coinvolta, problemi di accesso e servizi AWS in crisi
    Maxi-down globale: anche Amazon coinvolta, problemi di accesso e servizi AWS in crisi
    Canva in difficoltà: segnalazioni di malfunzionamenti e accessi rallentati
    Canva in difficoltà: segnalazioni di malfunzionamenti e accessi rallentati
    StatisticAll 2025: dati e AI ridisegnano il futuro del lavoro giovanile
    StatisticAll 2025: dati e AI ridisegnano il futuro del lavoro giovanile
    KTM 990 RC R 2026: la nuova Supersport di Mattighofen
    KTM 990 RC R 2026: la nuova Supersport di Mattighofen
    Audi e-tron GT quattro FISI: sportività elettrica e stile inedito a Trento
    Audi e-tron GT quattro FISI: sportività elettrica e stile inedito a Trento
    PEUGEOT semplifica la mobilità elettrica
    PEUGEOT semplifica la mobilità elettrica
    Fleet Pro 2025: il diesel domina ancora, ma l’elettrificazione è partita
    Fleet Pro 2025: il diesel domina ancora, ma l’elettrificazione è partita
    MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025: eleganza e creatività britannica
    MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025: eleganza e creatività britannica
    Ferrari SC40: quando il mito incontra l’unicità
    Ferrari SC40: quando il mito incontra l’unicità
    Cardiff frena i SUV, i veicoli di grandi dimensioni sono altamente inquinanti
    Nuova Nissan LEAF: l’elettrico che cambia le regole del viaggio
    Nuova Nissan LEAF: l’elettrico che cambia le regole del viaggio
    Neopatentati: 1 milione di genitori pronti a cambiare auto
    Neopatentati: 1 milione di genitori pronti a cambiare auto

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    La storia
    Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
    Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi