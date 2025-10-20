San Prospero, Vignali (FI): “Irregolarità nella ricostruzione post-sisma? Serve chiarezza”
SAN PROSPERO - Chiarire sulla gestione dei fondi pubblici collegati alla ricostruzione post-sisma nel Comune modenese di San Prospero. La richiesta arriva, con un’interrogazione alla Giunta regionale, da Pietro Vignali (Forza Italia).
“Il Comune di San Prospero – rimarca il consigliere – è stato segnalato per presunte irregolarità amministrative in relazione a procedure gestionali e decisionali, adottate dall’amministrazione, relativamente alla ricostruzione post sisma”.
Prosegue: “Il Comune di San Prospero gestisce cantieri sul post sisma e ha ricevuto, anche dalla Regione Emilia-Romagna, numerosi contributi pubblici”. Conclude Vignali: “È, quindi, necessario che la Giunta regionale acquisisca elementi informativi circa la vicenda in questione, valutando l’opportunità di attivare le forme di monitoraggio e controllo previste dall’ordinamento sulla materia”.
