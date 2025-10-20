Sicurezza a Carpi, “Patto per il Nord” risponde alla “Lega”: “Violenza non è mai la risposta, ma le leggi vanno fatte rispettare”
CARPI - Nota stampa di "Patto per il Nord" sul tema sicurezza a Carpi:
"Di fronte alle dichiarazioni della Lega Salvini Premier di Carpi e all’ennesimo appello al “pugno duro”, il Patto per il Nord Modena ritiene necessario riportare il dibattito su un piano serio e concreto. La violenza non è mai la risposta, ma lo Stato deve tornare a far rispettare le regole, cambiare quelle che non funzionano e dare strumenti veri a chi ogni giorno tutela la sicurezza dei cittadini. Da troppi anni la Lega Salvini premier parla per slogan, promettendo ordine e fermezza, ma oggi è al governo e ha la possibilità – e il dovere – di agire. I cittadini non hanno bisogno di propaganda, ma di leggi nuove, efficaci e applicabili. Serve affrontare i problemi veri, partendo da quelli che ogni giorno creano ingiustizia e impunità. Il primo nodo è quello dei minori: in Italia chi ha meno di 14 anni non è mai imputabile, e anche nella fascia tra i 14 e i 18 anni le sanzioni sono spesso inefficaci. È necessario un sistema che preveda percorsi educativi obbligatori ma anche misure restrittive certe, perché chi delinque non possa sentirsi libero di agire senza conseguenze. L’obiettivo deve essere duplice: punire chi sbaglia e, allo stesso tempo, recuperarlo attraverso percorsi di educazione e responsabilità.Il secondo problema riguarda il sistema carcerario, ormai al collasso. Le strutture esistenti sono insufficienti, sovraffollate e prive di reali programmi di recupero. È indispensabile aumentare il numero delle carceri, costruire nuovi centri per i minori, e garantire luoghi di detenzione dove la pena non sia solo punitiva, ma anche rieducativa. Per farlo servono investimenti, programmazione e la volontà politica di rimettere al centro il valore della legalità e del rispetto delle regole. Altro nodo critico è l’abuso delle misure alternative: troppi condannati scontano la pena ai domiciliari, spesso senza reali controlli, trasformando quella che dovrebbe essere una misura correttiva in una vera e propria beffa per chi rispetta la legge.
Non si può parlare di certezza della pena se, il giorno dopo un arresto, il responsabile di un reato torna libero di circolare. Occorre introdurre criteri più rigidi, verifiche costanti e il monitoraggio elettronico obbligatorio per i casi più gravi. Serve inoltre una riforma della giustizia che renda i giudici più responsabili e consapevoli del loro ruolo sociale. È inaccettabile che decisioni inspiegabili rimettano in libertà persone pericolose con motivazioni deboli o formali. Lo Stato deve garantire equilibrio, ma anche fermezza, perché la libertà non può diventare sinonimo di impunità.Infine, è urgente potenziare le forze dell’ordine sul territorio, riducendo la burocrazia che tiene troppi agenti negli uffici e troppo pochi per strada. La sicurezza reale nasce dalla presenza costante dello Stato, dal controllo delle aree sensibili e da un lavoro coordinato tra Comune, Prefettura e cittadini. Il Patto per il Nord Modena chiede che chi governa a Roma smetta di fare proclami e si assuma la responsabilità di cambiare davvero le leggi. Non servono pedate o slogan: servono norme chiare, pene certe, strumenti adeguati e strutture capaci di rieducare. Solo così si potrà restituire ai cittadini di Carpi, e a tutti i modenesi, il diritto di vivere in sicurezza e serenità".
