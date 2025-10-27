Serie C, Carpi: al via il sondaggio per eleggere il miglior calciatore del campionato, 10 i candidati biancorossi
Entra nel vivo il C Gold Award 2025, il sondaggio nazionale nato per celebrare i protagonisti della Serie C e valorizzare il calcio emergente italiano. Coinvolte 60 squadre, 600 calciatori, 3 Gironi e migliaia di tifosi pronti a partecipare.
Con la conclusione della fase di pre-selezione giornalistica, curata da Lacasadic.com, sono stati individuati i 600 calciatori ufficialmente candidati al sondaggio, tra cui 10 del Carpi, scelti tra tutte le squadre della Lega Pro.
A questi si aggiungono i tre migliori giocatori assoluti del campionato, selezionati in base al percorso complessivo e ai risultati ottenuti nel corso della carriera, che accederanno direttamente alla fase finale di votazione:
-
Filippo Costa (LR Vicenza) – Difensore
-
Antonio Gala (Campobasso) – Centrocampista
-
Dominic Vavassori (Atalanta U23) – Attaccante
L’elenco completo dei 600 calciatori selezionati è disponibile sul sito ufficiale del progetto. Consulta la lista qui
Il Carpi nel C Gold Award 2025 - I 10 candidati
Il Carpi partecipa all’edizione 2025 del C Gold Award. Ecco i 10 candidati selezionati (da regolamento: 1 portiere, 3 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti):
Matteo Sorzi - Portiere
Lorenzo Lombardi - Difensore
Tommaso Panelli - Difensore
Davide Zagnoni - Difensore
Federico Casarini - Centrocampista
Matteo Figoli - Centrocampista
Mohamed Toure - Centrocampista
Matteo Cortesi - Attaccante
Leonardo Stanzani - Attaccante
Erik Gerbi - Attaccante
I tifosi potranno prendere parte alla votazione ufficiale a partire da Novembre, sostenendo i calciatori biancorossi scelti dalla stampa specializzata.
Un’occasione per premiare l’impegno e il talento dei giocatori e, al tempo stesso, per rendere omaggio alla passione di una piazza che continua a lasciare il segno nel calcio italiano.
L’apertura delle preferenze per il Girone A
Con la conclusione della selezione giornalistica, prende ora il via la seconda fase del C Gold Award 2025: la partecipazione al sondaggio da parte dei tifosi, che potranno esprimere la propria preferenza per il miglior calciatore del Girone A attraverso il sito ufficiale https://affidabile.
Le votazioni si apriranno il 29 ottobre e si chiuderanno il 09 novembre. Seguiranno poi le votazioni per il Girone B.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: i tifosi potranno sostenere i protagonisti della propria squadra, contribuendo a valorizzare i calciatori della Serie C e a determinare chi sarà il migliore del campionato 2025.
Durante tutto il periodo del sondaggio verranno pubblicati aggiornamenti, classifiche provvisorie e statistiche sui giocatori più votati, per raccontare in tempo reale l’evoluzione dell’iniziativa
Un progetto che valorizza il calcio emergente
Il C Gold Award 2025 non è solo un sondaggio, ma un'iniziativa che valorizza il calcio di Serie C, mettendo in evidenza i migliori talenti e riconoscendo l’impegno dei calciatori che, con professionalità e dedizione, contribuiscono al successo del campionato.
L’obiettivo è fornire visibilità ai protagonisti della Lega Pro, evidenziando il valore tecnico e professionale di chi rappresenta il calcio italiano nelle sue categorie emergenti.
Il percorso del C Gold Award proseguirà nei prossimi mesi con le successive fasi di voto per i Gironi B e C, fino alla fase finale prevista nel mese di gennaio 2026, quando sarà annunciato il miglior calciatore della Serie C 2025.
