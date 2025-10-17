San Prospero, violento scontro tra due auto all’incrocio tra via Due Madonne e via San Geminiano

SAN PROSPERO - Un grave incidente è avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 17 ottobre, a San Prospero, all'incrocio tra le vie Due Madonne e San Geminiano. Stando alle prime ricostruzioni di quanto avvenuto, due auto si sarebbero scontrate a causa del mancato rispetto di una precedenza: l'impatto sarebbe stato violento, tanto che, secondo le testimonianze raccolte, le auto si sarebbero ribaltate.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e i sanitari del 118: non sono ancora note le condizioni delle persone che si trovavano a bordo delle vetture coinvolte nell'impatto.

LEGGI ANCHE: