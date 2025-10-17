Carpi, baby gang accerchia e prova a derubare un gruppo di 14enni vicino al Duomo
CARPI - Come riporta la "Gazzetta di Modena", nella serata di domenica 12 ottobre un gruppo di ragazzi di 14 anni è stato accerchiato e "messo al muro" da una baby gang in un vicolo nei pressi del Duomo di Carpi, in pieno centro storico. Obiettivo degli aggressori era quello di derubare le giovani vittime, cercando in particolare denaro in contanti, senza essere interessati, invece, ai cellulari.
Proprio lo zio di uno dei ragazzi vittima dell'aggressione - si legge sulla "Gazzetta di Modena" - ha creato una pagina social chiamata "Rivoglio la mia città", che ha l'intento di coinvolgere altri cittadini per organizzare turni per fare qualche giro in centro nelle zone critiche e provare a dissuadere le baby gang che mettono a rischio la tranquillità delle persone.
