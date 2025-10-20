Sicurezza a Carpi, “Patto per il Nord” risponde alla “Lega”: “Violenza non è mai la risposta, ma le leggi vanno fatte rispettare”

CARPI - Nota stampa di "Patto per il Nord" sul tema sicurezza a Carpi:

"Di fronte alle dichiarazioni della Lega Salvini Premier di Carpi e all’ennesimo appello al “pugno duro”, il Patto per il Nord Modena ritiene necessario riportare il dibattito su un piano serio e concreto. La violenza non è mai la risposta, ma lo Stato deve tornare a far rispettare le regole, cambiare quelle che non funzionano e dare strumenti veri a chi ogni giorno tutela la sicurezza dei cittadini. Da troppi anni la Lega Salvini premier parla per slogan, promettendo ordine e fermezza, ma oggi è al governo e ha la possibilità – e il dovere – di agire. I cittadini non hanno bisogno di propaganda, ma di leggi nuove, efficaci e applicabili. Serve affrontare i problemi veri, partendo da quelli che ogni giorno creano ingiustizia e impunità. Il primo nodo è quello dei minori: in Italia chi ha meno di 14 anni non è mai imputabile, e anche nella fascia tra i 14 e i 18 anni le sanzioni sono spesso inefficaci. È necessario un sistema che preveda percorsi educativi obbligatori ma anche misure restrittive certe, perché chi delinque non possa sentirsi libero di agire senza conseguenze. L’obiettivo deve essere duplice: punire chi sbaglia e, allo stesso tempo, recuperarlo attraverso percorsi di educazione e responsabilità.

Il secondo problema riguarda il sistema carcerario, ormai al collasso. Le strutture esistenti sono insufficienti, sovraffollate e prive di reali programmi di recupero. È indispensabile aumentare il numero delle carceri, costruire nuovi centri per i minori, e garantire luoghi di detenzione dove la pena non sia solo punitiva, ma anche rieducativa. Per farlo servono investimenti, programmazione e la volontà politica di rimettere al centro il valore della legalità e del rispetto delle regole. Altro nodo critico è l’abuso delle misure alternative: troppi condannati scontano la pena ai domiciliari, spesso senza reali controlli, trasformando quella che dovrebbe essere una misura correttiva in una vera e propria beffa per chi rispetta la legge.