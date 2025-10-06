Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: “Rafforzeremo accesso a screening”

(Adnkronos) - Fa tappa a Palazzo Lombardia il camper della prevenzione di Ottobre rosa, mese dedicato a sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori femminili e a promuovere stili di vita consapevoli. L'obiettivo principale della campagna, organizzata dall'associazione Salute Donna Onlus, è incoraggiare controlli regolari e favorire l'informazione sui percorsi diagnostici e terapeutici offerti sul territorio lombardo. All'inaugurazione delle attività sono intervenuti il presidente Attilio Fontana, gli assessori regionali Francesca Caruso (Cultura), Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione) ed Elena Lucchini (Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità), la presidente di Salute Donna Anna Maria Mancuso e l'ex calciatore Roberto Bettega. 'Ottobre in salute' è un viaggio lungo 1 mese con specialisti e volontari, un'esperienza unica che consente di offrire gratuitamente visite specialistiche al seno, si legge in una nota di Palazzo Lombardia. Lo scopo è portare la prevenzione in tanti piccoli e grandi centri della Lombardia e anche in altre Regioni con camper attrezzati. Nel 2024 sono state effettuate 1.685 visite in 18 piazze italiane. In Regione il camper sarà presente anche nelle giornate del 7, 13 e 14 ottobre per proseguire le attività di prevenzione e sensibilizzazione. "Queste iniziative rappresentano un pilastro concreto delle nostre politiche di prevenzione - ha dichiarato il governatore Fontana - Meritano un sentito ringraziamento l'associazione Salute Donna e le volontarie, il cui impegno quotidiano rende possibile avvicinare i servizi alle persone e promuovere controlli tempestivi. La prevenzione è la strada più efficace per contrastare il tumore al seno e l'andamento dei dati lo conferma in modo tangibile. Come Regione Lombardia stiamo lavorando con continuità per rafforzare l'accesso agli screening e accompagnare le cittadine lungo percorsi chiari e rapidi. L'obiettivo è incrementare ulteriormente le percentuali di partecipazione: molto è stato fatto negli ultimi anni, ma intendiamo proseguire con determinazione per ampliare ancora la platea e migliorare gli esiti di salute".  "Credo sia un onore per la Regione ospitare il camper di Salute Donna in piazza Città di Lombardia - ha aggiunto Fermi - L'obiettivo di questa iniziativa è infatti portare la prevenzione in tanti centri della nostra Regione e partire dal nostra sede credo abbia un valore anche simbolico. La prevenzione è importante ed è giusto sottolinearlo sempre e con forza: ci aiuta a migliorare la qualità della vita, allungare l'aspettativa di vita e ridurre i costi sanitari attraverso la promozione di stili di vita sani". "Ho voluto portare il mio saluto e il mio plauso all'iniziativa promossa da Odv Salute Donna che come ogni anno, in occasione della campagna mondiale per il mese della prevenzione del tumore al seno, organizza visite senologiche gratuite su un'unità mobile che sosterà in varie piazze della Lombardia - ha ricordato Lucchini - Dal 2019 Regione Lombardia ha consolidato una misura per la tutela della salute, dell'autostima e del benessere dell'individuo e della famiglia. La misura è rivolta a persone sottoposte a terapie oncologiche, chemioterapiche e radioterapiche affette da alopecia in conseguenza di tali terapie, e prevede il riconoscimento di un contributo per l'acquisto di una parrucca (fino a 250 euro a persona) e per l'acquisto di protesi tricologiche (fino a 400 euro). Ad oggi le domande ammesse sono state 2.449 e siamo al lavoro per rinnovare la misura". "Crediamo profondamente nella cultura della prevenzione e della sensibilizzazione, perché è qui che si costruisce la tutela della salute pubblica nel lungo periodo - ha sottolineato Caruso - Per questo siamo al fianco di iniziative come questa, esempi virtuosi di come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa tradursi in un aiuto concreto, vicino alle persone e ai loro bisogni reali. La lotta contro il tumore al seno si vince con la prevenzione, con l'accesso tempestivo alle cure più innovative e con un'attenzione costante a tutte le fasce d'età, senza lasciare indietro nessuna donna. Vogliamo continuare a investire in percorsi chiari e accessibili, rafforzando l'informazione, gli screening e l'accompagnamento delle pazienti".   [email protected] (Web Info)
Turismo. Focus sulla Riviera, nei primi 8 mesi del 2025 arrivi in crescita (+1,6%) e presenze stabili (-0,6%).
La Germania è leader della spesa ad agosto (25,2% della spesa totale estera effettuata in provincia di Rimini, superando la Svizzera, che a luglio aveva la quota maggiore (21,7%). La Francia mostra una crescita significativa nella percentuale di spesa (+9,2%).
Nuovi ambulatori e servizi al Policlinico di Modena: Odontoiatria, Chirurgia Maxillo-Facciale, Radiologia Ossea
Apparecchiature e spazi rinnovati grazie anche ai fondi del PNRR. Gli ambulatori saranno operativi da metà ottobre
Ottobre Ravarinese, grande interesse per la prima settimana, e si va avanti fino a fine mese
Tra i prossimi appuntamenti, domenica 12 c'è il convegno “Nel nome della Pera” e il Per&marronfest organizzato da Proloco.
Violenza domestica e sulle donne, a Mirandola incontro con l'avvocata Elisabetta Aldrovandi
Appuntamento giovedì 23 ottobre
Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
Addio ad Adele Tosatti, la sarta di Nonantola che aiutò a salvare gli ebrei di Villa Emma
Nell’autunno del 1943 arrivò il momento cruciale: con le sarte di Nonantola confezionò 40 cappotti identici che avrebbero fatto sembrare scolari in gita i fuggitivi che sfuggivano alla persecuzione nazista
“Spazio (verde) ai giovani!”, il forum al Tecnopolo di Carpi
Entrambi gli incontri prevedono un apericena offerto.
A Limidi di Soliera continuano gli incontri culturali "Democrature"
Un excursus storico di grande attualità per conoscere le trasformazioni che portano una democrazia a scivolare verso l’autoritarismo
“Nascere insieme sotto le stelle”: a Carpi un incontro per genitori e futuri genitori
In programma una serata di incontro e condivisione, in cui genitori e futuri genitori potranno scoprire la rete di supporto del territorio, dialogando con ostetriche, pediatri, psicologi e fisioterapisti.
Amo 9 Comuni Modenesi Area Nord, consegnati i fondi di soliderietà
Sono stati 1.215 gli euro donati all’associazione che assiste i malati di tumore. ricavati dal pranzo che si è svolto lo scorso 5 ottobre a San Felice sul Panaro
Francesco Biscozzo è il nuovo maresciallo per la stazione Carabinieri di Camposanto e San Felice
Originario della provincia di Teramo, è stato effettivo presso la stazione di Novi di Modena
A Bomporto tante atlete per lo stage femminile di hockey in line
Un’occasione importante di crescita sportiva e confronto, organizzata dagli Scomed Bomporto
Motomondiale, per Marc Marquez frattura e lesione a legamenti della spalla destra
Mediobanca, Jonella Ligresti fa causa a Nagel per 20 milioni
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza"
Cosa farà Maria De Filippi a 'Belve'? È giallo sul tipo di coinvolgimento
La Uefa dà l'ok, Milan-Como si giocherà in Australia. Ceferin: "Decisione eccezionale"
L'allievo di Borsellino: "Dopo l'omicidio di Lima mi disse: 'Inizia la resa dei conti'"
I Coma Cose si lasciano: "Eravamo una coppia solo sul palco"
Enp, ematologa Frieri: "12 g/dL di emoglobina migliora qualità vita"
Farmaceutica, Mele (Lundbeck): "Attenti a disuguaglianze in malattie mentali e neurologiche"
Francesca Albanese a Genova il 7 ottobre, protesta della comunità ebraica e l'incontro cambia sede
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito"
L'8 e il 9 ottobre torna il Milano Audiovisual Forum
Sanità, Palmarini (Nica): "Solitudine e isolamento innescano disturbo mentale"
Rissa fuori da discoteca a Montesarchio, gli sfondano il cranio con mazza da baseball: 17enne in coma
Donna romena uccisa a Gela: arrestato un connazionale
Morte Dolores Dori, svolta nelle indagini: fermati madre e figlio della vittima per tentato omicidio
Zverev, crisi senza fine: ko anche nel terzo turno a Shanghai contro Rinderknech
A Roma la 33esima edizione dell'Ottobrata Monticiana, dal 10 al 12 ottobre a Rione Monti
Shanghai, Munar resta senza calzini per il caldo e chiede aiuto al coach - Il video
XXII congresso Ass. Luca Coscioni, ecco le 5 sfide alla politica per il 2026
XXII congresso Ass. Luca Coscioni, ecco le 5 sfide alla politica per il 2026

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Non solo cure, Iss: "Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere"
Manovra, cosa chiedono medici e infermieri per la sanità pubblica
Ordini dei medici: "Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla"
Dieta planetaria è 'rivoluzione'? Minelli: "Poche novità, puntare su salute microbiota"
"Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi". I consigli del pediatra
Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: "In Italia più pet che abitanti"
Sanità, Bonelli (Mondino): "Neurologia sia al passo con evoluzione di tempi e scienza"
Sanità, Mainetti: "Obiettivo completare Città salute e ricerca in meno di un anno"
Malattie rare: Sla e i 'Linguaggi della cura', a Trento seminario promosso da Aisla
Vitiello (Cncm): "Contro meningite genitori poco informati e consapevoli"
Vaccini, Barretta (Fimp): "Fondamentale anti meningococco in bimbi e adolescenti"
Vaccini, Barretta (Fimp): "Fondamentale anti meningococco in bimbi e adolescenti"

    Acer EMEA: logistica green, meno 2.470 tonnellate di CO₂ entro fine 2025
    Sostenibilità: ospitalità di qualità e responsabilità sociale, Adler punta sul turismo rigenerativo
    Turismo, mete inusuali, passione per Europa e Generazione Z(elante) i prossimi trend
    Aidp Lombardia, arte e IA si integrano per dare forma e immagini al lavoro del futuro
    Maserati e Acqua di Parma, un kit a tiratura limitata fra due eccellenze italiane
    Orgoglio e pregiudizio rivive in audio, un nuovo adattamento immersivo
    Musica inclusiva: nasce IAAM, alleanza globale per l'accessibilità artistica
    Avio e ESA: 40 milioni di euro per il futuro riutilizzabile dei lanciatori UE
    Dazi, Mastromauro (Pastai italiani): "Preoccupa molto decisione Usa, serve impegno istituzioni"
    The Life of a Showgirl, tutti i record del nuovo album di Taylor Swift
    USA, via al maxi piano di sorveglianza sui social
    L’obiettivo è trasformare i contenuti pubblici pubblicati su piattaforme come Facebook, TikTok, Instagram, YouTube in dossier operativi per alimentare retate e arresti
    Turismo, FH55 Hotels: per Grand Hotel Palatino di Roma restyling da 27 mln e 5a stella in arrivo
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro
    Da Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile a Carpi
    Fin dalla sua nascita l’associazione ha realizzato interventi di questo tipo, a partire dal primo progetto a Baggiovara, fino ad arrivare quest’anno alla donazione di quattro nuovi defibrillatori, collocati a Carpi, Modena, Formigine e Nonantola

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

