Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
03 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Cavezzo > Sciopero, possibili disagi per autobus e corriere

Sciopero, possibili disagi per autobus e corriere

|3 Ottobre 2025 | Cavezzo

SCIOPERO GENERALE DI 24 ORE INDETTO PER VENERDI’ 3 OTTOBRE

Possibili disagi per gli utenti dei servizi Seta delle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza

 

SETA S.p.A. rende noto che per la giornata di venerdì 3 ottobre, è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore dalle Organizzazioni Sindacali USB-Unione Sindacale di Base, SGB e FILT-CGIL. L'adesione allo sciopero da parte dei lavoratori SETA dei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza potrebbe compromettere la regolarità del servizio di trasporto pubblico, con modalità differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento.

 

BACINO PROVINCIALE DI MODENA

Servizi urbani di Modena, Carpi, Sassuolo: servizio garantito dalle ore 06:30 alle ore 08:30 e dalle ore 12:00 alle ore 16:00. Possibili astensioni nelle restanti fasce orarie.

Servizio extraurbano: servizio garantito dalle ore 06:00 alle ore 08:30 e dalle ore 12:30 alle ore 16:00. Possibili astensioni nelle restanti fasce orarie.

BACINO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA                                                                                                      

Servizio urbano ed extraurbano:  possibili astensioni dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 fino al termine del servizio.

 

BACINO PROVINCIALE DI PIACENZA

Servizio urbano: servizio garantito dalle ore 07:01 alle ore 09:59 e dalle ore 12:01 alle ore 14:59 (sono garantite le corse in partenza dal capolinea dalle ore 06:45 fino alle ore 09:45 e dalle ore 11:45 fino alle ore 14:45).

Servizio suburbano ed extraurbano: servizio garantito fino alle ore 08:29 e dalle ore 12:01 alle ore 14:59 (sono garantite le corse in partenza dal capolinea fino alle ore 08:00 e dalle ore 11:31 fino alle ore 14:30).

 

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie presenti alle fermate e pubblicate nella sezione "Linee" del sito internet www.setaweb.it. Informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme Apple e Android. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito internet di Seta.

 

Per ogni ulteriore informazione gli utenti possono contattare SETA al numero telefonico 840 000 216 oppure via WhatsApp al numero 334 2194058.

 

 

Ultim’ora

Notizie del giorno

Croce Blu, riparte il progetto “Anche tu puoi” di ascolto psicologico gratuito a Carpi
Salute
Croce Blu, riparte il progetto “Anche tu puoi” di ascolto psicologico gratuito a Carpi
Accogliere chi vive momenti di difficoltà, offrire ascolto e supporto senza giudicare: è questa la missione del progetto
Modena torna ai tempi di Napoleone: rievocazioni storiche il 4 e 5 ottobre
La storia
Modena torna ai tempi di Napoleone: rievocazioni storiche il 4 e 5 ottobre
La prima giornata è dedicata al 1797, quando Modena ospitò il Congresso Cispadano, passo decisivo verso il Risorgimento italiano
Giorgio Verrini nuovo consigliere di Carpi a Colori, subentra a Marco Di Nardo
Politica
Giorgio Verrini nuovo consigliere di Carpi a Colori, subentra a Marco Di Nardo
Medico in pensione, è alla sua terza esperienza nel Consiglio comunale di Carpi
“Un Cantuccio di Pace”, i volontari di Emergency in piazza fino a domenica per la Giornata del dono
Il contributo
“Un Cantuccio di Pace”, i volontari di Emergency in piazza fino a domenica per la Giornata del dono
L’iniziativa rappresenta un gesto concreto per aiutare le persone colpite dal conflitto e contribuire alle attività dell’ong sul fronte sanitario.
Cavezzo capitale delle due ruote: oltre 400 giovani biker per una domenica di sport e passione
Sport
Cavezzo capitale delle due ruote: oltre 400 giovani biker per una domenica di sport e passione
Una giornata interamente dedicata ai piccoli campioni, dai 5 ai 12 anni provenienti da tutta l’Emilia-Romagna che si sfideranno sui percorsi del Bike Park Spaccagambe
Messi a bando 315mila euro per rigenerare gli spazi verdi pubblici
Il finanziamento
Messi a bando 315mila euro per rigenerare gli spazi verdi pubblici
E' promosso dalla Fondazione di Modena ed è rivolto ai parchi di diversi Comuni, tra cui Nonantola, Ravarino, Bomporto e Bastiglia
PD Modena Città, si è insediata ieri sera la squadra del segretario cittadino Diego Lenzini
Politica
PD Modena Città, si è insediata ieri sera la squadra del segretario cittadino Diego Lenzini
Tra gli altri, Anna De Lillo e Carmelo Belardo vicesegretari, Stefano Manicardi confermato tesoriere
Domenica Pranzo in rosa ai Laghetti d San Felice
Vestiti
Domenica Pranzo in rosa ai Laghetti d San Felice
L’iniziativa rientra nell’ambito degli appuntamenti per l’Ottobre Rosa, il mese della prevenzione dei tumori femminili
Abbonamenti non riconosciuti e corse fantasma: Seta, quando viaggiare diventa un percorso a ostacoli
L'inchiesta
Abbonamenti non riconosciuti e corse fantasma: Seta, quando viaggiare diventa un percorso a ostacoli
Da settimane piovono segnalazioni di disservizi, a partire dagli studenti delle superiori, costretti ad esempio a pagare multe perché i loro abbonamenti online non risultavano attivi al controllo. E c'è chi viene lasciato a terra
Nuovo impianto 5G a San Felice, fino al 23 ottobre è possibile presentare opposizione
Da sapere
Nuovo impianto 5G a San Felice, fino al 23 ottobre è possibile presentare opposizione
Sorgerà in in via Costa Giani
La storia della Ferrari negli scatti di Mimmo Frassineti
Il punto
La storia della Ferrari negli scatti di Mimmo Frassineti
La mostra è in corso fino al 16 novembre al Palazzo dei Musei di Modena, dove  sono esposti oltre sessanta scatti realizzati nel 1980 e nel 2024 presso lo storico stabilimento di Maranello
Sciopero, possibili disagi per autobus e corriere
Il punto
Sciopero, possibili disagi per autobus e corriere
Il servizio extraurbano è garantito dalle ore 06:00 alle ore 08:30 e dalle ore 12:30 alle ore 16:00. Possibili astensioni nelle restanti fasce orarie.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Flotilla, ministro Ben Gvir ad Ashdod: "Attivisti terroristi"
Flotilla, ministro Ben Gvir ad Ashdod: "Attivisti terroristi"
Monaco, riapre aeroporto dopo allarme droni. Russia danneggia infrastrutture ucraine
Monaco, riapre aeroporto dopo allarme droni. Russia danneggia infrastrutture ucraine
Maltempo nel weekend, in arrivo piogge e venti forti: ecco quando e dove
Maltempo nel weekend, in arrivo piogge e venti forti: ecco quando e dove
Nubifragio a Brindisi, disperso 63enne: recuperata auto
Nubifragio a Brindisi, disperso 63enne: recuperata auto
Sciopero generale e manifestazioni oggi in tutta Italia per Gaza e Flotilla: le news in diretta
Sciopero generale e manifestazioni oggi in tutta Italia per Gaza e Flotilla: le news in diretta
Flotilla, liberi i parlamentari italiani fermati in Israele
Il dibattito
Flotilla, liberi i parlamentari italiani fermati in Israele
Tale e Quale Show, stasera 3 ottobre: ospiti e anticipazioni
Tale e Quale Show, stasera 3 ottobre: ospiti e anticipazioni
Sciopero generale oggi 3 ottobre, Italia si ferma: oltre 100 cortei per Flotilla e Gaza
L'incontro
Sciopero generale oggi 3 ottobre, Italia si ferma: oltre 100 cortei per Flotilla e Gaza
Tra scudo anti-droni e Flotilla, Meloni punge le opposizioni: "Sciopero? Vogliono il weekend lungo"
Tra scudo anti-droni e Flotilla, Meloni punge le opposizioni: "Sciopero? Vogliono il weekend lungo"
Flotilla, 46 italiani fermati da Israele. Dal carcere all'espulsione, cosa succede
Punto
Flotilla, 46 italiani fermati da Israele. Dal carcere all'espulsione, cosa succede
Tra loro ci sono quattro parlamentari e tre giornalisti, stanno tutti bene. Potrebbero far ritorno a casa in tempi brevissimi: l'iter dopo lo stop in mare è partito e le procedure potrebbero concludersi con relativa rapidità per chi accetterà l'espulsione dal paese ebraico
Sciopero generale di oggi è illegittimo, Salvini: "Sanzioni ridicole"
Sciopero generale di oggi è illegittimo, Salvini: "Sanzioni ridicole"
Putin e i numeri della guerra: "Russia avanti tutta, lo dicono i dati"
Putin e i numeri della guerra: "Russia avanti tutta, lo dicono i dati"
Conference League, Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0: prima vittoria per Pioli
Conference League, Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0: prima vittoria per Pioli
Musk, patrimonio record: è il primo a superare 500 miliardi
Musk, patrimonio record: è il primo a superare 500 miliardi
Europa League, Roma-Lille 0-1: giallorossi sbagliano un rigore 3 volte
Europa League, Roma-Lille 0-1: giallorossi sbagliano un rigore 3 volte
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 ottobre
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 ottobre
Russia, l'allarme di Rutte: "Nuovi missili di Putin potrebbero colpire Roma o Londra"
Russia, l'allarme di Rutte: "Nuovi missili di Putin potrebbero colpire Roma o Londra"
Flotilla, proteste in Italia: cortei a Roma e Milano, disordini a Bologna. Polizia sventa blitz a Triste
Flotilla, proteste in Italia: cortei a Roma e Milano, disordini a Bologna. Polizia sventa blitz a Triste
Webuild, Evolutio: 120 anni d'Italia raccontati attraverso le sue infrastrutture
Webuild, Evolutio: 120 anni d'Italia raccontati attraverso le sue infrastrutture
Sinner di... terracotta, Shanghai omaggia Jannik con una statua
Sinner di... terracotta, Shanghai omaggia Jannik con una statua

Rubriche

Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo

SALUTE

Alimentazione, Lancet: "Produce 30% emissioni gas serra e per 3,7 mld persone no cibi sani"
Alimentazione, Lancet: "Produce 30% emissioni gas serra e per 3,7 mld persone no cibi sani"
Fumo, cardiologo Fedele: "Più certezze su efficacia dispositivi alternativi nel ridurre rischi"
Fumo, medici su dispositivi alternativi: "Riducono danno e aiutano a smettere"
Fumo, medici su dispositivi alternativi: "Riducono danno e aiutano a smettere"
Fumo, Bates: "Fallimento politiche Oms per ridurlo, serve cambio di strategia"
Fumo, Bates: "Fallimento politiche Oms per ridurlo, serve cambio di strategia"
Fumo, esperti: "Riduzione del danno è prevenzione, Ue apra a strategie alternative'
Fumo, esperti: "Riduzione del danno è prevenzione, Ue apra a strategie alternative'
Farmaci, dall'Italia un anticorpo contro il superbatterio Klebsiella pneumoniae
Farmaci, dall'Italia un anticorpo contro il superbatterio Klebsiella pneumoniae
Milano, impianto compassionevole di valvola tricuspide salva anziana calabrese
Milano, impianto compassionevole di valvola tricuspide salva anziana calabrese
Chirurgia, a Torino 'primo intervento al mondo di re-innervazione peniena'
Chirurgia, a Torino 'primo intervento al mondo di re-innervazione peniena'
Tumori: ricerca ematologica tra qualità della vita e Ai, a Roma meeting internazionale Ail-Gimema
Tumori: ricerca ematologica tra qualità della vita e Ai, a Roma meeting internazionale Ail-Gimema
Dall'Italia all'Africa un ponte per definire percorso materno-infantile
Dall'Italia all'Africa un ponte per definire percorso materno-infantile
Galletti (Novo Nordisk Italia): "La legge sull'obesità è un traguardo storico per la salute pubblica"
Galletti (Novo Nordisk Italia): "La legge sull'obesità è un traguardo storico per la salute pubblica"
Giornata del caffè, immunologo: "Dal cervello al microbiota ecco come ci aiuta"
Giornata del caffè, immunologo: "Dal cervello al microbiota ecco come ci aiuta"

Sul Panaro on air

    • WatchDue nuovi angiografi installati all'ospedale civile di Baggiovara
    • Watch🎬✨ Tresigallo diventa un set a cielo aperto: i sanfeliciani portano Sogni Cinema e Illusione
    • WatchLe Ferrari nella storia, viaggio nella mostra “Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari” a Modena

    • ATTUALITÀ

    Elon Musk contro Netflix: non vuole personaggi trans nelle serie
    Elon Musk contro Netflix: non vuole personaggi trans nelle serie
    Sciopero, il giuslavorista: "Legge tutela anche diritti utenti allo stesso modo"
    Sciopero, il giuslavorista: "Legge tutela anche diritti utenti allo stesso modo"
    Leapmotor da record, supera quota 1 mln vetture e in terzo trim. fa +102%
    Leapmotor da record, supera quota 1 mln vetture e in terzo trim. fa +102%
    Cni, i porti sono nodi infrastrutturali strategici per il Paese
    Cni, i porti sono nodi infrastrutturali strategici per il Paese
    Mg chiude i primi nove mesi a +31% grazie a offerta multi-tecnologia
    Mg chiude i primi nove mesi a +31% grazie a offerta multi-tecnologia
    Che cos'è e come funziona Haul, il nuovo servizio di Amazon che fa tremare Temu
    Che cos'è e come funziona Haul, il nuovo servizio di Amazon che fa tremare Temu
    Katsuhiro Harada in Italia: il producer di Tekken sarà a Game Ground 2025 a Bolzano
    Katsuhiro Harada in Italia: il producer di Tekken sarà a Game Ground 2025 a Bolzano
    Startup: nasce Resellify, fashiontech che semplifica re-commerce nel mercato del second-hand
    Startup: nasce Resellify, fashiontech che semplifica re-commerce nel mercato del second-hand
    Food, nella 'green cuisine' la nuova tendenza è la carne del bosco
    Food, nella 'green cuisine' la nuova tendenza è la carne del bosco
    Ghost of Yotei, intervista con il co-director del nuovo kolossal su PS5
    Ghost of Yotei, intervista con il co-director del nuovo kolossal su PS5
    Per Volvo +1% globale a settembre, casa festeggia 1 mln di plug-in vendute
    Per Volvo +1% globale a settembre, casa festeggia 1 mln di plug-in vendute
    Clima, Corvaro: "Puntare su inclusività tecnologica e approccio multilaterale"

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Il contributo
    Da Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile a Carpi
    Fin dalla sua nascita l’associazione ha realizzato interventi di questo tipo, a partire dal primo progetto a Baggiovara, fino ad arrivare quest’anno alla donazione di quattro nuovi defibrillatori, collocati a Carpi, Modena, Formigine e Nonantola
    La storia
    Preleva 1.600 euro e perde il borsello in centro: una cittadina onesta lo trova e le viene restituito
    Trovando il borsello abbandonato in strada, la cittadina ha deciso senza esitazione di recarsi presso la Stazione dei Carabinieri, consegnandolo con tutto il contenuto intatto.
    Salute
    Digiuno intermittente funziona e aiuta anche il cuore, lo 'studio degli studi'
    Effetti positivi in particolare sulla circonferenza della vita, sui livelli di colesterolo e trigliceridi e sulla proteina C-reattiva, un indicatore di infiammazione

    Curiosità

    Oggi è la festa dei nonni, perché sono fondamentali per famiglia e società
    Approfondimento
    Oggi è la festa dei nonni, perché sono fondamentali per famiglia e società
    L'Unicef dice che: "La loro capacità di contenimento affettivo, di ascolto e accoglienza nella logica di un tempo disteso, la loro funzione di deposito della memoria familiare e sociale rende il loro rapporto con i nipoti particolarmente fecondo"
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

    chiudi